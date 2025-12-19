Haraslínovi se zatočila hlava: Mám toho plné zuby. Běhání? Raději zaplatím pokutu
Byl to zvláštní moment. Lukáš Haraslín, kapitán Sparty, se svalil v 85. minutě na trávník bez cizího zavinění a čtvrteční zápas Konferenční ligy proti Aberdeenu (3:0) ani nedohrál. „Věřím, že budu v pořádku. Není to nic svalového, jen se mi strašně zatočila hlava, asi už z vyčerpání. Bylo toho v posledních dnech hodně. Cestování, přesuny, tréninky, zápasy. Teď mám zasloužený oddech, už se těším domů,“ řekl v rozhovoru pro Nova Sport.
Slovenský reprezentant naskočil v rudém dresu do 25 zápasů v této sezoně. Jinak Sparta jich má dohromady třiatřicet. Kromě devatenácti ligových kol se prokousala přes kvalifikaci do hlavní fáze Konferenční ligy, absolvovala výjezdy do Kazachstánu, Arménie, Lotyšska, Chorvatska, Polska a Rumunska. A ještě k tomu postoupila do čtvrtfinále MOL Cupu.
Zimní příprava odstartuje letenskému týmu na začátku ledna. „Bohužel máme teď i nějaké tréninky, ale raději zaplatím pokutu, než abych šel běhat. To všichni vědí, ale místo běhání si půjdu zahrát padel nebo opatrně hokej. Potřebuju změnit sport, abych neběhal pořád dokola na hřišti. Musím si od toho oddechnout, mám toho opravdu plné zuby,“ pokračoval Haraslín.
Podobně mluvil také trenér Brian Priske. Ten absolvoval 45 tiskových konferencí za posledních 153 dnů. První 19. července po utkání v Jablonci (1:1), poslední 18. prosince po Aberdeenu.
„Hodně z vás, kteří tu sedí, s námi zažilo náročné výjezdy, třeba v Rijece nebo v Craiově, kde jsme se zdrželi déle. Pokud je tohle pětačtyřicátá tiskovka, jednoduše si spočítáte, jak málo času zbývá na rodiny a osobní život. Ale takový je fotbal, kdybyste tu nebyli vy ani fanoušci, taky bych tady neseděl. Takže ano, na Vánoce se moc těším, uvidím vnoučata a odpočinu si,“ líčil směrem k novinářům kolem čtvrteční půlnoci.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Štrasburk
|6
|5
|1
|0
|11:5
|16
|2
Raków
|6
|4
|2
|0
|9:2
|14
|3
AEK Atény
|6
|4
|1
|1
|14:7
|13
|4
Sparta
|6
|4
|1
|1
|10:3
|13
|5
Vallecano
|6
|4
|1
|1
|13:7
|13
|6
Šachtar
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|7
Mainz
|6
|4
|1
|1
|7:3
|13
|8
AEK Larnaka
|6
|3
|3
|0
|7:1
|12
|9
FC Lausanne
|6
|3
|2
|1
|6:3
|11
|10
Crystal Palace
|6
|3
|1
|2
|11:6
|10
|11
Lech Poznań
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|12
Samsunspor
|6
|3
|1
|2
|10:6
|10
|13
Celje
|6
|3
|1
|2
|8:7
|10
|14
AZ Alkmaar
|6
|3
|1
|2
|7:7
|10
|15
Fiorentina
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|16
Rijeka
|6
|2
|3
|1
|5:2
|9
|17
Jagiellonia
|6
|2
|3
|1
|5:4
|9
|18
Omonia Nikósie
|6
|2
|2
|2
|5:4
|8
|19
Noah
|6
|2
|2
|2
|6:7
|8
|20
KF Drita
|6
|2
|2
|2
|4:8
|8
|21
KuPS
|6
|1
|4
|1
|6:5
|7
|22
Škendija
|6
|2
|1
|3
|4:5
|7
|23
Zrinjski
|6
|2
|1
|3
|8:10
|7
|24
Olomouc
|6
|2
|1
|3
|7:9
|7
|25
Universitatea Craiova
|6
|2
|1
|3
|6:8
|7
|26
Lincoln
|6
|2
|1
|3
|7:15
|7
|27
Kyjev
|6
|2
|0
|4
|9:9
|6
|28
Varšava
|6
|2
|0
|4
|8:8
|6
|29
Slovan Bratislava
|6
|2
|0
|4
|5:9
|6
|30
Breidablik
|6
|1
|2
|3
|6:11
|5
|31
Shamrock
|6
|1
|1
|4
|7:13
|4
|32
Häcken
|6
|0
|3
|3
|5:8
|3
|33
Hamrun
|6
|1
|0
|5
|4:11
|3
|34
Shelbourne
|6
|0
|2
|4
|0:7
|2
|35
Aberdeen
|6
|0
|2
|4
|3:14
|2
|36
Rapid Vídeň
|6
|0
|1
|5
|3:14
|1
- Osmifinále
- Play-off