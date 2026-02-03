Sparta řeší soupisku pro KL: pět adeptů na tři místa. Grimaldova šance vzrostla
Čtvrteční půlnoc uzavře debaty, které nejsou rozhodně nevýznamné. Fotbalová Sparta bude muset definitivně uzavřít soupisku pro vyřazovací zápasy Konferenční ligy. V tuto chvíli může dopsat tři nová jména, přitom adeptů je pět. Odchod Veljka Birmančeviče do Španělska - logicky - může situaci ovlivnit. Především směrem k peruánskému pořízkovi Joau Grimaldovi. Jaké mají šance jednotliví adepti?
Jakub Martinec (27)
Konkurence na stoperech: Asger Sörensen, Emmanuel Uchenna, Adam Ševínský, Filip Panák, Jaroslav Zelený, Patrik Vydra, Elias Cobbaut
Proč ano: V týmu je nejdéle, na podzim však dorazil dva dny po uzávěrce soupisky, a proto nebyl pro Ligovou fázi k dispozici. Na konci první části sezony, když dostal více prostoru, ukázal, že může mentalitou, silou, pomoci zpevnit defenzivu, která byla nadmíru křehká.
Proč ne: Sparta má i bez něj na tři stoperské pozice šest hráčů plus Eliase Cobbauta, jehož budoucnost není jasná. Doplnění Martince není životně nutné, protože ani v lize nebude patřit do základní rotace. Na pravé straně je před ním Emmanuel Uchenna, případně Adam Ševínský.
Joao Grimaldo (22)
Konkurence na křídlech: Lukáš Haraslín, John Mercado, Garang Kuol. Alternace: Jan Kuchta, Albion Rrahmani
Proč ano: Zdánlivě byl bez šance. Čísla má přitom zatím impozantní, dohromady v přípravě a lize odkopal sedmdesát minut, dal dva góly. Jenže fyzicky není TOP. Jeho šance však může ovlivnit odchod Veljka Birmančeviče, konkurence na křídlech se ztenčila.
Proč ne: Dostane adaptační období, o čemž mluví trenér Brian Priske i sportovní ředitel Tomáš Rosický. Sparta ho může nahradit, navíc konkurence mezi možnými přírůstky do soupisky ho staví společně s Jakubem Martincem (bohužel pro ně) na hranu.
Oliver Sonne (25)
Konkurence na wingbecích: Pavel Kadeřábek, Martin Suchomel, Matěj Ryneš, Jaroslav Zelený. Alternace: John Mercado
Proč ano: Prostě přišel borec z Premier League a hned v prvním utkání na Dukle demonstroval, že má kvalitu, jasný přínos pro mužstvo - a to nejen asistencí. Má vyvážené obě složky hry, tedy ofenzivní i defenzivní. Těžko bude vynechán.
Proč ne: Najde se jediný důvod. Sparta podepsala Peruánce narozeného v Dánsku na půlroční hostování bez opce, v tuto chvíli jde tudíž o nejistý projekt směrem k budoucnosti, jeho cena může být v létě vysoká. Vedení by na to mohlo brát zřetel, upřednostnit kmenové hráče.
Andrew Irving (25)
Konkurence ve středu zálohy: Kaan Kairinen, Sivert Mannsverk, Santiago Eneme, Patrik Vydra
Proč ano: Sparta s ním podepsala smlouvu, stejně jako Oliver Sonne dorazil z Premier League. Ve výhledu na jaro by měl tvořit dvojici s Kaanem Kairinenem. Navíc konkurenci na tomto postu zeslabují zranění Magnuse Kofoda Andersena, Santiaga Enemeho a přesun Patrika Vydry do obrany.
Proč ne: Tady se těžko hledá jakýkoliv důvod. Skotský reprezentant přišel s jasnou představou o místě v základní sestavě, ne jen pro rozšíření sparťanského kádru.
Matyáš Vojta (21)
Proč ano: Koupíte mladého reprezentanta z české ligy, postupně za něj vysázíte až 120 milionů korun - a pak ho nebudete potřebovat pro klíčové zápasy? To by bylo proti logice. Navíc zejména s Janem Kuchtou nebyla na podzim na Letné spokojenost.
Proč ne: Snad jedině kdyby vůbec nezapadl do mužstva, což však už na soustředění v Marbelle vyvracel trenér Brian Priske. Vždyť Matyáš Vojta nebude přes svůj věk nováčkem v Konferenční lize, zahrál si ji už za Mladou Boleslav a dal gól Betisu Sevilla.