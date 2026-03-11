Olomouc vs. Mohuč v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Fotbalisté Olomouce vyzvou v osmifinále Konferenční ligy německou Mohuč. Hanáci mohou těžit z domácího prostředí i solidní formy, podpořené sérií čtyř výher v řadě. Zápas začíná ve čtvrtek 12. března od 21:00 na Andrově stadionu. Kde sledovat duel Olomouc vs. Mohuč živě?
Vše o utkání Sigma Olomouc vs. Mohuč
Datum a čas: čtvrtek 12. března, 21:00
Místo konání: Andrův stadion, Olomouc
Osmifinále: Konferenční ligy 2025/26
Rozhodčí: Mohammad Al-Emara (Finsko)
TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Olomouc vs. Mohuč živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Olomouce proti Mohuči v osmifinále Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Zápas Olomouc vs. Mohuč začíná ve čtvrtek 12. března od 21:00.
Jak naladit Sport 1?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč
Telly
Sport
300 Kč
Pecka.TV
Zlatá střední
249 Kč
Olomouc v evropských pohárech 2025/26
Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které sice nepostoupila, ale nyní bojuje v Konferenční lize. V té dokázala se štěstím projít do předkola play off, kde vyřadila švýcarské Lausanne, a v osmifinále ji tak čeká souboj s Mohučí.
|Olomouc v Konferenční lize 2025/26
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc 1:2
4. zápas: Olomouc - Celje 2:1
5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1
6. zápas: Olomouc - Lech 1:2
7. zápas: Olomouc - Lausanne 1:1
8. zápas: Lausanne - Olomouc 1:2
9. zápas: Olomouc - Mohuč, 12. 3., 21:00
10. zápas: Mohuč - Olomouc, 19. 3., 18:45
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrály v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, avšak jaro si v pohárech nezahraje. Viktoria Plzeň v Evropské lize skončila po prohře s Panathinaikosem na penalty. Sparta a Olomouc pokračují v osmifinále Konferenční ligy. O poháry usiloval i Baník Ostrava, ten však nezvládl play off proti Celje.