Janotka po postupu Sigmy: Věřím, že tahle jízda ještě nekončí! Oslavy? Minimální...
PŘÍMO Z LAUSANNE | Druhé místo s druholigovým béčkem, vítězství v MOL Cupu, osmifinále Konferenční ligy. Olomoucký trenér Tomáš Janotka zapisuje další obrovský úspěch ve své kariéře, kterým vyřazení Lausanne bezpochyby je. Sigma v prvním kole play off Konferenční ligy postoupila přes švýcarského soupeře po domácí remíze 1:1 a venkovní výhře v odvetě 2:1.
Co to pro vás znamená?
„Obrovský milník pro celý klub, přepsání historie. Tahle generace hráčů a všichni lidé v klubu, kteří dělají maximum pro to, abychom měli dobré podmínky a byli konkurenceschopní, se nesmazatelně zapsali do historie. Strašně si toho vážím. Ukázalo se, že Lausanne je fakt těžký soupeř. Ne nadarmo byli v základní fázi devátí v tabulce, zatímco my jsme do tohoto dvojduelu poskočili až ze čtyřiadvacátého místa.“
Povolíte aspoň malé oslavy?
„Úplné minimum, program je fakt náročný a nabitý. Pevně věřím, že jakmile bude v březnové repre pauze trošku prostor, najdeme místo pro společný teambuilding. Tým si to zaslouží, aby vypnul. Na druhou stranu nechci slavit něco, co není u konce. Naše cesta pokračuje.“
Některé ligové týmy přemýšlejí, že netradičně delší reprezentační přestávku využijí ke kempu v zahraničí. Vy ne?
„Zajímavá myšlenka, ale zatím jsme se o tom nebavili. Dáme hlavy dohromady, vyhodnotíme si to. Ale myslím, že pro kluky bude po tom cestování důležité strávit čas s rodinami, potom přijedou zpátky nabuzení zpátky za fotbalem. Uvidíme, třeba vymyslíme nějakou alternativu, že bychom dokázali rozdělit to delší volno na čas pro sebe i teambuilding nebo soustředění.“
Přejete si v osmifinále Mainz, nebo Larnaku?
„Teď už si určitě nechci vybírat, obě fotbalové destinace budou mít něco do sebe. Z pohledu větší atraktivity se asi nabízí Mainz, ale nebudu nespokojený, ani když poletíme na Kypr. Říkal jsem klukům, že věřím, že tahle jízda ještě nekončí. Uděláme všechno pro to, abychom se pokusili o další postup, i když nás čeká soupeř zase vyššího levelu.“
Přitom nechybělo moc a šli jste do prodloužení, zachránil vás VAR...
„Byl to okamžitý, bezprostřední smutek. Ale ve skrytu duše jsem doufal, že tam něco bude. Měl jsem nějaký instinkt, asi čtyřikrát nebo pětkrát jsem šel ke střídačce a ptal se kluků, jestli tam něco na videu není. Nikdo z našich nic neodhalil, ale nakonec při nás stálo obrovské štěstí. Byl tam ofsajd. Jsem rád, že jsme postoupili a nemuseli strávit dalších třicet minut na hřišti.“
Nebál jste se, že Sylla dostane v prvním poločase červenou?
„Jsem rád, že se to trošičku otočilo na naši stranu. Faktor štěstí fakt hraje ve fotbale velkou roli, není to náhoda. Tahle situace Abdua nastartovala tlak domácích, vzniklo to z pomalé malé domů. Poprvé to vyřešil perfektním zakřižováním, ale pak dal slabou přihrávku a tahal za dres. Výjimečně jsem se podíval na monitor, zajímalo mě to, ale Matúš Malý měl takové postavení, že bylo zjevné, že by hráč nešel sám na gólmana. Věřil jsem v potvrzení svého úsudku, dopadlo to férově. Největší dávka štěstí pak přišla v nastavení, spadl nám kámen ze srdce. Pro kluky by to byla obrovská rána, kdyby šli za stavu 2:2 do prodloužení. Sice by to bylo pořád otevřené, ale pomohlo nám to.“
Taky Danijel Šturm vám pomohl dalšími dvěma asistencemi.
„Jsem rád, že mu přibývají body a roste jeho důležitost v sestavě. Perfektní akce, nádherná přihrávka do kapsy. Ještě chci vyzdvihnout, jakým sprintem se tam dostal Jáchym Šíp. Dotáhl akci, podpořil to, skvěle zavřel zadní tyč. Co se týče druhé Daniho asistence, jsem strašně rád, že kluci zrealizovali věci, které jsme připravovali. Standardky jsme zúročili, vynesly nám kýžený postup. Už doma jsme z nich byli nebezpeční, vytvořili jsme asi čtyři příležitosti. Byl to krásný signál.“
Sedá si nová Sigma?
„Ještě bych tomu dal na první hodnocení čas, osobně mám v hlavě až dobu před repre pauzou. Zhodnotím si to po Bohemce, Jablonci, Karviné a osmifinále. Nahoru určitě jdeme, máme skvělé momenty, ale abychom byli lepší, potřebujeme konzistentnost ještě vyššího levelu a kvality do ofenzivy v delší pasáži. Nicméně ve dvou soutěžích není jednoduché ladit součinnosti. Je logické, že v neděli bude sestava jiná. Spoléhat se na nějaké super automatismy? Ještě je brzo. Konkurence je ale skvělá, budeme se posouvat, pořád jsme teprve na nějaké cestě.“