Olomouc vs. Lausanne v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Radost hráčů Sigmy
Radost hráčů SigmyZdroj: X / SK Sigma Olomouc
Trenér Olomouce Tomáš Janotka
Jan Král bojuje o míč s Denisem Donátem
Gól Ahmada Ghaliho neplatil kvůli ofsajdu
4
Fotogalerie
Otakar Plzák
Konferenční liga
Fotbalisté Sigmy Olomouc nastoupí v předkole play off Konferenční ligy proti švýcarskému Lausanne. Šance na postup jsou vyrovnané. Úvodní duel startuje na Andrově stadionu ve čtvrtek v 18:45. Kde sledovat Olomouc vs. Lausanne živě?

Vše o utkání Sigma Olomouc vs. Lausanne

Datum a čas: čtvrtek 19. února, 18:45

Místo konání: Andrův stadion, Olomouc

Předkolo play off: Konferenční ligy 2025/26

Rozhodčí: Sander van der Eijk (Nizozemsko)

TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Olomouc vs. Lausanne živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Olomouce proti Laussane v předkole play off Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Zápas Olomouc vs. Lausanne začíná ve čtvrtek 19. února od 18:45.

Jak naladit Sport 1?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč

Telly

Sport

300 Kč

Pecka.TV

Zlatá střední

249 Kč

Olomouc v evropských pohárech 2025/26

Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které nedokázala postoupit, a nyní tak bojuje v Konferenční lize. V ní zvládlo se štěstím postoupit do předkola play off, ve kterém narazí na švýcarské Lausanne.

Olomouc v Konferenční lize 2025/26

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1

6. zápas: Olomouc - Lech 1:2

7. zápas: Olomouc - Lausanne, 19. 2., 18:45

8. zápas: Lausanne - Olomouc, 26. 2., 21:00

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrály v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, avšak jaro si v pohárech nezahraje. Viktoria Plzeň zvládla postoupit v Evropské lize. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize, kde oba kluby rovněž slavily postup. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0

7. zápas: Slavia - Barcelona 2:4

8. zápas: Pafos - Slavia 4:1

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0

7. zápas: Plzeň - Porto 1:1

8. zápas: Basilej - Plzeň 0:1

9. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 19. 2., 21:00

10. zápas: Plzeň - Panathinaikos, 26. 2., 18:45

Sigma Olomouc v Konferenční lize

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta 0:1

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2

6. zápas: Sparta - Aberdeen 3:0

7. zápas: Sparta - ?, 12. 3.

8. zápas: Sparta - ?, 19. 3.

