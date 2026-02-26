Předplatné

Paráda! Olomoučtí fotbalisté zvládli odvetu prvního kola play off Konferenční ligy na hřišti švýcarského Lausanne a mezi 16 nejlepšími celky soutěže se tak představí dva české kluby. Přímý postup do osmifinále si totiž už v ligové fázi zajistila také Sparta. Pražský klub narazí buď na Alkmaar, nebo Celje. Na Sigmu čeká jeden z dvojice Mohuč/AEK Larnaka. O tom rozhodne páteční los v Nyonu, který začíná ve 14:00.

Sparta měla jasno už od prosince. V ligové fázi Konferenční ligy obsadila skvělé 4. místo a postoupila tak přímo do osmifinále. Nyní už pražský klub ví, že v něm narazí buď na Alkmaar, kde působí český záložník Matěj Šín, nebo Celje. Se slovinským celkem se v této sezoně už utkaly Baník Ostrava i Sigma Olomouc.

Olomouc si musela postup vybojovat v únorovém prvním kole play off, ve kterém těsně přešla přes švýcarské Lausanne (1:1 a 2:1). Mezi šestnáctkou nejlepších týmů se tak představí i Sigma, která narazí buď na bundesligovou Mohuč, či kyperskou AEK Larnaka.

O přesných dvojicích rozhodne páteční los, který proběhne od 14:00 v Nyonu.

