Alkmaar vs. Sparta v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Fotbalisté Sparty míří do Nizozemska, kde v osmifinále Konferenční ligy vyzvou domácí Alkmaar. Letenští si chtějí udobřit fanoušky po prohraném derby se Slavií a zajistit si co nejlepší pozici pro domácí odvetu. Duel na AFAS Stadionu startuje ve čtvrtek 12. března od 18:45. Kde sledovat Alkmaar vs. Sparta živě?
Vše o utkání AZ Alkmaar vs. Sparta Praha
Datum a čas: čtvrtek 12. března, 18:45
Místo konání: AFAS Stadium, Alkmaar
Osmifinále: Konferenční ligy
Rozhodčí: Sebastian Gishamer (Rakousko)
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat AZ Alkmaar vs. Sparta Praha živě v TV?
Jak si povedou Sparťané v osmifinále Konferenční ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Alkmaar vs. Sparta začíná 12. března od 18:45.
Jak naladit Nova Sport 5?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč pro zákazníky O2
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
Sport
300 Kč
Pecka.TV
Plná palba
299 Kč
Sparta v evropských pohárech 2025/26
Letenští zvládli postoupit do osmifinále Konferenční ligy. Los jim ve skupinové fázi přidělil shůdné soupeře, po kterých vedla cesta do jarní fáze soutěže. Sparta nyní narazí na nizozemský Alkmaar.
|Sparta v Konferenční lize 2025/26
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1
2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0
3. zápas: Sparta - Raków 0:0
4. zápas: Legia - Sparta 0:1
5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2
6. zápas: Sparta - Aberdeen 3:0
7. zápas: Alkmaar - Sparta, 12. 3., 18:45
8. zápas: Sparta - Alkmaar, 19. 3., 21:00
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrály v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, avšak jaro si v pohárech nezahraje. Viktoria Plzeň v Evropské lize skončila po prohře s Panathinaikosem na penalty. Sparta a Olomouc pokračují v osmifinále Konferenční ligy. O poháry usiloval i Baník Ostrava, ten však nezvládl play off proti Celje.