Olomouc - Lausanne 1:1. Sigma do play off KL vstoupila remízou, trefil se znovu Šturm
Olomoučtí fotbalisté vstoupili do play off Konferenční ligy remízou 1:1 s Lausanne. Švýcaři otevřeli skóre zápasu ve 22. minutě, kdy se trefil Nathan Butler-Oyedeji. Konečný stav zajistil ve druhém poločase Slovinec Danijel Šturm, který skóroval i ve víkendovém utkání s Plzní (1:2). Zimní posile Hanáků při střele po zemi pomohl špatný terén ve vápně, díky kterému projektil nepříjemně přeskočil hostujícího gólmana. Odveta čeká Sigmu příští čtvrtek ve Švýcarsku.
Podrobnosti připravujeme.