Janotka: Zázrak ve 105. minutě, ale uhráli jsme si to sami. Tahle generace píše historii!
To byla úleva. Nejdřív trenér Tomáš Janotka u kotle olomouckým fanouškům vysvětloval, že ho pátá porážka v řadě (doma s Lechem Poznaň 1:2) a vyřazení z Konferenční ligy mrzí stejně jako věrné příznivce, aby o pár sekund všichni díky výhře AEK Atény nad Craiovou (3:2) společně slavili postup do play off. Sigma s pořádnou dávkou štěstí splnila jeden z podzimních cílů. „Někde se stal ve 105. minutě zázrak, ale my jsme si to uhráli sami. Sedm bodů i sedm vstřelených branek,“ upozornil kouč Hanáků.
Prosím vás, co se to na Andrově stadionu ve čtvrtek dělo?
„Pro nás to byl strašně divný a smolný zápas, protože první poločas byli hosté třikrát v našem vápně a vedli 2:0. Takže strašně krutý poločasový výsledek. Svazovala nás trošku nervozita, ale po změně stran se to výrazně zlepšilo. Příležitosti na to, abychom ohrozili branku, tam už byly. V první půli ne, to byly nepřipravené pozice. Pak přišel důležitý penaltový zákrok Koudyho (brankáře Jana Koutného)! Nějak jsme hlídali ostatní stadiony, ale kluci šli pořád za tím, aby se odvděčili fanouškům vyrovnávací brankou. Na druhou stranu jsme věděli podle vývoje, že pro nás byla větší priorita neinkasovat než vstřelit.“
Jenže Zrinskij vyrovnal stav duelu s Rapidem a bylo zle...
„Jo, v 93. minutě se to na jiném stadionu změnilo a propukl smutek. Pak zas neuvěřitelný zvrat, nával štěstí, který pro nás znamená postup. Sice se ve 105. minutě stal někde zázrak, ale my jsme si to uhráli sami. Sedm bodů i sedm vstřelených branek. Jsem rád za kluky, i když mě mrzí, že jsme nevyužili dva mečboly. Nakonec však není důležité, jak k cíli dojdete, ale že k němu přece dojdete. Tahle generace se dostala do historie Sigmy.“
Popíšete dění u kotle, se kterým jste společně sledovali výsledek v Aténách?
„Někdo v davu nevěřícně zakřičel, že AEK to otočil, a u nás v hloučku taky. Ze zklamání propukly obrovské emoce a euforie, úplně to dokresluje náš podzim. Říkal jsem klukům, že tahle půlsezona byla jak na horské dráze – a tento večer to korunoval.“
Fanoušci vám paradoxně nejdříve něco vyčítali, že?
„Byli prostě zklamaní, to je v pořádku. Musím říct, že tentokrát i ve Zlíně to od nich bylo fakt konstruktivní a ve správných mezích. Respektuji jejich názor, vyjadřují ho nelibě, protože jim na klubu záleží. Jsem rád, že jim není jedno, jak dopadneme, kolik přijde lidí do kotle a podobně. Dávají do toho energii, peníze, čekají nejlepší výkonnost i nejlepší výsledky. Se závěrem nemůžeme být samozřejmě spokojeni, protože postup jsme měli dvakrát na dosah. Je mi jasné, že rozhořčení dají najevo. Snažil jsem se jim vysvětlit, že to mrzelo je i nás. V té době to ještě nedopadlo, ale pak se vše změnilo.“
Zapsali jste se do historie.
„Týmů, které se probojují do jarní fáze evropských pohárů, moc není. Je to další z historických milníků nejen českého fotbalu, ale i klubového. Je obdivuhodné, že jsme to dokázali. Konferenční liga je dlouhodobá soutěž, zajíci se počítají až po honu. Toho jednoho jsme chytili asi až někde na parkovišti...“ (úsměv)
Pošlete do Řecka nějaké poděkování?
„Určitě rádi, ale oni si hráli taky o svoje. Nedivím se rozhodčímu, že v Aténách nastavoval tak dlouho, protože oni by to tam asi zapálili, kdyby to neotočili. Hrálo se, dokud nedají gól.“ (smích)
Byl to nejšílenější moment, co jste v trenéřině zažil?
„Řekl bych jednu věc z letošního MOL Cupu, ale asi na to nechci vzpomínat...“ (opět smích)
Sylla? Byly to školácké, stupidní fauly
Tak můžete alespoň poděkovat Janu Koutnému, ve finále rozhodla i jeho chycená penalta.
„Koudy chytil dvě penalty ze tří, to je bomba. Bohužel u té první jsme tam vběhli jak janci, v ten moment to rozhodčí, i když bývají někdy úzkoprsí, naprosto správně vrátili. Nakonec byla rozhodující třetí penalta, ale stejně rozhodující mohl být i gól na Fiorentině. Koudy, ale i střelec Honza Král jsou polohrdinové.“
Zato Abdoulaye Sylla si dojem opět pokazil dalšími dvěma zkratovitými fauly, po kterých se kopaly penalty, viďte?
„Byly to školácké, stupidní fauly někde na brankové čáře nebo na straně. Pokud se chce posouvat a dostat se do vyšších lig, kam sahají jeho ambice, musí se toho vyvarovat. Pak dokáže být nadstandardní. Neměl by mít takové extrémní výkyvy. Má dvacet skvělých zápasů, ale pak čtyři bijí do očí. V ten moment tohle ostatní kluby vidí.“
Bude se díky postupové tečce přezimovat lépe?
„Stoprocentně, je to pro nás všechny skvělé. Všichni si to zaslouží. Realizák i kabina za to, jak všichni pracují. Fanoušci za to, jak nás podporují a ženou. Je vidět, jak se to doma i venku zvedá. Vedení si to zaslouží za to, jaký servis vytváří v rámci zlepšování podmínek. Proto jsem strašně rád, že tahle odměna je pro všechny. Půjdeme do zimní přestávky v lepším rozpoložení, pauza nám přijde vhod. Budeme se mít na co těšit v rámci jara.“
Ale do něj půjdete se sérií šesti soutěžních porážek v řadě...
„Všichni – a zejména hráči – si zaslouží odpočinek, relax. Jak se říká, konec dobrý, všechno dobré. Na jarní část jsou před námi další výzvy, v lize jsme v tabulce na dostřel. Postoupili jsme, takže tyhle prohrané zápasy určitě budou zapomenuté. Není potřeba se v tom nějakým způsobem dál pitvat. Na Andrák bychom chtěli v play off dotáhnout tak atraktivního soupeře, který tady doposud nebyl. Kdysi Everton, teď bychom si přáli Crystal Palace.“
A co byste si přál na přestupovém trhu?
„Jednoznačně cílíme na ofenzivní hráče, chceme to tam zkvalitnit. Co se týče hráčů do defenzivy, můžeme se bavit o kusovkách. Směrem dopředu potřebuje tým rozdílové hráče s velkou individuální kvalitou.“
Kdo odejde? Někteří slávisté?
„Definitivní ještě není žádný příchod ani odchod. Bavíme se, komunikujeme, jakou skladbu kádru bychom tady měli. Teď bude trošičku víc klidu na to, abychom to rozhodli. Ale zatím nic definitivního rozhodovat nemusíme, protože zrovna kluky ze Slavie máme nasmlouvané. A pokud nebudeme mít náhradu, nebudeme se žádného hráče zbavovat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Štrasburk
|6
|5
|1
|0
|11:5
|16
|2
Raków
|6
|4
|2
|0
|9:2
|14
|3
AEK Atény
|6
|4
|1
|1
|14:7
|13
|4
Sparta
|6
|4
|1
|1
|10:3
|13
|5
Vallecano
|6
|4
|1
|1
|13:7
|13
|6
Šachtar
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|7
Mainz
|6
|4
|1
|1
|7:3
|13
|8
AEK Larnaka
|6
|3
|3
|0
|7:1
|12
|9
FC Lausanne
|6
|3
|2
|1
|6:3
|11
|10
Crystal Palace
|6
|3
|1
|2
|11:6
|10
|11
Lech Poznań
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|12
Samsunspor
|6
|3
|1
|2
|10:6
|10
|13
Celje
|6
|3
|1
|2
|8:7
|10
|14
AZ Alkmaar
|6
|3
|1
|2
|7:7
|10
|15
Fiorentina
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|16
Rijeka
|6
|2
|3
|1
|5:2
|9
|17
Jagiellonia
|6
|2
|3
|1
|5:4
|9
|18
Omonia Nikósie
|6
|2
|2
|2
|5:4
|8
|19
Noah
|6
|2
|2
|2
|6:7
|8
|20
KF Drita
|6
|2
|2
|2
|4:8
|8
|21
KuPS
|6
|1
|4
|1
|6:5
|7
|22
Škendija
|6
|2
|1
|3
|4:5
|7
|23
Zrinjski
|6
|2
|1
|3
|8:10
|7
|24
Olomouc
|6
|2
|1
|3
|7:9
|7
|25
Universitatea Craiova
|6
|2
|1
|3
|6:8
|7
|26
Lincoln
|6
|2
|1
|3
|7:15
|7
|27
Kyjev
|6
|2
|0
|4
|9:9
|6
|28
Varšava
|6
|2
|0
|4
|8:8
|6
|29
Slovan Bratislava
|6
|2
|0
|4
|5:9
|6
|30
Breidablik
|6
|1
|2
|3
|6:11
|5
|31
Shamrock
|6
|1
|1
|4
|7:13
|4
|32
Häcken
|6
|0
|3
|3
|5:8
|3
|33
Hamrun
|6
|1
|0
|5
|4:11
|3
|34
Shelbourne
|6
|0
|2
|4
|0:7
|2
|35
Aberdeen
|6
|0
|2
|4
|3:14
|2
|36
Rapid Vídeň
|6
|0
|1
|5
|3:14
|1
- Osmifinále
- Play-off