Sparta letěla do Alkmaaru: ve výpravě už i Vindahl, pro Vydru nejspíš skončila sezona
Brankářská jednička je zpět? Může být. Ve výpravě Sparty, která se vydává do Alkmaaru k prvnímu duelu osmifinále Konferenční ligy, je také Peter Vindahl. Naopak chybí útočník Albion Rrahmani a klíčový stoper Patrik Vydra, jenž se zranil na konci nedělního derby v Edenu, kdy podstoupil ostrý souboj se Štěpánem Chaloupkem. Sezona pro něj nejspíš skončila.
Když dostal po prohře na Slavii trenér Letenských Brian Priske dotaz na zdravotní stav Petera Vindahla směrem k dalším utkáním, tedy především výjezdu do Nizozemska, pronesl rázně: „He is out.“ Jasně naznačil, že nebude k dispozici.
Jenže je středa a dánský pavouk nechybí v letadle do Amsterdamu, odkud se mužstvo přesune do třicet kilometrů vzdáleného Alkmaaru. Zda bude ve čtvrtek na večer chytat, však není zřejmé.
Vindahl je mimo hru od domácího souboje s Hradcem Králové, kdy špatně došlápl na konstrukci brány a po nějakých dvaceti minutách ho vystřídal Jakub Surovčík. Ten proti Votrokům zachytal perfektně, stejně jako v dalším ostrém utkání v Plzni, byl také u výhry nad Baníkem. Horší dny zažil až v minulém týdnu, kdy sparťané vypadli v poháru po penaltovém rozstřelu s Mladou Boleslaví a padli také v derby.
Duel na Slavii nedohráli Pavel Kadeřábek, jenž však do Alkmaaru cestuje, a Patrik Vydra. Pravý stoper se dvacet minut před koncem vydal do ofenzivy, narazil však na tvrdého Štěpána Chaloupka. Slávista mu ostře ale čistě odebral balon a Vydra si při pádu zranil kotník. „To je pro nás velká rána. Podstoupil v týdnu různá lékařská vyšetření a bohužel bude pravděpodobně mimo hru až do konce sezony,“ prozradil Priske.
Spartě bude scházet, v posledních týdnech měl slušnou formu. Po přesunu ze zálohy do defenzivy plnil dobře roli takzvaného invertovaného stopera, při níž se ve výstavbě hry přesunuje do středu pole.
Kouč Priske tedy bude muset při složení obranného tria dlouze přemýšlet. Chybí mu také Jakub Martinec, jenž není na soupisce pro Konferenční ligu, na druhou stranu na Slavii už byl na lavici Emmanuel Uchenna.
Zápas v Alkmaaru se hraje ve čtvrtek od 18.45.