Sparta řeší soupisku pro KL: pět adeptů na tři místa. Grimaldova šance vzrostla

Oscarovo odcházení, Priske a jeho šachy, Liberec ustál risk. Prokoučoval Galásek Slovácko? • Zdroj: iSport.tv
Brian Priske slaví s fanoušky výhru nad Duklou
Oliver Sonne debutoval na hřišti Dukly za Spartu
Jíří Fejgl
Čtvrteční půlnoc uzavře debaty, které nejsou rozhodně nevýznamné. Fotbalová Sparta bude muset definitivně uzavřít soupisku pro vyřazovací zápasy Konferenční ligy. V tuto chvíli může dopsat tři nová jména, přitom adeptů je pět. Odchod Veljka Birmančeviče do Španělska - logicky - může situaci ovlivnit. Především směrem k peruánskému pořízkovi Joau Grimaldovi. Jaké mají šance jednotliví adepti?

Jakub Martinec (27)

Konkurence na stoperech: Asger Sörensen, Emmanuel Uchenna, Adam Ševínský, Filip Panák, Jaroslav Zelený, Patrik Vydra, Elias Cobbaut

Proč ano: V týmu je nejdéle, na podzim však dorazil dva dny po uzávěrce soupisky, a proto nebyl pro Ligovou fázi k dispozici. Na konci první části sezony, když dostal více prostoru, ukázal, že může mentalitou, silou, pomoci zpevnit defenzivu, která byla nadmíru křehká.

Proč ne: Sparta má i bez něj na tři stoperské pozice šest hráčů plus Eliase Cobbauta, jehož budoucnost není jasná. Doplnění Martince není životně nutné, protože ani v lize nebude patřit do základní rotace. Na pravé straně je před ním Emmanuel Uchenna, případně Adam Ševínský.

Joao Grimaldo (22)

Konkurence na křídlech: Lukáš Haraslín, John Mercado, Garang Kuol. Alternace: Jan Kuchta, Albion Rrahmani

Proč ano: Zdánlivě byl bez šance. Čísla má přitom zatím impozantní, dohromady v přípravě a lize odkopal sedmdesát minut, dal dva góly. Jenže fyzicky není TOP. Jeho šance však může ovlivnit odchod Veljka Birmančeviče, konkurence na křídlech se ztenčila.

Proč ne: Dostane adaptační období, o čemž mluví trenér Brian Priske i sportovní ředitel Tomáš Rosický. Sparta ho může nahradit, navíc konkurence mezi možnými přírůstky do soupisky ho staví společně s Jakubem Martincem (bohužel pro ně) na hranu.

Oliver Sonne (25)

Konkurence na wingbecích: Pavel Kadeřábek, Martin Suchomel, Matěj Ryneš, Jaroslav Zelený. Alternace: John Mercado

Proč ano: Prostě přišel borec z Premier League a hned v prvním utkání na Dukle demonstroval, že má kvalitu, jasný přínos pro mužstvo - a to nejen asistencí. Má vyvážené obě složky hry, tedy ofenzivní i defenzivní. Těžko bude vynechán.

Proč ne: Najde se jediný důvod. Sparta podepsala Peruánce narozeného v Dánsku na půlroční hostování bez opce, v tuto chvíli jde tudíž o nejistý projekt směrem k budoucnosti, jeho cena může být v létě vysoká. Vedení by na to mohlo brát zřetel, upřednostnit kmenové hráče.

Andrew Irving (25)

Konkurence ve středu zálohy: Kaan Kairinen, Sivert Mannsverk, Santiago Eneme, Patrik Vydra

Proč ano: Sparta s ním podepsala smlouvu, stejně jako Oliver Sonne dorazil z Premier League. Ve výhledu na jaro by měl tvořit dvojici s Kaanem Kairinenem. Navíc konkurenci na tomto postu zeslabují zranění Magnuse Kofoda Andersena, Santiaga Enemeho a přesun Patrika Vydry do obrany.

Proč ne: Tady se těžko hledá jakýkoliv důvod. Skotský reprezentant přišel s jasnou představou o místě v základní sestavě, ne jen pro rozšíření sparťanského kádru.

Matyáš Vojta (21)

Konkurence v útoku: Jan Kuchta, Albion Rrahmani

Proč ano: Koupíte mladého reprezentanta z české ligy, postupně za něj vysázíte až 120 milionů korun - a pak ho nebudete potřebovat pro klíčové zápasy? To by bylo proti logice. Navíc zejména s Janem Kuchtou nebyla na podzim na Letné spokojenost.

Proč ne: Snad jedině kdyby vůbec nezapadl do mužstva, což však už na soustředění v Marbelle vyvracel trenér Brian Priske. Vždyť Matyáš Vojta nebude přes svůj věk nováčkem v Konferenční lize, zahrál si ji už za Mladou Boleslav a dal gól Betisu Sevilla.

