Sigma jde na Mohuč bez stoperů, životní výzva pro Spáčila!? Ruman německý tým chválí
Při vší úctě k Malmö, Celje, Čenstochové či Poznani, až teď se Andrův stadion dočká fakt zvučného soupeře! Bundesligová Mohuč – a s ní až dvě tisícovky fanoušků – tohle označení splňuje. Jo, tohle je soupeř hodný osmifinále Konferenční ligy. „V rámci putování Evropou je to pro nás třešnička na dortu,“ těší se trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka. Sigma nový pažit poprvé vyzkouší až před zápasem, premiéra na pozici stopera v největším utkání kariéry asi čeká záložníka Jiřího Spáčila.
Šest set míst ve speciálním vlaku do Mohuče na odvetu bylo ve středu prodáno během jediné hodiny! V Německu by za týden mělo být přes tisíc olomouckých fanoušků, ale nepředbíhat, to je ještě budoucnost. „Potřebujeme hratelný výsledek, to znamená vítězství, nebo remízu. A my vždy hrajeme na výhru,“ upozorňuje kouč Tomáš Janotka, pro nějž bude (stejně jako pro většinu kádru) osmifinále Konferenční ligy po loňském finále MOL Cupu největším zápasem v životě.
Bundesliga, to už zní. „Vybaví se mi souboje, intenzita, gegenpressink, disciplína...“ usmívá se kapitán Jan Kliment, jeden z mála zkušených borců v Janotkově kádru. A hlavně bývalý hráč Stuttgartu, i proto dělal kanonýr v minulých dnech exkluzivní rozhovor pro tamní Kicker. „Německo mi změnilo život, vždyť klučina šel pomalu z vesnice do velkého fotbalu. Hrál jsem v Jihlavě před dvěma tisíci diváky, a to byla ještě dobrá návštěva. No, a pak jsem začal hrávat ve Stuttgartu, kam chodilo šedesát tisíc lidí. Nezapomenutelné časy, ale už je to dlouho,“ řekl lídr Sigmy.
Pozor, Kliment toho sice zažil dost, nicméně i pro něj bude duel speciální. Ne kvůli minulosti, ale protože pohárový triumf se Spartou promarodil, stejně jako většinu evropského podzimu.
Ani sedmadvacetiletý středopolař Jiří Spáčil toho v probíhajícím ročníku zatím moc nenahrál a rovněž nezažil loňské finále kvůli trestu za červenou kartu, teď před ním však stojí největší výzva kariéry. Sigma má totiž k dispozici jediného stopera – Slováka Matúše Malého. Jan Král je zraněný, Abdoulaye Sylla vykartovaný, Louis Lurvink s Jakubem Elbelem nefigurují na evropské soupisce a Tomáš Huk hostuje na Slovácku. Proto by podle informací iSportu měla volba padnout na defenzivního záložníka Spáčila, byť ve středu obrany nikdy nenastoupil, a to ani v mládeži.
Nabízelo se oprášit příběh legendárního stratéga Karla Brücknera, jenž proti Realu Madrid v roce 1992 zničehonic vytáhl do základní sestavy osmnáctiletého debutanta Michala Kováře, třeba překvapením v podobě teenagera Patrika Siegla, nicméně až k tak razantnímu kroku Janotka nesáhne. S nadsázkou řečeno: Hanáci se konečně dočkají stopera Spáčila, když toho ex-prostějovského Karla si předloni nechali vyloženě před barákem utéct do Hradce Králové...
Pravděpodobná sestava Sigmy
Koutný
Hadaš Spáčil Malý Sláma
Beran Baráth
Ghali Růsek Šturm
Kliment
„Není to problém, poradíme si. Neštěstí jednoho je štěstím pro druhého, věřím, že nahradíme hráče jinými. A pro ty bude čest a zážitek si takový zápas zahrát,“ popisuje trenér, který řeší i nepříjemnosti na křídlech. Otazník visí nad stavem přitahovače Danijela Šturma i Jáchymem Šípem, ten pro změnu absentoval na úterním taktickém tréninku, neboť byl u porodu. Gratulujeme!
Mohuč čeká na výhru měsíc a v Bundeslize se zachraňuje, nicméně kvalitu má nespornou. „Ve středním bloku a přechodu do útoku jsou nechutní, běžecky taky patří mezi top celky. Remizovali na Leverkusenu i Bayernu,“ říká Janotka.
Němci se paradoxně za favorita nepovažují. „Nikoli, vždyť hrajeme venku proti sehranému a kvalitnímu týmu. Pro mě je Olomouc kompaktní, dobře organizovaný tým. Působí sehraně, jejich hra je velmi přímočará a kolmá. Jsou nebezpeční ze standardek, zároveň efektivní a fyzičtí. Nevyhýbají se soubojům, čeká nás těžká šichta,“ podotýká kouč Ers Fischer.
Andrův stadion by měl být zaplněný, zbývají poslední vstupenky. To platí i pro vlakový speciál směr Porýní-Falc.
očima experta
Petr Ruman
Jako loňská Olomouc
„Mainz je klub, který hodně dbá na emoce, maximální nasazení, odmakání zápasu a tyhle faktory. Přes tyto emoce pod bývalým trenérem Henriksenem získávali body, ale postupem času se tato písnička ohrála, proto přišla změna. Kouč Fischer je známý tím, že jeho mužstva jsou defenzivně stabilní, dostávají málo gólů, zakládá si na práci proti míči a rychlých přechodech do útoku po ziscích. V Leverkusenu měli podle výkonu i statistik vyhrát, se Stuttgartem byli kromě začátku taky lepší. Mají dobrou morálku a v ofenzivě kvalitu hráčů, kteří dokážou řešit situace jeden na jednoho. Bude to velmi zajímavý zápas, herním stylem se Mainz podobá loňské Olomouci, která v minulé sezoně vyhrála český pohár. Teď se Sigma změnila, na porovnání jsme hodně zvědavý.“