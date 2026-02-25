Olomouc v Lausanne: stadion à la Hradec, umělka, ramadán a pivo za tři stovky
PŘÍMO Z LAUSANNE | Stěna v novinářském středisku Stade de la Tuiliére, pět let starém stánku v Lausanne, je jiná než v Česku. Jsou na ni magnetické tabule, každá patří jednomu z mládežnických mužstev. Od kategorie U15 až po béčko se tam fotbalisté v daném rozestavení najdou na magnetických štítcích i se svou fotkou a datem narození. Milý detail, taky symbol švýcarské kultury a identity metropole známé jako hlavní olympijské město světa.
„Prostě zbožňujeme svoji práci,“ usmívá se německý trenér Peter Zeidler. Třiašedesátiletý německý sympaťák je nad věcí, přitom se Lausanne před odvetou Konferenční ligy nenachází v rozpoložení jako Sigma. Zatímco Olomouc pošetřila v Teplicích síly a pohodově i v obměněné sestavě zvítězila 3:1, její soupeř čeká na výhru sedm soutěžních utkání. „Ale doma budeme agresivnější a intenzivnější než v Česku,“ dodává kouč.
A taky zvyklejší na terén. Ano, stejně jako na Gibraltaru se i v Lausanne bude hrát na umělé trávě. Nebo syntetické, jak tlumočnice překládala. „Většina týmů k nám nerada jezdí, ale Sigma je jeden z nejlepších týmů, proti kterým jsme v této sezoně hráli,“ upozorňuje kapitán Olivier Custudio.
„Je to jednoznačně obrovská výhoda domácího mužstva, do Evropy by tento terén neměl patřit. Neznám hráče, který by nám řekl něco jiného. Jsme rádi součástí projektu Konferenční ligy, vymlouvat se nebudeme, ale tento povrch není hoden evropského formátu soutěží,“ má jasno trenér Olomouce Tomáš Janotka. „Nicméně jsme oproti Gibraltaru na umělku výrazně zadaptovanější, protože v zimním období trávíme většinu času na ní. Proto bychom se měli prezentovat lepším pohybem.“
Na tiskové konferenci zněl Janotka vážně, ale když potom na hřiště před středečním tréninkem vlezl, směrem k ostatním zavtipkoval: „Pojďme se domluvit, že když postoupíme, vyřízneme si každý metr krát metr tohoto šmirglu.“
Ramadán? Klukům poskytujeme maximální servis
I on si, stejně jako Jan Kliment, Michal Beran, Danijel Šturm či Jáchym Šíp, o víkendu odpočinul. V Teplicích si na tribuně odpykával trest za žluté karty. Kdo naopak může mít sil méně, jsou hráči dodržující ramadán – Abdoulaye Sylla, Ahmad Ghali a Jásir Núr.
„Stoprocentně to musíme respektovat, komunikace s klukama probíhá na dennodenní bázi. Každý to má trošičku jinak. Někdo je hodně striktní, zásadový, někdo v rámci zápasového dne dokáže jíst. Třeba Ghali měl v neděli před utkáním v Teplicích nachystané jídlo o půl páté ráno, protože když je venku slunko, kluci nejedí ani nepijí. Není to pro kariéru profesionálního fotbalisty příjemné, určitě jim to nepomáhá, ale poskytujeme jim maximální servis. Zatím je to nedohnalo,“ popisuje Janotka.
Je možné, že duel dojde do prodloužení, třeba i do penalt. Hanáci jsou připravení, trénovali je za zavřenými dveřmi v úterý. „Jsou tady kluci, kteří je určitě kopou líp, ale věřil bych si na ni,“ hlásí křídelník Šíp, jehož minule vyzdvihnul kouč Lausanne. Sportovní forma mu možná vynese vstupenku do základní sestavy právě místo Ghaliho, Nigerijec by mohl být energickým žolíkem. „Tentokrát budou střídající hráči možná ještě důležitější,“ přikyvuje Janotka.
Zápas na Stade de la Tuiliére, který strmými sedačkami, kapacitou i útrobami připomíná moderní stadion v Hradci Králové, začíná ve čtvrtek od 21 hodin. Do sektoru hostů je momentálně prodáno kolem dvou stovek lístků, počítá se, že další desítky budou rozesety jinde na tribunách. Ze stotisícového moravského města během středy po vlastní ose vyjížděli další a další příznivci, kteří si užili dlouhou noc v tamních barech u Ženevského jezera.
Historický úspěch a další cca dvacetimilionový finanční bonus je blízko. Pokud Janotkovi hoši otevřou bránu osmifinále, budou fanoušci ve čtvrtek slavit ještě více. A rozhodně jim nebude vadit ani cena jednoho piva, téměř tři sta českých korun.
Pravděpodobná sestava
Koutný
Hadaš - Sylla - Malý - Sláma
Beran - Baráth
Šturm - Růsek - Šíp
Kliment
Změny ve vedení
Po pouhých čtyřech měsících se mění struktura vedení sportovního úseku SK Sigma Olomouc. Podle informací deníku Sport končí hlavní skaut Martin Mišovec, který by se měl vrátit do Slavie Praha a k tomu nadále pokračovat u reprezentace U19 jako videoanalytik trenéra Václava Jílka, a přichází Mateusz Sitek z Rakówa Čenstochová.
Hanáci tuhle podobu sportovního úseku, do které patří ještě generální sportovní manažer Pavel Hapal a ředitel rozvoje fotbalu Michal Hrubý, oznámili na konci října. Nyní dojde na Andrově stadionu k transformaci. Mišovec už s klubem neodletěl ani do Švýcarska na odvetu s Lausanne.
Janotkovy velké venkovní výhry
Sparta - Olomouc 2:3 (září 2024)
Slavia - Olomouc 0:1 (duben 2025)
Noah - Olomouc 1:2 (listopad 2025)