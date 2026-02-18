Olomouc vs. Lausanne v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Fotbalisté Sigmy Olomouc nastoupí v předkole play off Konferenční ligy proti švýcarskému Lausanne. Šance na postup jsou vyrovnané. Úvodní duel startuje na Andrově stadionu ve čtvrtek v 18:45. Kde sledovat Olomouc vs. Lausanne živě?
Vše o utkání Sigma Olomouc vs. Lausanne
Datum a čas: čtvrtek 19. února, 18:45
Místo konání: Andrův stadion, Olomouc
Předkolo play off: Konferenční ligy 2025/26
Rozhodčí: Sander van der Eijk (Nizozemsko)
TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Olomouc vs. Lausanne živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Olomouce proti Laussane v předkole play off Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Zápas Olomouc vs. Lausanne začíná ve čtvrtek 19. února od 18:45.
Jak naladit Sport 1?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč
Telly
Sport
300 Kč
Pecka.TV
Zlatá střední
249 Kč
Olomouc v evropských pohárech 2025/26
Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které nedokázala postoupit, a nyní tak bojuje v Konferenční lize. V ní zvládlo se štěstím postoupit do předkola play off, ve kterém narazí na švýcarské Lausanne.
|Olomouc v Konferenční lize 2025/26
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc 1:2
4. zápas: Olomouc - Celje 2:1
5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1
6. zápas: Olomouc - Lech 1:2
7. zápas: Olomouc - Lausanne, 19. 2., 18:45
8. zápas: Lausanne - Olomouc, 26. 2., 21:00
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrály v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, avšak jaro si v pohárech nezahraje. Viktoria Plzeň zvládla postoupit v Evropské lize. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize, kde oba kluby rovněž slavily postup. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia 3:0
3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0
4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3
5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0
6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0
7. zápas: Slavia - Barcelona 2:4
8. zápas: Pafos - Slavia 4:1
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0
5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0
7. zápas: Plzeň - Porto 1:1
8. zápas: Basilej - Plzeň 0:1
9. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 19. 2., 21:00
10. zápas: Plzeň - Panathinaikos, 26. 2., 18:45
|Sparta Praha v Konferenční lize
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1
2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0
3. zápas: Sparta - Raków 0:0
4. zápas: Legia - Sparta 0:1
5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2
6. zápas: Sparta - Aberdeen 3:0
7. zápas: Sparta - ?, 12. 3.
8. zápas: Sparta - ?, 19. 3.