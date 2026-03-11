Předplatné

Olomouc vs. Mohuč v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Základní jedenáctka Olomouce v odvetném zápase play off Konferenční ligy proti Lausanne
Základní jedenáctka Olomouce v odvetném zápase play off Konferenční ligy proti LausanneZdroj: x.com/@SKSigmaOlomouc
Olomoucký kapitán Jan Kliment hlavičkuje v zápase proti Lausanne
Záložník Sigmy Matěj Beran v odvetném duelu play off Konferenční ligy proti Lausanne
Olomoucký křídelník Danijel Šturm se snaží udržet míč před soupeřem z Lausanne
Matúš Malý v akci proti Lausanne
Olomoučtí fotbalisté se radují ze vstřelené branky v Lausanne
Muhammad Jásir z Olomouce odehrává míč před Bensonem Sakalou z Bohemians
Ahmda Ghali ze Sigmy v utkání proti Bohemians
Otakar Plzák
Konferenční liga
Fotbalisté Olomouce vyzvou v osmifinále Konferenční ligy německou Mohuč. Hanáci mohou těžit z domácího prostředí i solidní formy, podpořené sérií čtyř výher v řadě. Zápas začíná ve čtvrtek 12. března od 21:00 na Andrově stadionu. Kde sledovat duel Olomouc vs. Mohuč živě?

Vše o utkání Sigma Olomouc vs. Mohuč

Datum a čas: čtvrtek 12. března, 21:00

Místo konání: Andrův stadion, Olomouc

Osmifinále: Konferenční ligy 2025/26

Rozhodčí: Mohammad Al-Emara (Finsko)

TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Olomouc vs. Mohuč živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Olomouce proti Mohuči v osmifinále Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Zápas Olomouc vs. Mohuč začíná ve čtvrtek 12. března od 21:00.

Jak naladit Sport 1?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč

Telly

Sport

300 Kč

Pecka.TV

Zlatá střední

249 Kč

Olomouc v evropských pohárech 2025/26

Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které sice nepostoupila, ale nyní bojuje v Konferenční lize. V té dokázala se štěstím projít do předkola play off, kde vyřadila švýcarské Lausanne, a v osmifinále ji tak čeká souboj s Mohučí.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrály v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, avšak jaro si v pohárech nezahraje. Viktoria Plzeň v Evropské lize skončila po prohře s Panathinaikosem na penalty. Sparta a Olomouc pokračují v osmifinále Konferenční ligy. O poháry usiloval i Baník Ostrava, ten však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0

7. zápas: Slavia - Barcelona 2:4

8. zápas: Pafos - Slavia 4:1

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0

7. zápas: Plzeň - Porto 1:1

8. zápas: Basilej - Plzeň 0:1

9. zápas: Panathinaikos - Plzeň 2:2

10. zápas: Plzeň - Panathinaikos 1:2 na penalty

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1

6. zápas: Olomouc - Lech 1:2

7. zápas: Olomouc - Lausanne 1:1

8. zápas: Lausanne - Olomouc 1:2

9. zápas: Olomouc - Mohuč, 12. 3., 21:00

10. zápas: Mohuč - Olomouc, 19. 3., 18:45

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta 0:1

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2

6. zápas: Sparta - Aberdeen 3:0

7. zápas: Alkmaar - Sparta, 12. 3., 18:45

8. zápas: Sparta - Alkmaar, 19. 3., 21:00

