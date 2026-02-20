Janotka mu dal po Plzni čočku, teď Šíp zvedl celou Sigmu: Ale ty moje šmudly...
Nedal gól, i když minimálně jednou ze dvou šancí určitě měl. Ani na branku nenahrál. Přesto byl Jáchym Šíp hlavním hybatelem perfektního výkonu Sigmy Olomouc při remíze s Lausanne 1:1 v prvním kole play off Konferenční ligy.
Jste spokojený?
„Spíš zklamaný, je to škoda, po takových šancích jsme měli vyhrát. Kdybych je proměnil, vyhráli bychom, odveta by se nám hrála daleko líp. Klímič mi to dvakrát skvěle nachystal. Poprvé jsem to sice nečekal, ale dal jsem si dobrý dotyk. Pak mi to bohužel sjelo, trefil jsem to bodlem. Podruhé mi to nachystal na malé vápno. Snažil jsem se nepřestřelit, ale dal jsem strašnou šmudlu... Kdybych to utáhl víc k tyči, byl to gól.“
Anebo kdyby nemělo Lausanne tak kvalitního brankáře.
„To je pravda, převedl super zákroky. U Šturmovy poslední šance už jsem řval gól. Fakt škoda.“
S čím jste šel na hřiště?
„Měl jsem trhat obranu, rozhýbat to, udělat nějaký rozdíl, dělat problém obráncům. To jsem splnil, ale chyběl ten gól. Měli jsme hodně videa, nepřekvapili nás ničím. Trenér říkal, že mají buď rychlé hráče, nebo extrémně rychlé hráče. A potvrdilo se.“
Vy do té kategorie však evidentně spadáte taky, ne?
(smích) „To nevím, ale byly to zajímavé souboje. Mohl jsem se otestovat i s těmi nejrychlejšími, a myslím, že jsem celkem obstál.“
Zatímco minule proti Plzni ne, prý vám trenér promlouval do duše...
„Jo, když si vezmu první zápasy v přípravě na pozici desítky, odehrál jsem je daleko lépe než s Plzní. Pro mě to je škoda, nevyužil jsem šanci. Zranil jsem se na konci přípravy, což mě trošku zabrzdilo. Pak jsem nevyužil hned první možnost v základní sestavě, ale hned jsem si říkal, že příště chci hrát líp.“
Co vám v lednu bylo?
„Takové blbé zranění. Matúš Malý mi vletěl do kolena, trefil mě na takovém místě, že jsem se týden nemohl skoro vůbec rozběhnout.“
Jaká bude odveta?
„Skrz terén jiná, na umělce to bude víc po zemi. Ale nebude nám to dělat problém. Když jsme je viděli na videu v domácích zápasech, neřekl bych, že by na tom byli nějak kombinačně líp než týmy, se kterými jsme už v Evropě hráli. Každopádně to bude zajímavé, těším se.“
Ale na umělce na Gibraltaru vám to moc nešlo...
„Bohužel to je pravda, ale na to už nemůžeme myslet.“ (úsměv)