Trable se soupiskou, Sigma jde na Lausanne se 16 hráči. Janotka: Připomínají Liberec

Trenér Sigmy Tomáš Janotka během tiskové konference
Zdroj: ČTK / Peřina Luděk
Trenér Sigmy Tomáš Janotka a brankář Jan Koutný na tiskové konferenci
Trenér Sigmy Tomáš Janotka během tiskové konference
Trenér Sigmy Tomáš Janotka a brankář Jan Koutný
Brankář Jan Koutný odpovídá na dotazy
Olomoucký brankář Jan Koutný domlouvá svým spoluhráčům před sebou
Trenér Sigmy Tomáš Janotka po utkání proti Plzni
Trenér Plzně Martin Hyský
Michal Kvasnica
Konferenční liga
Podruhé v klubové historii si Olomouc zahraje evropský pohár v jarní fázi, přesně po 34 letech. Tehdy Sigma i díky gólu Pavla Hapala trápila Real Madrid, teď se v úvodním kole vyřazovací fáze Konferenční ligy střetne s Lausanne. „Přímočarostí mi připomínají Liberec,“ říká kouč Hanáků Tomáš Janotka, který kvůli problémům se soupiskou skládá sestavu pouze ze šestnáctky hráčů.

Zimní přestavba kádru na Andrově stadionu s sebou nese i trable. Příjemné v tom ohledu, že je Sigma díky postupu v Konferenční lize vůbec musí řešit, nepříjemné v kontextu velmi omezeného výběru. Z evropské soupisky totiž oproti podzimu zmizelo hned jedenáct fotbalistů včetně dvou mladíků z B-listu. Nejen střelec Daniel Vašulín, ale i další tváře z užšího i širšího kádru.

Zatímco v Chance Lize si trenér Tomáš Janotka poradí díky novým posilám za necelých tři sta milionů korun, v Evropě může použít jen tři. Na soupisku dopsal Pétera Barátha, Danijela Šturma a navrátilce Antonína Růska. Zbytek, například Václav Sejk či Louis Lurvink, má smůlu. Připočtou-li se k tomu zdravotní potíže Jana Krále a Artura Dolžnikova, jste na šestnácti jménech.

„Počítáte správně,“ smál se kouč. „Není to jednoduché, mohlo by to být citlivější, aby i další měli možnost hrát poháry. Přemýšleli a kalkulovali jsme o tom dlouho. Pořád jsme při řešení různých odchodů vnímali to, abychom se nedostali pod číslo, které by nás limitovalo.“

Trénink raději na umělé trávě...

Limitem může být i terén, který po sobotním duelu s Plzní fakt není v top kondici. Olomouc z tohoto důvodu raději absolvovala předzápasový trénink na umělé trávě v Řepčíně, což je nezvyk, protože Janotka obecně rád testuje hlavní „stage“. „Ideální to není, ale hratelné ano. Pro mě je důležité nepodklouznout v brankovišti,“ popisoval gólman Jan Koutný.

Janotka sledoval švýcarského soupeře osobně v neděli v derby se Servette (3:3). „Mělo to obrovský přínos. Jsem přesvědčený, že se nám ta cesta zúročí, protože jsme na základě ní udělali taktické změny, ke kterým bychom asi jinak nesáhli. A co jsme viděli? Za ty roky jsem se asi ještě nesetkal s tak rychlostně a dynamicky vybaveným týmem. Byl jsem extrémně překvapený pohybovou kulturou a elegancí,“ chválil.

Lausanne v zimě koupilo devatenáctiletého útočníka Omara Janneha z rezervy Atlétika Madrid, v kádru má i frajery s historií v Arsenalu či Salcburku. „Viděl jsem predikci, že soupeř je favoritem poměrem 60:40, asi to odpovídá,“ přemýšlel Janotka, jenž na lavičku vytáhne i tři kluky z béčka.

Začít doma výhodným výsledkem bude klíčové, odveta u Ženevského jezera se totiž hraje na umělce. A na té to Hanákům naposledy na Gibraltaru příliš nešlo... Remíza 1:1 jako proti Realu Madrid, kterou před 34 lety trefil současný generální sportovní manažer Pavel Hapal, by byla fajn.

Kdo ze soupisky odešel

  • Daniel Vašulín
  • Radim Breite
  • Jan Navrátil
  • Simion Michez
  • Andres Dumitrescu
  • Muhamed Tijani
  • Tihomir Kostadinov
  • Tomáš Huk
  • Štěpán Langer
  • Adam Dohnálek (byl na B-listu)
  • Václav Zahradníček (byl na B-listu)

Kdo byl na soupisku dopsán

  • Antonín Růsek
  • Péter Baráth
  • Danijel Šturm

Pravděpodobná sestava

Koutný
Hadaš - Malý - Sylla - Sláma
Baráth - Beran
Ghali - Šíp - Šturm
Kliment

Co čekat od Lausanne

+ technická/kombinační kvalita v hloubce i před vápnem
+ počet progresivních přihrávek/kolmých prostrkávaček
+ síla stoperů ve vzdušných soubojích
+ vysoký presink od první minuty
+ vytváření velkých šancí (xG)
+ nebezpečné individuality jako Janneh či Diakite

- podprůměrná defenzivní fáze
- problémy po ztrátě míče a rychlém přechodu
- standardní situace
- nalomená mentalita po posledních zápasech
- hodně červených karet

