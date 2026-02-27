Los Konferenční ligy: Těžší varianty pro české kluby! Sparta jde na Alkmaar, Sigma do Německa
Fotbalová Sparta se v osmifinále Konferenční ligy utká s nizozemským Alkmaarem, za který hraje český záložník Matěj Šín. Olomouckou Sigmu čeká německá Mohuč. Hraje se 12. a 19. března. Letenští budou hrát odveta doma, Sigma naopak na svém stadionu začíná. Rozhodl o tom dnešní los v Nyonu.
Pokud by Sparta přes Alkmaar prošla, ve čtvrtfinále by narazila na lepšího z dvojice Lech Poznaň, Šachtar Doněck. Olomouc by se v případě překvapivého postupu přes Mohuč mezi nejlepší osmičkou soutěže utkala s vítězem souboje mezi Rijekou a Štrasburkem.
Po předloňské reformě herního formátu pohárů měly jednotlivé týmy pouze dva možné soupeře, kteří jim mohli připadnout. Los zároveň určil eventuální cestu všech mužstev až do finále, které se uskuteční 27. května v Lipsku.
Sparta coby čtvrtý celek ligové fáze měla na úvod vyřazovací části volno. V osmifinále mohla dostat Alkmaar, nebo Celje, los jí přisoudil papírově zřejmě náročnějšího soupeře. Aktuálně pátý celek nizozemské ligy patří k pravidelným účastníkům evropských pohárů. Na úvod vyřazovací fáze Alkmaar zdolal Noah po porážce 0:1 v Arménii a vítězství 4:0 v domácí odvetě.
V nizozemském týmu od konce léta působí Šín, který přišel na přestup z Baníku Ostrava. Jednadvacetiletý člen širšího kádru české reprezentace v poslední době nepatřil do základní sestavy a spíše figuroval mezi náhradníky. V minulosti překonal rakovinu varlat.
Alkmaar dosud v pohárech nastoupil proti českým týmům v osmi zápasech a ani jednou neprohrál. Na Spartu v soutěžích UEFA ještě nenarazil. Naposledy se utkal ve skupině Konferenční ligy na podzim 2021 s Jabloncem, doma Severočechy porazil 1:0 a venku remizoval 1:1.
Olomouc do osmifinále prošla poté, co vyřadila Lausanne. Doma nejprve před týdnem remizovala 1:1 a ve čtvrtek v odvetě ve Švýcarsku zvítězila 2:1. Osmifinále v pohárech si Hanáci zahrají po 33 letech, jejich maximem je čtvrtfinále někdejšího Poháru UEFA o sezonu dříve.
I Sigmě přisoudil los papírově těžší variantu, druhou možností byla Larnaka. S Mohučí se české kluby dosud v pohárech neutkaly. Tým se do tohoto ročníku Konferenční ligy kvalifikoval z šestého místa německé nejvyšší soutěže, aktuálně mu v tabulce bundesligy patří až 13. pozice. V ligové fázi soutěže obsadila Mohuč sedmou příčku se čtyřmi vítězstvími, jednou porážkou a remízou.
Sparta se v osmifinále pohárů představí po dvou letech. Předloni v silnější Evropské lize narazila mezi nejlepší šestnáctou na Liverpool a se slavným anglickým klubem vypadla po debaklech 1:5 doma a 1:6 venku.