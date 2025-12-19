Předplatné

Haraslínovi se zatočila hlava: Mám toho plné zuby. Běhání? Raději zaplatím pokutu

Lukáš Haraslín v závěru utkání proti Aberdeenu musel střídatZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Pavel Šťastný
Konferenční liga
Byl to zvláštní moment. Lukáš Haraslín, kapitán Sparty, se svalil v 85. minutě na trávník bez cizího zavinění a čtvrteční zápas Konferenční ligy proti Aberdeenu (3:0) ani nedohrál. „Věřím, že budu v pořádku. Není to nic svalového, jen se mi strašně zatočila hlava, asi už z vyčerpání. Bylo toho v posledních dnech hodně. Cestování, přesuny, tréninky, zápasy. Teď mám zasloužený oddech, už se těším domů,“ řekl v rozhovoru pro Nova Sport.

Slovenský reprezentant naskočil v rudém dresu do 25 zápasů v této sezoně. Jinak Sparta jich má dohromady třiatřicet. Kromě devatenácti ligových kol se prokousala přes kvalifikaci do hlavní fáze Konferenční ligy, absolvovala výjezdy do Kazachstánu, Arménie, Lotyšska, Chorvatska, Polska a Rumunska. A ještě k tomu postoupila do čtvrtfinále MOL Cupu.

Zimní příprava odstartuje letenskému týmu na začátku ledna. „Bohužel máme teď i nějaké tréninky, ale raději zaplatím pokutu, než abych šel běhat. To všichni vědí, ale místo běhání si půjdu zahrát padel nebo opatrně hokej. Potřebuju změnit sport, abych neběhal pořád dokola na hřišti. Musím si od toho oddechnout, mám toho opravdu plné zuby,“ pokračoval Haraslín.

ZNÁMKOVÁNÍ sparťanů za zápas s Aberdeenem si prohlédněte ZDE>>>

Podobně mluvil také trenér Brian Priske. Ten absolvoval 45 tiskových konferencí za posledních 153 dnů. První 19. července po utkání v Jablonci (1:1), poslední 18. prosince po Aberdeenu.

„Hodně z vás, kteří tu sedí, s námi zažilo náročné výjezdy, třeba v Rijece nebo v Craiově, kde jsme se zdrželi déle. Pokud je tohle pětačtyřicátá tiskovka, jednoduše si spočítáte, jak málo času zbývá na rodiny a osobní život. Ale takový je fotbal, kdybyste tu nebyli vy ani fanoušci, taky bych tady neseděl. Takže ano, na Vánoce se moc těším, uvidím vnoučata a odpočinu si,“ líčil směrem k novinářům kolem čtvrteční půlnoci.

#TýmZVRPSkóreB
1Štrasburk651011:516
2Raków64209:214
3AEK Atény641114:713
4Sparta641110:313
5Vallecano641113:713
6Šachtar641110:513
7Mainz64117:313
8AEK Larnaka63307:112
9FC Lausanne63216:311
10Crystal Palace631211:610
11Lech Poznań631212:810
12Samsunspor631210:610
13Celje63128:710
14AZ Alkmaar63127:710
15Fiorentina63038:59
16Rijeka62315:29
17Jagiellonia62315:49
18Omonia Nikósie62225:48
19Noah62226:78
20KF Drita62224:88
21KuPS61416:57
22Škendija62134:57
23Zrinjski62138:107
24Olomouc62137:97
25Universitatea Craiova62136:87
26Lincoln62137:157
27Kyjev62049:96
28Varšava62048:86
29Slovan Bratislava62045:96
30Breidablik61236:115
31Shamrock61147:134
32Häcken60335:83
33Hamrun61054:113
34Shelbourne60240:72
35Aberdeen60243:142
36Rapid Vídeň60153:141
  • Osmifinále
  • Play-off

