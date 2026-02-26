ONLINE: Lausanne - Olomouc. Boj Sigmy na umělce o postup, na křídlech Šturm a Šíp
Po dlouhých 34 letech na jaře v evropských pohárech nechtějí končit hned na začátku. Fotbalisté Olomouce se v Lausanne od 21:00 pokouší navázat na výkon z úvodního střetu (1:1) a vybojovat si postup do osmifinále play off Konferenční ligy. Byť se výběr kouče Tomáše Janotky nemůže ve Švýcarsku spolehnout na domácí prostředí, navíc na umělém hřišti, může těžit z předchozího duelu, ve kterém ukázal jedno z nejlepších představení v sezoně. Dokážou Hanáci postoupit? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.