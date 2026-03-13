Předplatné

ZNÁMKY Sparty: Kuol nepředvedl nic, Priske sjel Mercada. Surovčík skvěle chytal šance

Video placeholder
Spartu spasil Surovčík, duo mladíků propadlo. Jaké má Priskeho tým šance do odvety? • Zdroj: isportTV
Sparta prohrála na hřišti Alkmaaru
Radost hráčů Alkmaaru po vítězném gólu
John Mercado naskočil do zápasu v Alkmaaru ve druhé půli
Jakub Surovčík měl v Alkmaaru hodně práce
Radost hráčů Alkmaaru po vítězném gólu
Jakub Surovčík měl v Alkmaaru hodně práce
Vstoupit do diskuse (44)

V odvetě to ještě bude hodně složité. Sparta v úvodním osmifinále Konferenční ligy prohrála v Alkmaaru 1:2 a za týden ji v Praze čeká těžká šichta. Velmi dobrý výkon v Nizozemsku podali brankář Jakub Surovčík nebo záložník Andrew Irving, zato někteří jejich spoluhráči toho moc nepředvedli... Jak si sparťané vedli? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a serveru iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).

