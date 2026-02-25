Lausanne vs. Olomouc v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Fotbalisty Olomouce čeká výjezd do Švýcarska, kde se utkají s místním Lausanne v odvetě předkola play-off Konferenční ligy. První zápas skončil 1:1, takže je vše stále otevřené a o postupujícím se rozhodne až nyní. Zápas začíná ve čtvrtek ve 21:00 na Stade de la Tuilière. Kde sledovat Lausanne vs. Olomouc živě?
Vše o utkání Lausanne vs. Olomouc
Datum a čas: čtvrtek 26. února, 21:00
Místo konání: Stade de la Tuiliere
Předkolo play off: Konferenční ligy 2025/26
Rozhodčí: Nenad Minaković (Srbsko)
TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Lausanne vs. Olomouc živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Olomouce proti Laussane v odvetě předkola play off Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Zápas Lausanne vs. Olomouc začíná ve čtvrtek 26. února od 21:00.
Jak naladit Sport 1?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
199 Kč
Telly
Sport
300 Kč
Pecka.TV
Zlatá střední
249 Kč
Olomouc v evropských pohárech 2025/26
Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které nedokázala postoupit, a nyní tak bojuje v Konferenční lize. V ní zvládlo se štěstím postoupit do předkola play off, ve kterém narazí na švýcarské Lausanne.
|Olomouc v Konferenční lize 2025/26
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc 1:2
4. zápas: Olomouc - Celje 2:1
5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1
6. zápas: Olomouc - Lech 1:2
7. zápas: Olomouc - Lausanne 1:1
8. zápas: Lausanne - Olomouc, 26. 2., 21:00
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrály v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, avšak jaro si v pohárech nezahraje. Viktoria Plzeň zvládla postoupit v Evropské lize. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize, kde oba kluby rovněž slavily postup. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.