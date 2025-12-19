Podzim Sparty v Evropě: stopeři nahoře, bez zádrhelů to ale nešlo. A nyní směr Lipsko?
Při propadu v domácí soutěži se to může jevit jako bláhovost. Jenže fotbalová Sparta bude na jaře patřit mezi favority Konferenční ligy, čtvrté místo v ligové fázi budiž důkazem. „Jak se situace vyvinula, stala se z toho jedinečná šance. Pro hráče, pro klub,“ pronesl sportovní ředitel Tomáš Rosický před výhrou 3:0 nad Aberdeenem v posledním utkání podzimu. Čím si Letenští prošli – a projdou – v evropském poháru číslo tři?
I Haraslín toho má plné zuby
Byl to zvláštní moment. Kapitán Lukáš Haraslín se svalil v 85. minutě na trávník bez cizího zavinění a zápas proti Aberdeenu (3:0) ani nedohrál. „Jen se mi strašně zatočila hlava, asi už z vyčerpání. Bylo toho v posledních dnech hodně,“ řekl v rozhovoru pro Nova Sport.
Za Spartu naskočil v probíhající sezoně do 25 zápasů, Letenští jich mají 33. Kromě 19 ligových kol se prokousali přes kvalifikaci do Konferenční ligy, absolvovali výjezdy do Kazachstánu, Arménie, Lotyšska, Chorvatska, Polska a Rumunska (v Rijece a Craiově zůstali o den déle kvůli počasí). A ještě k tomu postoupili přes Karlovy Vary a Artis Brno do čtvrtfinále MOL Cupu. „Mám toho opravdu plné zuby,“ poznamenal Haraslín. Sparťané se sejdou na začátku ledna.
Stopeři nahoře, Vindahl málo v akci
Haraslín je nejlepším střelcem týmu v hlavní fázi Konferenční ligy. Na to mu stačily góly proti Shamrocku (4:1) a naposledy ve čtvrtek proti Aberdeenu. Priskemu a spol. zkrátka scházel kanonýr, o všech deset branek se podělilo devět různých střelců. Letenští vyčnívají v konkurenci hráčů z ostatních týmů Konferenční ligy zejména v defenzivě.
Brankář Peter Vindahl čelil jednomu z nejmenších počtů střel (13), v žebříčku nejlepších středních obránců podle Wyscoutu se nacházejí Asger Sörensen na druhém a Adam Ševínský na třetím místě. Druhý z nich navíc zaznamenal třetí nejvyšší počet přihrávek (351) s úspěšností 88,2 %.
Jen tři soupeři…
Ne, sparťané nevyhlašují, že jsou na cestě do finále, které se bude hrát na stadionu v Lipsku, kde… „Jsem dal první gól v bundeslize,“ usměje se Pavel Kadeřábek. V dalších prohlášeních je opatrný, přesto ambice cítíte. Stačí zdolat tři soky a sen se splní, jak upozornil v rozhovoru pro Nova Sport sportovní ředitel Tomáš Rosický.
„Potřebujete mít také trochu štěstí při losu. Ale věřím, že jsme schopni porazit každého,“ podotkl trenér Brian Priske. První protivník, tedy ten osmifinálový, vzejde ze čtveřice Celje, Alkmaar, Noah, Drita. Osmifinále má hrací termíny 12. a 19. března. Pražané budou v osmifinále i v případném čtvrtfinále začínat vždy venku.
Bez zádrhelů by to nešlo
Pár dní před Vánocemi vypadá vše, pokud jde o Konferenční ligu, pro sparťany sladce. Přímý postup, tři výhry v řadě. Přesto se na cestě staly některé zádrhely. Především šlo o utkání venku, v nich rudí padli hned třikrát. Zejména výkon v Rize v odvetě play off byl bídný, dvojice Jan Kuchta, Veljko Birmančevič si také vyslechla ostrou kritiku.
Sparta propadla také v 1. předkole v Aktobe a v ligové fázi v bláznivém zápase v Rijece. „Je těžké říct, zda je to motivací, hladem,“ glosoval obecně výkyvy v podzimní sezoně trenér Brian Priske. „Celkově bylo pět až šest měsíců solidních. Nesmíme zapomenout, že Sparta měla za sebou těžký rok a v létě se měnila třetina realizačního týmu,“ vysvětloval.
Pohárový podzim v číslech
Sparta v Konferenční lize
- Zápasy: 12 (6 předkola, 6 ligová fáze)
- Výhry: 8
- Prohry: 3
- Remízy: 1
- Skóre: 23:7
Sparta v ligové fázi
- Zápasy: 6
- Výhry: 4
- Prohry: 1
- Remízy: 1
- Skóre: 10:3
- xG na 90 minut: 1,54
- Střely na 90 minut/na bránu: 12,5/36 %
- Střely proti Spartě na 90 minut/na bránu: 6/36,2 %
- Přihrávky na 90 minut/úspěšné: 539,83/84,2
- Držení míče: 62 %
- Postupné útoky na 90 minut/se střelou: 33,67/24,7 %
- Rychlé protiútoky na 90 minut/se střelou: 0,5/66 %
- Defenzivní souboje/úspěšné: 52/66 %
- Fauly na 90 minut/proti: 12,5/10
- PPDA (kolik přihrávek dovolí soupeři) Sparta/proti: 7,64/15
Vládci statistik ligové fáze Konferenční ligy
- xG: 1. Crystal Palace 16,95 (11 gólů),… 8. Sigma 11,43 (7), 13. Sparta 9,24 (10)
- Držení míče: 1. Doněck 69, 2. Sparta 62,3,… 31. Sigma 41,2
- Střely/na 90 minut: 1. Vallecano 100/15,1,… 11. Sigma 77/11,71, 14. Sparta 75/11,58
- Přihrávky/na 90 minut: 1. Štrasburk 3735/576,59,… 4. Sparta 3239/500,02, 32. Sigma 1957/297/52
- PPDA proti na 90 minut: 1. Vallecano 20,22,… 5 Sparta 14,79, 24. Sigma 9,94
Zdroj: Wyscout