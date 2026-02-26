Lausanne - Olomouc 1:2. Sigma v osmifinále Konferenční ligy! Postup řídil Šturm
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Špatné zprávy o půlmilionové pokutě od UEFA za pyrotechniku a zahájení disciplinárního řízení s generálním sportovním manažerem Pavlem Hapalem za neoprávněný vstup na lavičku v Teplicích jsou zapomenuty, Fotbalisté Olomouce slaví! Čtvrteční večer v Lausanne otočil náladu v olomouckém klubu do pozitivna, mužstvo trenéra Tomáše Janotky zvládlo odvetu ve Švýcarsku a po výhře 2:1 postupuje do osmifinále Konferenční ligy. Páteční los určí, zda se v něm Hanáci utkají s Mainzem, či Larnakou.
Ne, ještě není v Evropě konec! Minimálně jeden dvojzápas na Olomouc čeká v rámci osmifinále Konferenční ligy, kam postoupila díky výhře 2:1 v Lausanne. Strašák s názvem umělá tráva už taky nebude na Hané rezonovat, Sigma si s nezvyklým terénem poradila na výbornou a švýcarskou misi může považovat za úspěšnou. Zejména díky Danijelu Šturmovi, který nahrál na obě branky. Slovinec potvrdil, že cenovka padesát milionů korun je opodstatněná.
Přitom čtvrtek nezačal pro celý klub milými zprávami. UEFA oznámila, že Olomouci na dva roky podmíněně uzavírá část Androva stadionu za pyrotechniku a vhazování předmětů na hřiště v domácím duelu a navrch přidala půlmilionovou pokutu. Ta možná čeká i generálního sportovního manažera Pavla Hapala, jehož pro změnu řeší disciplinární komise LFA za to, že v neděli v Teplicích figuroval na lavičce bez uvedení v zápise o utkání.
Ale to je teď vedlejší, důležitý je postup! Evropská pouť moravského celku ještě na rozdíl od Plzně nekončí. Co se Sigmě nepovedlo na své půdě, dokonala u Ženevského jezera. Pod alpskými vrcholky ji nezradila koncovka jako před týdnem, naopak byla mimořádně efektivní.
V prvním poločase se dostala třikrát k soupeřově šestnáctce a byly z toho dva góly. Dvě stě padesát fanoušků v sektoru hostů slavilo, stejně jako kluboví partneři rozesetí po hlavní tribuně a management ve VIP sektoru. Symbolicky to byl Jáchym Šíp, kdo otevřel skóre. Dynamický záložník sám sobě spílal za neproměněné šance v úvodním mači, přesto coby střídající žolík zaujal i německého kouče Petera Zeidlera, který uznal, že Šíp nadělal jeho týmu velké problémy.
Právě proto jej Tomáš Janotka zařadil do základní sestavy na úkor Ahmada Ghaliho – a tah vyšel. Po rychlém brejku mu fantasticky míč naservíroval Šturm a Lausanne se dostalo pod tlak. Útulný Stade de la Tuiliére ztichnul, inkasování nebylo v plánu. Jenže další průběh připomínal prosincové dění na Gibraltaru. Švýcaři zapnuli, přikovali Sigmu na vlastní půlce.
Chybující Abdoulaye Sylla zabrnkal fanouškům na nervy, když se snadno nechal obejít a situaci zachraňoval stažením Omara Janneha těsně před vápnem. Janotka si oddechl, červená karta visela ve vzduchu, VAR nakonec ponechal původní verdikt srbského rozhodčího Nenada Minakoviče. Po chvíli se však španělský útočník přesto prosadil a začínalo se v podstatě znovu. Devět tisíc domácích příznivců ožilo a vzápětí zahučelo po ráně Karima Sowa do břevna.
Efektivita však tentokrát hrála pro Olomouc, což se potvrdilo ještě před pauzou. Povedený signál z rohu zúročil Antonín Růsek, lehce tečovaná střela zapadla Karlu Leticovi do sítě. Druhá asistence pro Šturma, celkově třetí kanadský bod proti Lausanne. Nadstandardní kvalita! Postup, který do kasy Sigmy napumpuje dalších dvacet milionů korun od UEFA, jde z velké části za ním.
Ale taky za takticky skvěle zvládnutou druhou půlí. Švýcaři sice drželi balon kolem sedmdesáti procent času, nicméně šance už si až na úplný závěr nevytvářeli. Janotka energicky koučoval, s asistentem Michalem Vepřekem vyháněl obrannou linii výš, což byl jeden z klíčů k úspěchu.
Odměnou bude osmifinálová konfrontace s německým Mainzem, nebo kyperskou Larnakou. Rozhodne páteční los.