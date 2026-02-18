Trable se soupiskou, Sigma jde na Lausanne se 16 hráči. Janotka: Připomínají Liberec
Podruhé v klubové historii si Olomouc zahraje evropský pohár v jarní fázi, přesně po 34 letech. Tehdy Sigma i díky gólu Pavla Hapala trápila Real Madrid, teď se v úvodním kole vyřazovací fáze Konferenční ligy střetne s Lausanne. „Přímočarostí mi připomínají Liberec,“ říká kouč Hanáků Tomáš Janotka, který kvůli problémům se soupiskou skládá sestavu pouze ze šestnáctky hráčů.
Zimní přestavba kádru na Andrově stadionu s sebou nese i trable. Příjemné v tom ohledu, že je Sigma díky postupu v Konferenční lize vůbec musí řešit, nepříjemné v kontextu velmi omezeného výběru. Z evropské soupisky totiž oproti podzimu zmizelo hned jedenáct fotbalistů včetně dvou mladíků z B-listu. Nejen střelec Daniel Vašulín, ale i další tváře z užšího i širšího kádru.
Zatímco v Chance Lize si trenér Tomáš Janotka poradí díky novým posilám za necelých tři sta milionů korun, v Evropě může použít jen tři. Na soupisku dopsal Pétera Barátha, Danijela Šturma a navrátilce Antonína Růska. Zbytek, například Václav Sejk či Louis Lurvink, má smůlu. Připočtou-li se k tomu zdravotní potíže Jana Krále a Artura Dolžnikova, jste na šestnácti jménech.
„Počítáte správně,“ smál se kouč. „Není to jednoduché, mohlo by to být citlivější, aby i další měli možnost hrát poháry. Přemýšleli a kalkulovali jsme o tom dlouho. Pořád jsme při řešení různých odchodů vnímali to, abychom se nedostali pod číslo, které by nás limitovalo.“
Trénink raději na umělé trávě...
Limitem může být i terén, který po sobotním duelu s Plzní fakt není v top kondici. Olomouc z tohoto důvodu raději absolvovala předzápasový trénink na umělé trávě v Řepčíně, což je nezvyk, protože Janotka obecně rád testuje hlavní „stage“. „Ideální to není, ale hratelné ano. Pro mě je důležité nepodklouznout v brankovišti,“ popisoval gólman Jan Koutný.
Janotka sledoval švýcarského soupeře osobně v neděli v derby se Servette (3:3). „Mělo to obrovský přínos. Jsem přesvědčený, že se nám ta cesta zúročí, protože jsme na základě ní udělali taktické změny, ke kterým bychom asi jinak nesáhli. A co jsme viděli? Za ty roky jsem se asi ještě nesetkal s tak rychlostně a dynamicky vybaveným týmem. Byl jsem extrémně překvapený pohybovou kulturou a elegancí,“ chválil.
Lausanne v zimě koupilo devatenáctiletého útočníka Omara Janneha z rezervy Atlétika Madrid, v kádru má i frajery s historií v Arsenalu či Salcburku. „Viděl jsem predikci, že soupeř je favoritem poměrem 60:40, asi to odpovídá,“ přemýšlel Janotka, jenž na lavičku vytáhne i tři kluky z béčka.
Začít doma výhodným výsledkem bude klíčové, odveta u Ženevského jezera se totiž hraje na umělce. A na té to Hanákům naposledy na Gibraltaru příliš nešlo... Remíza 1:1 jako proti Realu Madrid, kterou před 34 lety trefil současný generální sportovní manažer Pavel Hapal, by byla fajn.
Kdo ze soupisky odešel
- Daniel Vašulín
- Radim Breite
- Jan Navrátil
- Simion Michez
- Andres Dumitrescu
- Muhamed Tijani
- Tihomir Kostadinov
- Tomáš Huk
- Štěpán Langer
- Adam Dohnálek (byl na B-listu)
- Václav Zahradníček (byl na B-listu)
Kdo byl na soupisku dopsán
- Antonín Růsek
- Péter Baráth
- Danijel Šturm
Pravděpodobná sestava
Koutný
Hadaš - Malý - Sylla - Sláma
Baráth - Beran
Ghali - Šíp - Šturm
Kliment
Co čekat od Lausanne
+ technická/kombinační kvalita v hloubce i před vápnem
+ počet progresivních přihrávek/kolmých prostrkávaček
+ síla stoperů ve vzdušných soubojích
+ vysoký presink od první minuty
+ vytváření velkých šancí (xG)
+ nebezpečné individuality jako Janneh či Diakite
- podprůměrná defenzivní fáze
- problémy po ztrátě míče a rychlém přechodu
- standardní situace
- nalomená mentalita po posledních zápasech
- hodně červených karet