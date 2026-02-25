Předplatné

Lausanne vs. Olomouc v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Otakar Plzák
Konferenční liga
Fotbalisty Olomouce čeká výjezd do Švýcarska, kde se utkají s místním Lausanne v odvetě předkola play-off Konferenční ligy. První zápas skončil 1:1, takže je vše stále otevřené a o postupujícím se rozhodne až nyní. Zápas začíná ve čtvrtek ve 21:00 na Stade de la Tuilière. Kde sledovat Lausanne vs. Olomouc živě?

Vše o utkání Lausanne vs. Olomouc

Datum a čas: čtvrtek 26. února, 21:00

Místo konání: Stade de la Tuiliere

Předkolo play off: Konferenční ligy 2025/26

Rozhodčí: Nenad Minaković (Srbsko)

TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Lausanne vs. Olomouc živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Olomouce proti Laussane v odvetě předkola play off Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Zápas Lausanne vs. Olomouc začíná ve čtvrtek 26. února od 21:00.

Jak naladit Sport 1?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

199 Kč

Telly

Sport

300 Kč

Pecka.TV

Zlatá střední

249 Kč

Olomouc v evropských pohárech 2025/26

Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které nedokázala postoupit, a nyní tak bojuje v Konferenční lize. V ní zvládlo se štěstím postoupit do předkola play off, ve kterém narazí na švýcarské Lausanne.

Olomouc v Konferenční lize 2025/26

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrály v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, avšak jaro si v pohárech nezahraje. Viktoria Plzeň zvládla postoupit v Evropské lize. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize, kde oba kluby rovněž slavily postup. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

Sigma Olomouc v Konferenční lize

Sparta Praha v Konferenční lize

