Do Sigmy spíš ne, radil mu Smetana v Ružomberku. Teď je Malý olomouckým objevem
PŘÍMO Z LAUSANNE | V záplavě posil, i těch letních, působil jeho příchod do Olomouce zcela nenápadně. Ačkoli se na Matúše Malého na Andrově stadionu čekalo docela dlouho, protože Sigma o tehdejšího stopera Ružomberku projevila zájem už na konci jara, při vší úctě zapadl. O to milejším překvapením jsou jeho výkony nyní. „Perfektní!“ chválil urostlého Slováka trenér Tomáš Janotka. Malý je při zdravotních problémech ostatních obránců a karetních trestech rázem klíčovým mužem defenzivy.
Kdo by to byl býval řekl, že Hanáci po postupu do osmifinále Konferenční ligy budou velebit zrovna tyhle dva. Matúš Malý byl na podzim v Olomouci stoperem číslo čtyři, Antonín Růsek dokonce odnesl stále zvyšující se konkurenci hostováním v Jablonci. Ve čtvrtek v Lausanne předvedl Malý výborný výkon, Růsek vstřelil rozhodující gól. A příběhy jsou na světě.
„Je to pro mě zadostiučinění,“ vyprávěl útočník a skoro se mu leskly slzy. Pro připomenutí: Růsek dva roky pauzíroval kvůli vyhřezlé ploténce, problémy se dostavily, když byl v životní formě. Zatímco Mojmír Chytil se prodal do Slavie, on chodil po doktorech. „Loni mě napadaly i černé myšlenky, jestli to ještě vůbec půjde.“
A vida, teď má v sestavě místo pod hrotem Janem Klimentem. Přitom už zřejmě ani nepočítal s tím, že se na Andrově stadionu dostane do užšího kádru kouče Tomáše Janotky. Když Růsek mířil na sever Čech, pustil pronájem bytu v Olomouci. Jako by nevěřil, že se ještě někdy vrátí. „Tak nějak...“ pousmál se. „Ale teď už jsme s rodinkou konečně opět zabydlení,“ dodal.
Malý je nyní zase evropskou jedničkou na postu stopera. Jan Král je zraněný, Louis Lurvink a Jakub Elbel nefigurují na soupisce a Abdoulaye Sylla ve Švýcarsku dostal třetí žlutou kartu, takže úvodní utkání proti Mohuči se ho týkat nebude. I kdyby však Janotka měl více variant, čtyřiadvacetiletý zadák by pozici uhájil. Zaskočil spolehlivě, nechybuje, působí opravdu jistě. Přitom půlka sezony se ho víceméně netýkala. Starty sbíral spíše za béčko než v Chance Lize.
Dlouho to vypadalo, že Malého bývalý trenér Ondřej Smetana měl pravdu, když mu říkal, Sigma pro něj vzhledem k hernímu stylu, rozestavení i konkurenci možná nebude tou správnou adresou.
„Taky mě to trošku napadlo,“ přikývl. „Ale přišel jsem až po konci přípravy, chybělo mi to. Na druhou stranu jsem věděl, že jsem šel za lepším. Byl to posun v mé kariéře. I bez minut jsem cítil, že se během podzimu zlepšuji. Pomalu jsem se na šanci připravoval. První větší zápas, který jsem odehrál, byl proti Spartě. Po něm jsem cítil, že na to mám a patřím sem.“
Ano, to byl zlom. Malý smazal nálepku toho, kdo byl u pohárového neúspěchu na Nových Sadech a začal psát novou kapitolu. Dvojitá konfrontace s Lausanne potvrdila, že je na dobré cestě. Jako by využil zkušenosti, které nasbíral pod Smetanou v evropských předkolech předloni. I tehdy obstával.
„Podal perfektní výkon v obou dvou zápasech, přitom si musel počkat na šanci v průběhu podzimu. Konkurence pro něj byla velká, Král, Sylla i Huk hráli výborně. Je pracovitý, vnímavý, trpělivý, můžeme se na něj spolehnout. Šanci chytil, je pro nás strašně důležitý,“ uvedl Janotka.
Stejná slova momentálně platí i pro Růska, a to navzdory zimnímu posilování za bezmála tři sta milionů korun.
Janotkovy velké venkovní výhry
- Sparta - Olomouc 2:3 (září 2024)
- Slavia - Olomouc 0:1 (duben 2025)
- Noah - Olomouc 1:2 (listopad 2025)
- Lausanne - Olomouc 1:2 (únor 2026)