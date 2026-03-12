Alkmaar - Sparta 2:1. Pražané musí v odvetě otáčet, ve hře je udržel Surovčík
PŘÍMO Z NIZOZEMSKA | Výsledek je lepší, než si zasloužila. A Sparta za něj děkuje náhradnímu brankáři. Jakub Surovčík opravdu dělal, co mohl. A i když dostal v závěru prvního utkání osmifinále Konferenční ligy na hřišti Alkmaaru druhý gól, udržel letenský tým i přes prohru 1:2 ve hře o postup. „Bylo tam hodně chyb. Máme štěstí, že výsledek není horší,“ přiznal trenér Brian Priske. Odveta se hraje za týden v Praze.
Jak se utkání blížilo do finále, na místech pro novináře rezonovalo jedno jméno. Nizozemští reportéři neustále dokola opakovali: Jakub Surovčík. Spolehněte se, že v pozitivním duchu. Náhradní brankář Sparty, který už čtvrtým týdnem úspěšně zaskakuje za zraněného Petera Vindahla (i když Dán přiletěl s letenským týmem do Alkmaaru), byl fantastický.
Překonával se a předvedl velmi nadstandardní výkon. „Je to zřejmé,“ reagoval trenér Brian Priske. „Dostali jsme jenom dva góly, a je to velká zásluha Sura. Odvedl dobrou práci,“ pokračoval. Nakonec čelil sedmadvaceti pokusům soupeře. „Čekal jsem, že půjde pro mě o těžké utkání, ale je na pomyšlenou, jestli takový počet střel je akceptovatelný,“ poznamenal Surovčík.
Nejhůř mu bylo asi od sedmdesáté minuty. Alkmaar se za vyrovnaného stavu hnal za vítězstvím. Dostal se vysokých obrátek, obléhal sparťany před vlastním pokutovým územím. V té době už docela prostřídaný letenský soubor fyzicky nestíhal, postupně chřadl a nedostal se na balon. Zmar podtrhl v závěru zakopnutým centrem John Mercado.
„Druhý poločas jsme se nechali zatlačit a někteří kluci už tahali nohy. Alkmaar měl hodně šancí, ale přežili jsme a výsledek je hratelný,“ řekl v rozhovoru pro Nova Sport útočník Matyáš Vojta, který srovnal v zápase po standardní situaci. Vstřelil tak první branku po přestupu do Sparty.
Ale zpátky k Surovčíkovi. Potvrdil, že na brankové čáře má ohromnou kvalitu. Při střele Weslleyho Patatiho ho sice zachránilo břevno, ale později vytáhl mimořádné zákroky. Zastavil střelu Keese Smitha nebo Peera Koopmeinerse. Domácí fanoušci nechápali, hráči se tahali za vlasy.
Nakonec uspěli, což se zdálo, že je nevyhnutelné. Rozhodl až v 87. minutě útočník Troy Parrott, jenž se ukáže na konci března i v baráži o postup na mistrovství světa proti Česku. Miroslav Koubek, trenér národního týmu, má určitě co analyzovat.
Sparta nebyla schopná udržet míč nahoře, Přechod na čtyři obránce jí pomohl na startu druhé půle pouze na asi patnáct minut. „Bylo tam hodně chyb. Můžeme se bavit o obraně, ale my neudržíme balon, uděláme spoustu špatných přihrávek a rozhodnutí,“ litoval Priske.
Alkmaar se dostal do tempa už kolem dvacáté minuty. Ukázal velkou sílu, najednou na hřišti dominoval. Sparta se nuceně zatáhla hlouběji k vlastnímu vápnu a složitě se procpávala do prostorů, ve kterých operovala ofenzivní trojice Lukáš Haraslín, Vojta a Garang Kuol. Poslední z nich podal mizerný výkon, proto ho už o přestávce nahradil ekvádorský reprezentant Mercado. Ani on nepřinesl zlepšení, chyboval také při defenzivní práci.
Převaha nizozemského celku byla znát už v závěru první půle. Brankář Surovčík, který si v průběhu hry vyměnil rukavice (natrhla se mu), čelil v tu chvíli rostoucímu tlaku a střelám z kategorie nebezpečných. Vyřešil centr snášející se do branky, nohama vyrazil centr Smita a nakonec přihlížel také ráně do tyče v podání Densa Kasiuse. Mimochodem, ten dělal hostům obrovské potíže.
Udeřil akorát Parrott, klíčový hráč Alkmaaru. Jakmile se parťák Ro-Zangelo Daal dostal snadno v souboji jeden na jednoho přes Adama Ševínského, odskočil si od Filipa Panáka, převzal si prvním dotekem balon a z druhého skóroval. Pro Spartu bylo klíčové, že zůstala ve hře.
Přitom i Sparta začala slušně, aktivně v ofenzivě. Už za osm minut se vyšplhala ve statistice očekávaných gólů na hodnotu 0,5. Andrew Irving střílel na přední tyč, Vojta se Ševínským sahali po malém vápně na zpětnou hlavičku Sonneho, který se později neprotlačil ke zvednutému balonu od Vojty. I když se ani moc nesnažil, rozhodně měl udělat víc.
Sparta toho opravdu až na další vydařenou standardní situaci, kterou zahrál záložník Kaan Kairinen, předvedla tuze málo. Alkmaar byl lepší. Přesto boj o postup do čtvrtfinále Konferenční ligy je stále otevřený. A znovu: jen díky Surovčíkovi!