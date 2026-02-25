Ze špitálu do Švýcarska. Kliment: Jsem tam často. NEJ zápas? V Plzni o Ligu mistrů, říká
PŘÍMO Z LAUSANNE | Zažil fakt zajímavé bitvy. V Německu, Dánsku, Polsku, na EURO U21... Odvetu play off Konferenční ligy může Jan Kliment zařadit do podobného ranku nejdůležitějších zápasů kariéry. „Ale úplně největší? Asi v Plzni, když jsme postupovali do Ligy mistrů. Klub měl finanční problémy, tlak byl hodně velký. Teď je to jiné,“ porovnává olomoucký kapitán současnost, kdy se Sigma po loňském úspěchu v MOL Cupu může znovu zapsat do klubové historie.
Zatímco ostatní Hanáci zažili fajnový tříbodový víkend v Teplicích, nejzkušenější chlapík Jan Kliment navštívil fakultní nemocnici v Olomouci. „Jsem tam docela často. Už ani nevím, s čím jsem tam byl tentokrát,“ mlží s úsměvem klíčový forvard, který se ve čtvrtečním úvodním duelu s Lausanne (1:1) vydal na maximum. Vydržel devadesát minut a do posledních sekund se hnal za vítězným gólem.
To neklaplo, na těžký terén na Stínadla pak pro jistotu nevyrazil. Otázkou je, zda fakt šlo jen o preventivní důvody, když v sobotu zamířil do špitálu na urgentní příjem, nebo o něco vážnějšího. Upřímně, v klubu mají o kapitána, jenž v zimě na Andrově stadionu prodloužil smlouvu, obavy. Vědí, co má za sebou. Vědí, jak je důležitý jeho střelecký faktor X. Vědí, kolik mu je let. Už žádné riskování, i proto kádr nabobtnal. Nejsi ready? Odpočiň si, máme další kvalitní alternativy.
„Nastavení klubu se změnilo,“ přikývne Kliment. „Jakmile má někdo problém, hned se to prověří skrze vyšetření. Vždycky se to zkontroluje a vy pak máte čistou hlavu, když tam nic není a vše je v pořádku. To je důležité. Jsem fit, akorát s ohledem na trable, co jsem měl, je pro mě zkrátka těžší hrát znovu po třech dnech,“ popisuje.
Mezi řádky lze vyčíst, že v neděli na Bohemians zřejmě vyrukuje kouč Tomáš Janotka, stejně jako v Teplicích, s dvojicí forvardů Václav Sejk, Jásir Núr. Na evropské soupisce Sejk není, vytížení v Chance Lize se vyloženě nabízí. „Přistupuji k tomu pozitivně. Mám nějaká léta, vím, že do budoucna to tady nebude stát jen na mně. Jsem rád, že kluci se minule chytili,“ říká Kliment.
Odveta? Nejsme pod tlakem
Ale o domácí soutěž teď nejde, prioritou je odveta ve Švýcarsku, kam Olomouc odletěla z Brna ve středu v poledne. Po hodině a půl ji u Ženevského jezera přivítalo nádherné slunné počasí s blankytnou oblohou a sedmnácti stupni Celsia. Sníh na vrcholech alpských hor je poslední známkou pomalu končící zimy, ve vzduchu je cítit jaro.
A taky postup Sigmy? „Bude to o hlavě, ale my můžeme jen získat a přepsat historii klubu. U nás to nebude o tlaku,“ upozorňuje kanonýr, jenž se nervovat nebude. „V Plzni to bylo jiné, ale byli jsme tak semknutí, že jsme nepřemýšleli o tom, že by to nemuselo dopadnout dobře,“ vzpomíná na srpen 2022 a utkání s Karabachem, které navzdory zranění pomohl rozhodnout. A Viktoria hrála Ligu mistrů!
Zda se bude hrát na Moravě osmifinále Konferenční ligy proti Mainzu, či Larnace, rozhodne čtvrteční noc. Až pak může případně Kliment počítat bolístky a přenechat na neděli místo opět parťákům, hrát se totiž bude na neoblíbené umělé trávě. „Nehraje mi to do karet, to je jasné. Neznám fotbalistu, který by se na ni těšil. Domácí to tady budou mít naťukané, ale my chceme postoupit. Jakkoliv!“
Klidně i na penalty...