Olomouc - Mainz 0:0. Sigma uhrála cennou remízu, přežil trávník i postupové naděje
Sigma píše další bod do českého koeficientu za bezbrankovou remízu s Mainzem, osmifinále Konferenční ligy se rozhodne až příští týden v Německu. Janotkovi hoši mohou snít o dalším postupu. Především díky poctivé defenzivě, neboť favoritovi toho mnoho nedovolili.
Uf, náročný čtvrtek, ze kterého měla strach nejen tamní policie, má město Olomouc za sebou. Nejdřív bylo v metropoli haló z hokejového předkola play off, které Třinec uťal třetí výhrou v řadě. A vzápětí přišel na řadu vrchol dne. Co dne, spíš sezony! Davy lidí se valily ze zimního stadionu na nedaleký Andrův, aby v akci viděli bundesligové borce v rámci osmifinále Konferenční ligy.
Přijel Mainz, jehož fanoušci brzy ovládli hospody i obě náměstí. Že sektor příznivců hostí čítá „jen“ přes šest stovek míst? To vyprávějte Němcům, na Moravu jich dorazilo na dva tisíce. Někteří vstupenku sehnali od překupníků na místě, proto se taky dostali na slovutnou severní tribunu hned vedle jejich kotle, jiní zůstali před branami. Z toho měly mimochodem pořádkové služby nervy, podobně jako v prosinci s návštěvníky z polské Poznaně. Ale tentokrát byl průběh poklidnější.
Což platilo i pro první poločas. Z něj, konkrétně z trávníku, měli naopak malinko obavy správci hřiště. Brzy se však ukázalo, že zbytečně. Nový pažit z Maďarska se sice ještě úplně nezelená, ale drží a netrhá se. Spoje plátů vydržely nápor, i díky tomu se Sigma nebála kombinovat v situacích, ve kterých dřív neváhala poslat dlouhý balon. Nebylo potřeba, Michal Beran s Péterem Baráthem se míče nezbavovali, zdatně jim sekundoval Jan Kliment či Danijel Šturm.
Důkazem bylo hned 238 přesných olomouckých přihrávek oproti 160 německým v první půli. Nicméně jak už to tak na evropské úrovni bývá, favoritovi stačí k úderu málo. Mainz se ve 24. minutě dostal k šestnáctce a byla z toho branka Silase. Jedna ulička, střela levačkou z jedničky mezi nohy Jana Koutného a červenobílý dav slavil. Legendy hanácké značky, kterým klub uspořádal před zápasem setkání ve znovuotevřené restauraci přímo na stadionu, se na sebe dívaly a kabonily.
Naštěstí pro domácí jen chvíli, neboť finští sudí odhalili útočníkův ofsajd. Oddechl si i záložník Jiří Spáčil, jehož kouč Tomáš Janotka zasunul vzhledem k personální krizi na pozici pravého stopera k Matúši Malému a Jiřímu Slámovi. Původem defenzivní středopolař spolehlivě obstál, nekomplikoval si situace, působil zodpovědně. Klobouk dolů.
Ostatně jako všichni další spoluhráči v úvodním dějství. Chválit za defenzivní fázi mohl i generální sportovní manažer Pavel Hapal, když ještě před hvizdem oznamujícím přestávku mířil po schodech z VIP zóny dolů do kabiny s poznatky. Zlom přišel po změně stran, kdy se obraz hry otočil. Mainz začal duel kontrolovat, volný Da Costa mohl hned dvakrát skórovat po standardce. Jednou mířil nad, podruhé zblízka do Koutného. Šlo o první střelu na branku v celém utkání vůbec.
Tempo opadlo po nešťastné události po hodině hry, kdy byl Silas na nosítkách odnesen s podezřením na zlomeninu holenní kosti. I trenér Urs Fischer musel konžského forvarda utěšovat, když mířil na vyšetření do fakultní nemocnice. Brr, televizní záběry nevypadaly vůbec dobře...
Náladu více než devítitisícové návštěvě mohl zlepšit Šturm, nicméně místo zpětné přihrávky na Klimenta volil ukvapenou ránu nad. Na druhé straně zase kapitán Dominik Kohr po Nebelově centru trefil na čáře Koutného. Šlo o největší šanci osmifinále, které jinak příliš vzrušujících momentů nenabídlo. Ještě Baráthův tvrdý projektil v závěru – a to bylo vše.
Taktická bitva skončila bezgólovou plichtou, s čímž může být Janotka spokojen. Přál si nadějný výsledek do odvety, postup je stále ve hře. Rozhodne čtvrteční mač ve spolkové zemi Porýní-Falc, kam se (nejen) vlakovým speciálem chystá až tisíc sigmáckých hlav.