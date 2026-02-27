Šín opět potká Spartu: To jsem si přál! Její síla je velká, ale… Kdo je hrozba?
Proti Spartě si zahrál osmkrát v kariéře. Vždycky za Baník. Matěje Šína, českého záložníka, nyní čeká proti letenskému týmu osmifinále Konferenční ligy, které absolvuje v dresu nizozemského Alkmaaru. „Síla Sparty je velká, ale máme šanci postoupit,“ uvedl 21letý mládežnický reprezentant v rozhovoru pro svou agenturu Sport Invest.
Poslední dva starty proti Pražanům se mu mimořádně povedly. Šín v obou ligových zápasech skóroval. Nejprve loni v dubnu pomohl Baníku k bodovému zisku, o měsíc později šokoval sparťany brankou už v první minutě utkání. Ostrava nakonec vyhrála 3:2.
Jenže Šín od loňského srpna působí v Alkmaaru. Složitě se dostává do základní sestavy, přesto v tomto ročníku zasáhl už do třiadvaceti soutěžních duelů, v nichž dal dva góly a zapsal jednu asistenci. V Konferenční lize, kde nizozemský celek vyřadil ve čtvrtek arménský Noah, zasáhl do pěti utkání (ani jednou neskóroval). V tom posledním zůstal pouze na lavici.
Nyní přichází na řadu Sparta, kterou s velkou pravděpodobností bude sledovat také v sobotním ligovém utkání proti Ostravě. „Snažím se dívat na každý zápas Baníku,“ zdůraznil Šín. „Sparta je určitě varianta, kterou jsem si přál. Bude to zajímavý souboj. Pokud budeme hrát náš fotbal, máme velkou šanci postoupit,“ líčil Šín.
Alkmaar se momentálně nachází na pátém místě ligové tabulky, zároveň postoupil v domácím poháru do semifinále. Jeho největší hvězdou je útočník Troy Parrott, který se v Česku představí v březnu hned dvakrát. Po odvetě proti Spartě si zahraje nejspíš semifinále baráže o postup na mistrovství světa za Irsko.
Čtyřiadvacetiletý hráč, který přestoupil už v patnácti letech do londýnského Tottenhamu a potkal se tam i se slavným koučem José Mourinhem, nastřílel v této sezoně už čtyřiadvacet branek napříč všemi soutěžemi.
„Troy je hodně týmový hráč, pro mužstvo by se rozkrájel. A má taky nejlepší zakončení. Je precizní pravačkou, levačkou i hlavou,“ řekl Šín na parťákovu adresu už v listopadu, kdy se Češi dozvěděli soupeře pro boj o postup na světový šampionát.
První zápas se odehraje za dva týdny ve čtvrtek v Nizozemsku, odveta je na programu 16. března v Praze. „Alkmaar má silné a mladé mužstvo. Pokud ale chceme jít v Evropě co nejdál, musíme zvládnout každou překážku,“ poznamenal pro sparťanský web kapitán Lukáš Haraslín. „Nyní můžeme naplno začít s přípravou na oba duely, zároveň však budeme udržovat maximální soustředění na ligu i domácí pohár. Alkmaar je velmi kvalitní mužstvo s výbornou technickou vybaveností a spoustou mladých talentovaných hráčů,“ přidal kouč Brian Priske.
Jedním z nich je i Šín, který už s ostatními parťáky nejbližšího soupeře v Evropě stačil probrat. „A teď to bude asi na denním pořádku. Kluci budou u mě zřejmě zjišťovat podrobnosti,“ vzkázal přes zvukovou nahrávku. Nastoupí proti Spartě?
Šín proti Spartě
Zápasy: 8
Góly: 2
Asistence: 1
Výhry: 2
Remízy: 1
Prohry: 5
Šín v Alkmaaru
Zápasy: 23
Góly: 2
Asistence: 1
3 nejhodnotnější hráči Alkmaaru
Troy Parrott - 22 milionů eur (útočník, 24 let)
Kees Smit - 22 milionů eur (záložník, 20 let)
Sven Mijnans - 14 milionů eur (záložník, 25 let)
Zdroj: Transfermarkt