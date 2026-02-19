Nejlepší Sigma v sezoně! Kouč hostů: Klimenta znám z Německa, to je kvalita. A ten Šíp?
Nadějný výsledek do odvety, jak si přál trenér Tomáš Janotka, to nepochybně je. Ale taky je remíza 1:1 pro Sigmu se vší pokorou a vědomím, že se evropský pohár hraje na jaře po dlouhých 34 letech, zatraceně málo. Proti Lausanne předvedla Olomouc jeden z nejlepších výkonů v sezoně, ve druhé půli si vytvořila mraky šancí, avšak přes sedm tisíc diváků slavilo gól pouze jedinkrát. „Cítil jsem obrovskou energii, náš výkon nesl fakt vysoké parametry. Lidé byli hrdí,“ děkoval kouč.
U Ženevského jezera bude ve čtvrtek stále o co hrát, to je nejdůležitější. Přesto je zklamání výrazné. V Lausanne se totiž bude hrát na umělém povrchu, se kterým Olomouc už na Gibraltaru měla problém. Švýcaři jsou na něj zvyklí, doma rozbalí ofenzivu určitě víc než na Moravě, kde bylo zřetelné, že jsou spokojeni s plichtou.
Očekávaný vysoký presink? Nikde. Mimořádná dynamika, kterou vyzdvihnul kouč Tomáš Janotka na předzápasové tiskové konferenci? Jen náznaky. Velký počet progresivních prostrkávaček? Hosté se k nim vůbec nedostali. Stejně tak nepotvrdili reputaci mužstva, které si všude vytváří tutové šance.
Gól Nathana Butlera-Oyedejia, odchovance Arsenalu, byl bohužel pro Sigmu naprosto ojedinělým počinem a chybou zbytkové obrany. Abdoulaye Sylla zaváhal v souboji, Jiří Sláma mu pak rychle provedený obstřel na zadní tyč nestihl zblokovat a brankář Jan Koutný letěl marně. Časomíra ukazovala 22. minutu a nálada na Andrově stadionu začínala být s ohledem na posledních devět soutěžních duelů (sedm porážek z posledních osmi soutěžních duelů před tím čtvrtečním) pesimistická. Zbytečně!
Co totiž ze strany Hanáků následovalo po inkasované brance, bylo od nich možná to vůbec nejlepší v ročníku 2025/26. Bez přehánění. Důkazem jsou nejen slova trenéra Petera Zeidlera, který dal soupeři sympaticky pořádný kredit. A taky si tuze oddychl za takové skóre...
„Jsme opravdu velmi spokojení s výsledkem, protože jsme mohli dostat klidně až čtyři góly ve druhém poločase. Věděli jsme, že Sigma je velmi silný tým, a když jim to funguje, je to proti nim fakt těžké. Musíme se z toho trochu vzpamatovat, Olomouc byla lepší i fyzicky. To je ve fotbale vždycky důležité. Stejně tak mentalita,“ uznal německý kouč.
Šíp zaujal hostujícího kouče
„Prohlédneme si video, uděláme analýzu, ale pořád máme šanci. A to je nejdůležitější. Pokud příští týden nebudeme hrát lépe, postoupí Sigma. Například Kliment hrál ve Stuttgartu, toho znám. Svědčí to o kvalitě. A ten (Jáchym Šíp), co nastoupil do druhého poločasu? Pro nás by bylo lepší, kdyby vůbec nehrál, protože byl fakt velmi rychlý. Ale jsem přesvědčený o tom, že v odvetě budeme lepší,“ dodal Zeidler.
Žolík Šíp změnil ráz zápasu. Už po trefě anglického útočníka sice nastřelil Péter Baráth tyč a zejména po rohových kopech se Olomouc dostávala do tlaku. Nicméně až s nástupem levého křídelníka ožili i ostatní. Především Jan Kliment, Antonín Růsek a Danijel Šturm, jenž se prosadil po nádherném Baráthově pasu a dávce štěstí, protože balon se do sítě dostal s přispěním drnu.
Metrika očekávaných gólů (tzv. xG) se ve finále dostala na hodnoty 2,68 a 0,46, čili Sigma měla vyhrát dokonce 3:0! Taková byla převaha. „Stoprocentně to byl náš nejlepší výkon v sezoně. Cítil jsem obrovskou energii na celém stadionu. Potom jsme do toho ani nevstupovali střídáním, nechali jsme všechny kluky v laufu, dostali se do flow. Měli toho plné zuby, ale věřil jsem v jejich schopnosti a ve vítěznou branku,“ popisoval Janotka.
Nestalo se. Nicméně pokud jeho tým na tento výkon naváže za týden v Lausanne, není postup sci-fi. Kdyby se to povedlo, narazí v Konferenční lize na někoho z dvojice Mainz, Larnaka. Ještě předtím však musí zvládnout ošidný nedělní mač v Teplicích. „Je třeba rychle přepnout, nebereme žádné výmluvy. Budeme mít čerstvé hráče, hodně to protočíme,“ naznačil.