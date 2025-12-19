Priske: Můžeme porazit všechny. Reagoval na Rosického, komentoval Birmančeviče i Sadílka
Poslední výhru v této sezoně slavil v klubové bundě. Trenér Brian Priske si užíval ovace letenského stadionu poté, co Sparta porazila ve čtvrtek večer v Konferenční lize skotský Aberdeen 3:0 a postoupila v soutěži rovnou do osmifinále. „Celý podzim v Evropě byl solidní,“ řekl dánský kouč, který opustil tiskový sál kolem půlnoci. Před tím mluvil o podzimních výkonech, Peteru Vindahlovi nebo možném odchodu Lukáše Sadílka.
Brankář Peter Vindahl řekl na podzim, že Sparta může porazit každého soupeře Konferenční ligy. Je možné dojít opravdu daleko?
„Souhlasím s tím, že můžeme porazit všechny. Udělali jsme první krok, kvalifikovali se do dalšího kola a ve vyřazovací části je možné všechno, protože se hraje na dva zápasy. Záleží také na losu, potřebujete trochu štěstí. A jestli můžeme vyhrát celou soutěž? Liga mistrů je určitě těžší, ale i v Konferenční je docela dost dobrých týmů. Teď se soustředíme na nadcházející zápas, který nás čeká v březnu. Uděláme maximum, abychom ho vyhráli.“
Nakonec jste zakončili podzim vítězně, ale minulé měsíce byly trochu rozpačité. Tomáš Rosický v této souvislosti mluvil v rozhovoru pro Nova Sport o tom, že některým hráčům chybí dlouhodobá motivace. Souhlasíte s ním?
„Myslím, že jsem to řekl už na minulých tiskových konferencích. Ligu jsme začali opravdu dobře a potom jsme měli období, ve kterém nám chyběla kvalita. Je těžké říct, jestli to bylo kvůli tomu, že nám chyběla motivace, hlad nebo prostě jen kvalita. Přesto si myslím, že těch pět šest měsíců bylo solidních. Musíte si pamatovat, že máme za sebou těžkou sezonu a v létě jsme udělali změny v kádru a realizačním týmu. To se nedá opravit jen tak snadno. Ale jdeme dál v domácím poháru, v Konferenční lize a v lize jsme druzí, i když samozřejmě nejsme spokojení se ztrátou sedmi bodů na Slavii. Je náš společný úkol, abychom ji na jaře dohnali.“
Rosický mluvil také o Vindahlovi, o němž řekl, že je dobrý gólman, pomohl Spartě k titulu a postupu do Ligy mistrů, ale momentálně by mohl tým podržet daleko víc. Liší se vaše názory?
„Několikrát jsem řekl, že Peter je dobrý brankář. Byl solidní i v této sezoně, i když samozřejmě u některých gólů si mohl počínat lépe. A vím, že Peter je k sobě taky kritický, ale zároveň má i hodně čistých kont. Podával dobré výkony, stejně tak dneska, kdy ukázal, v čem je tak silný a proč je v brance Sparty. Je dobrý ve hře nohama, hodně na něj spoléháme, má dobré přihrávky a rozhodnutí. To je prvek, v němž si myslím, že je nejlepší v lize v porovnání s ostatními brankáři. A pak samozřejmě chcete, aby chytil každý gól, ale to není tak snadné. On rozhodně dělá pro nás to nejlepší.“
Rozhovor pokračuje pod grafikou
Veljko Birmančevič vypadl v posledních zápasech ze základní sestavy. Jste spokojený s tím, jak si vedl na podzim?
„Měl velmi dobré momenty. Stejně tak ostatní hráči, což je možná důvod, proč v posledních zápasech moc nehrál. Viděli jsme v prvním poločase, jak se teď daří Mercadovi. I další hráči se v některých ohledech zlepšili, podávají dobré výkony. Samozřejmě známe mentalitu Birmy, pořád se snaží, tvrdě trénuje, dává ze sebe pořád maximum. Ale ani to někdy nestačí, když máte před sebou další hráče. Máme prostě v týmu dobrou konkurenci.“
Počítáte s tím, že záložník Lukáš Sadílek odehrál za Spartu poslední zápas?
„Nevím, je kolem něj hodně spekulací. Samozřejmě jsem se Sáďou v posledních dnech mluvil, ale nic není hotové. Musíme si počkat, uvidíme, jak to dopadne.“
Jak vidíte jeho působení ve Spartě? Letná mu tleskala, spolu jste vyhráli dva tituly a pohár.
„Ta reakce fanoušků byla jasná. Měl neuvěřitelný vliv na tým. On je za mě příklad hráče, který je naprosto oddaný klubu a spoluhráčům v jakékoli situaci. To je důvod, proč ho všichni mají tak rádi a váží si toho, co pro nás udělal. Můžu o něm mluvit jen v dobrém a ať se stane cokoli, přeju jemu i jeho rodině jen to nejlepší.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Štrasburk
|6
|5
|1
|0
|11:5
|16
|2
Raków
|6
|4
|2
|0
|9:2
|14
|3
AEK Atény
|6
|4
|1
|1
|14:7
|13
|4
Sparta
|6
|4
|1
|1
|10:3
|13
|5
Vallecano
|6
|4
|1
|1
|13:7
|13
|6
Šachtar
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|7
Mainz
|6
|4
|1
|1
|7:3
|13
|8
AEK Larnaka
|6
|3
|3
|0
|7:1
|12
|9
FC Lausanne
|6
|3
|2
|1
|6:3
|11
|10
Crystal Palace
|6
|3
|1
|2
|11:6
|10
|11
Lech Poznań
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|12
Samsunspor
|6
|3
|1
|2
|10:6
|10
|13
Celje
|6
|3
|1
|2
|8:7
|10
|14
AZ Alkmaar
|6
|3
|1
|2
|7:7
|10
|15
Fiorentina
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|16
Rijeka
|6
|2
|3
|1
|5:2
|9
|17
Jagiellonia
|6
|2
|3
|1
|5:4
|9
|18
Omonia Nikósie
|6
|2
|2
|2
|5:4
|8
|19
Noah
|6
|2
|2
|2
|6:7
|8
|20
KF Drita
|6
|2
|2
|2
|4:8
|8
|21
KuPS
|6
|1
|4
|1
|6:5
|7
|22
Škendija
|6
|2
|1
|3
|4:5
|7
|23
Zrinjski
|6
|2
|1
|3
|8:10
|7
|24
Olomouc
|6
|2
|1
|3
|7:9
|7
|25
Universitatea Craiova
|6
|2
|1
|3
|6:8
|7
|26
Lincoln
|6
|2
|1
|3
|7:15
|7
|27
Kyjev
|6
|2
|0
|4
|9:9
|6
|28
Varšava
|6
|2
|0
|4
|8:8
|6
|29
Slovan Bratislava
|6
|2
|0
|4
|5:9
|6
|30
Breidablik
|6
|1
|2
|3
|6:11
|5
|31
Shamrock
|6
|1
|1
|4
|7:13
|4
|32
Häcken
|6
|0
|3
|3
|5:8
|3
|33
Hamrun
|6
|1
|0
|5
|4:11
|3
|34
Shelbourne
|6
|0
|2
|4
|0:7
|2
|35
Aberdeen
|6
|0
|2
|4
|3:14
|2
|36
Rapid Vídeň
|6
|0
|1
|5
|3:14
|1
- Osmifinále
- Play-off