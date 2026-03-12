Priske byl naštvaný: Čelili jsme opravdu hodně šancím. Panák si střídání nezasloužil
PŘÍMO Z NIZOZEMSKA | Během druhého poločasu měl v sobě hodně negativních emocí. V závěru zápasu křičel třeba na křídelníka Johna Mercada. Ale pochopitelně i na další. „Bylo to z mnoha důvodů,“ řekl trenér Brian Priske po čtvrteční prohře v osmifinále Konferenční ligy 1:2 na hřišti Alkmaaru. „Za týden určitě čekám úplně jiný výkon,“ zdůraznil.
Proč jste byl tedy ve druhé půli tolik naštvaný?
„Nelíbilo se mi našich devadesát minut. Byly fáze, kdy jsme hráli docela v pohodě, začátek prvního a druhého poločasu jsme zvládli, ale musíme se zlepšit, musíme víc držet balon. Až příliš často se ho zbavujeme. Nepamatuji si zápas, kdy jsme čelili tolika šancím. Ale není to jen o obraně, je to i o útoku, ve kterém neudržíme balon.“
Co říkáte na výkon brankáře Jakuba Surovčíka?
„Myslím, že to je jasné. Inkasovali jsme jen dva góly, a je to určitě jeho zásluha. Suro si vedl dneska opravdu dobře.“
Ukazuje, že je momentálně při zranění Petera Vindahla dobrou jedničkou?
„Pete se stále zotavuje ze zranění. A doufáme, že bude brzy zpátky. Ale je určitě dobře mít dva špičkové brankáře.“
Prohra o jeden gól je i díky Surovčíkovi přijatelná?
„Určitě, brankář udělal rozdíl, rozhodně nám pomohl udržet slušný výsledek do odvety. Víme, že evropské večery na Letné mohou být kouzelné. A rozhodně očekávám od nás úplně jiný výkon. Bude to těžký zápas, ale musíme do toho jít naplno. Nemáme co ztratit.“
Proč jste střídal Filipa Panáka?
„Odehrál slušný první poločas, ale museli jsme udělat změnu. Jak do obrany, tak do útoku, dostat víc hráčů do zálohy a snažit se udržet míč. A taky být trochu kompaktnější při bránění. Prvních deset nebo patnáct minut druhého poločasu to docela fungovalo, ale z nějakého důvodu jsme potom ztratili intenzitu, kvalitu na míči. Střídat Panyho bylo těžké rozhodnutí, protože si to nezasloužil.“
Stejně tak šel dolů Garang Kuol. Nebyl to od něj opět dobrý výkon, že?
„Nevím, jestli je to znovu, ale patří rozhodně mezi výkony, které jsem myslel, že budou lepší. Má extra dovednosti, což už ukázal, dal gól i v Evropě, ale dneska byl jedním z těch, kteří trpěli. Je ale pořád mladý a potřebuje se z toho poučit.“
Do druhého poločasu jste se rozhodl pro systém se čtyřmi obránci. Byl to dobrý tah?
„To je dobrá otázka. Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí, protože v prvních deseti patnácti minutách nám to pomohlo. Na začátku druhého poločasu jsme hráli dobrý fotbal, vyrovnali jsme se soupeři.“
A pak?
„Posledních dvacet pětadvacet minut jsme museli udělat nějaké změny. Ševínský pobíhal uprostřed obrany se zranění, Oliver Sonne hrál na křídle. Byli jsme nakonec velmi blízko k dobrému výsledku, ale nakonec se to nepodařilo. My jsme sem přijeli vyhrát. A hrát líp, to je jasné. Je zklamání, že až na dobré pasáže v úvodu obou poločasů jsme nestačili.“
Jak to vypadá s Matějem Rynešem, který se zranil?
„Upřímně ještě nevím. Je na dopingu, neviděl jsem ho. Měl problém asi s achilovkou nebo lýtkem. Ševa (Adam Ševínský) se pak taky trápil, jak jste všichni viděli. Takže máme ze zápasu pár zranění, ale to je součást fotbalu.“