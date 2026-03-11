Priske o špatném týdnu i tlaku: Musíme přijmout rány. Rrahmani je mimo, co Vindahl?
PŘÍMO Z NIZOZEMSKA | Po roce se vrátil do Nizozemska, kde si na něj tamější novináři moc dobře pamatují. Brian Priske, trenér fotbalové Sparty, čelil zapeklitým dotazům. Sledujete pořád Feyenoord Rotterdam? Jak na něj vzpomínáte? Co jste se naučil? A s kým se tam bavíte? Až později přišla řada na aktuální situaci letenského týmu, který rozehraje ve čtvrtek večer osmifinále Konferenční ligy na hřišti AZ Alkmaar. „Můj cíl je, abychom odehráli dobrý zápas,“ odvětil dánský kouč, který komentoval i zdravotní stav Patrika Vydry, Albiona Rrahmaniho nebo Petera Vindahla.
Vylepší případný postup do čtvrtfinále dosavadní sezonu, která se momentálně nevyvíjí podle představ?
„Je normální, že když postoupíme až do finále, tak půjde o úspěch. Máme velké ambice, slyšel jsem o nich mluvit i Tomáše Rosického. Uděláme všechno pro to, abychom postoupili do dalšího kola. Myslím, že Sparta se dostala do čtvrtfinále evropského poháru naposledy před deseti lety, takže by šlo pro nás o obrovský úspěch. Ale musíme si počkat až na konec sezony, abychom si ji zhodnotili. Teď máme za sebou samozřejmě dvě zklamání.“
Cítíte se po vyřazení z poháru a prohraném derby pod větším tlakem?
„Byl to pro nás těžký týden, ale to je fotbal. Vyhodnotili jsme si to a jdeme dál. Určitě se chceme kvalifikovat do čtvrtfinále Konferenční ligy a uděláme pro to všechno. A jestli se nám to nepodaří, určitě neřeknu, že jsme v téhle sezoně propadli ve všem. Tím to neskončí, v české lize nás čeká ještě deset zápasů a musíme podat co nejlepší výkony.“
Přesto jste možná v nejsložitější pozici od příchodu do Sparty.
„Při prvním nástupu do Sparty jsme hned vypadli s Vikingem z Evropy, to byl taky opravdu špatný začátek. Soustředím se spíš na to, abych dělal svoji práci společně s hráči, Rosou (Tomáš Rosický) a dalšími v klubu. To mě baví, i když všechno jde líp, když se vyhrává.“
Jak jste reagoval před týmem na poslední týden?
„Byl jsem docela přímočarý a konstruktivní, ale stejně jako jindy. Minulý týden byl pro nás zklamáním, ale čeká nás další velký úkol před reprezentační pauzou. A je to na mně a hráčích, abychom se ujistili, že jsme připraveni podat profesionální výkon, i když jsme byli v neděli zklamaní. Musíme přijmout rány a reagovat na ně. A očekávám, že každý z hráčů, kteří jsou k dispozici, udělá maximum, abychom postoupili.“
K dispozici není obránce Patrik Vydra, který si poranil v derby kotník. Jak je na tom?
„To je pro nás velká rána. Podstoupil v týdnu různá lékařská vyšetření a bohužel bude pravděpodobně mimo hru až do konce sezony. Máme v kádru další hráče, kteří jsou připravení. Teď je jejich čas ukázat kvalitu.“
Na letišti jsme si nevšimli ani útočníka Albiona Rrahmaniho.
„To je pravda, nebude k dispozici dřív než po reprezentační přestávce.“
Z jakého důvodu?
„Má nějaké zdravotní problémy.“
Návrat brankáře Petera Vindahla vítáte?
„Jsme rádi, že s námi mohl cestovat. Je důležitým hráčem pro náš herní styl.“ (Vindahl však scházel na úvodních 15 minutách tréninku, který byl otevřený pro média.)
Očekáváte, že utkání proti Alkmaaru bude vypadat jinak než derby se Slavií?
„Budeme čelit jinému stylu hry. Alkmaar je dobrý tým, má mladé hráče a prezentuje se stylem, který vyžaduje technické dovednosti. V některých aspektech půjde o fotbalovější utkání. Všichni jsme viděli derby, kde xG (hodnota očekáváných gólů) ze hry byla nula nula. Tentokrát půjde o odlišnou výzvu a musíme být na ni připraveni.“
Kteří hráči budou pro vás největší hrozbou?
„Nechci být konkrétní. Alkmaar má určitě několik talentovaných hráčů, a to na různých pozicích. Znám ten klub docela dobře, když jsem studoval profesionální licenci, navštívil jsem ho. Odvádí skvělou práci při rozvoji talentů, což se odráží na áčku. Už v minulé sezoně si vedli velmi dobře a oproti ní jsou momentálně méně stabilní. Přesto odvádějí skvělou práci.“