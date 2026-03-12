Priske pod presem. Sparta věří ve spásu, ale řeší absence. Vrátí se Vindahl do brány?
PŘÍMO Z NIZOZEMSKA | Černý týden zničil naděje na dvě trofeje, jednu definitivně, druhou prakticky jistě. Po vypadnutí z domácího poháru a krachu v derby, který znamená ztrátu šance na titul, zbývá Spartě jediná scéna, kde může spasit zatím šedivou sezonu. V Konferenční lize je v osmifinále, v němž se poměří s nizozemským Alkmaarem, do souboje vstoupí na dvacetitisícovém stadionu ve čtvrtek v podvečer.
Kolem arény zvané AFAS Stadion se prohání vichr, uvnitř se vše chystá na zápas, který může vylepšit čas pro sparťanské fandy. Zásadní muž si sedne za stůl, je tu předzápasová tisková konference.
A pozor! Pro domácí žurnalisty je respondent velmi interesantní. Brian Priske část minulé sezony strávil ve slavném Feyenoordu Rotterdam, což je přece téma. Novináři však příliš neuspějí.
Dán sice zavzpomíná, že v Alkmaaru byl na stáži, když studoval profilicenci, jinak odpovídá pořád stejně. „Rozumím vaší otázce,“ usměje se několikrát. „Omlouvám se, ale na otázky na Feyenoord a nizozemský fotbal není správný čas. Chci se bavit o svém týmu, na něj se soustředím,“ vysvětlí.
Není divu, Priske a spol. musejí zabrat, navíc se na ně valí nepříjemnosti. Jedná se o stav opor. Ve výpravě není nejlepší pohárový střelec Albion Rrahmani ani Patrik Vydra, jenž měl v poslední době možná nejlepší formu ze všech hráčů. Oba trápí zdravotní problémy, Rrahmani rozhodně nebude k dispozici až do reprezentační přestávky – tedy pro dva duely s Alkmaarem a ligu se Slováckem. „Vydra je pro nás těžká rána, pravděpodobně bude mimo až do konce sezony,“ litoval Priske ztráty borce, jenž se zranil po ostrém, ale čistém střetu se Štěpánem Chaloupkem.
Kouč proto bude muset při složení obranného tria dlouze přemýšlet. Chybí mu také Jakub Martinec, jenž není na soupisce pro Konferenční ligu, na druhou stranu na Slavii už byl na lavici Emmanuel Uchenna, který by mohl naskočit vpravo, ve středu Adam Ševínský a vlevo Jaroslav Zelený.
Kdo bude stát za nimi? Na místě už je po pauze brankář Peter Vindahl, který mimochodem do Sparty přestupoval právě z Alkmaaru, i když mezi těmito dvěma štacemi strávil sezonu na hostování v Norimberku ve druhé bundeslize. „Peter je důležitý hráč pro náš styl, přinese i zkušenosti,“ prohodil Priske.
Na otázku, zda tedy pošle Dána do hry, se však – naprosto očekávaně – nevyjádřil. Odpovědí může být fakt, že gólman nebyl na předzápasovém tréninku minimálně první čtvrthodinu (tak dlouho mohou média přípravu sledovat, pak už je za zavřenými dveřmi).
Mohla by Evropa Spartě víc sedět?
Zato se Priske rozpovídal o tlaku, který cítí. „Je pochopitelný,“ pronesl Petr Ruman, trenér a expert deníku Sport. „Derby jeho pozici neposílilo. Nepovedla se mu střídání. Slavia poslala na hřiště Mosese a Chytila, Sparta Rrahmaniho, který se nedostal do zápasu, a hrála vlastně v deseti. Priske mohl – vlastně měl – reagovat,“ řekl razantně.
Sám trenér nepříjemnou situaci připustil. Po jednom týdnu spěje sezona k šedivému výsledku, rozhodně neúspěchu. Průnik do dalších kol Konferenční ligy by mohl pohled naleštit. Vždyť i sportovní ředitel Tomáš Rosický na začátku zimní přípravy vyhlásil útok na velký úspěch, mluvil dokonce o postupu do finále v Lipsku.
„Necítím větší tlak, ten je tady pořád dost velký. Ale prohlásili jsme, že jdeme po titulu, chtěli jsme se dostat do finále poháru, což se nepovedlo. Proto chceme projít do čtvrtfinále v Evropě. Nekoukám se okolo, dívám se na svůj džob,“ přesvědčoval navzdory šéfovým větám Priske.
Práci mu může – oproti derby – ulehčit přístup ke hře. V pohárech se více kombinuje, duely nebývají tak fyzicky nadupané. Filozofie je zkrátka jiná než v české lize, jež je proslulá soubojovostí. Nedělní derby nebyla výjimka…
„Nizozemci jsou fotbalovější, což by Spartě mohlo sedět více než taková ta urputnost Slavie. Proto vidím šance vyrovnané, český fotbal by úspěch potřeboval kvůli koeficientu,“ upozornil expert Ruman.
„Mají extrémně mladé mužstvo, jejich styl by nám mohl vyhovovat,“ doplnil kapitán Lukáš Haraslín. „Mělo by to být otevřenější,“ přitakal Priske.
Zápas začne v 18.45, v sestavě domácích nebude velmi pravděpodobně mladý český reprezentant Matěj Šín, který do Alkmaaru přišel v létě z Baníku. Záložník za poslední měsíc naskočil v prvním týmu jen jednou, v pondělí naopak nastoupil za rezervní mužstvo.