Janotka po Mainzu: Nový trávník? Bomba! Spáčil byl skvělý, odveta bude křest ohněm
Důležité body do českého koeficientu, atraktivní plichta do klubové historie. „Strašně si cením toho, že jsme proti bundesligovému týmu udrželi čisté konto. Remíza je spravedlivá,“ hodnotil úvodní osmifinále Konferenční ligy proti Mainzu (0:0) olomoucký trenér Tomáš Janotka.
Minule jste Lausanne přirovnával k Liberci, komu se podobal Mainz?
„Tentokrát asi nenajdu žádný příměr, který by se mi na soupeře hodil. Ukázali, že se hodně opírají o kompaktní blok v 3-5-2, což je jejich typická organizace v defenzivě. To tady v české lize nikdo pořádně nehraje, možná jen nějakými alternacemi.“
A kvalitou by si německý tým vedl v české lize jak?
„To se taky strašně těžko poměřuje, uvidíme asi až u nich doma. Čeká nás úplně jiný zápas, protože oni jednoznačně věří ve své schopnosti. Na nás bude, abychom tomu nepodlehli.“
Což nebude jednoduché na zaplněném třicetitisícovém stadionu...
„Když jsem viděl, jakou atmosféru a hlasitou podporu tady dokážou vytvořit ve stovkách fanoušků, bude to tam pro nás křest ohněm. Je to skvělý, musíme si toho vážit. Je privilegium hrát na plném bundesligovém stadionu. Moc hráčů před takovou kulisou v životě nehrálo.“
Jiří Spáčil zase nikdy pořádně nehrál na pozici stopera. Zvládl to, že?
„Když vezmu, že hrál proti bundesligovým útočníkům a pozice stopera je pro nás i pro něj pořád jenom alternace, předvedl skvělý výkon. Byl spolehlivý směrem dozadu, snažil se v prvním poločase aktivně zakládat ofenzivní akce. Jako obránce je součástí čistého konta, takže klobouk dolů.“
Pro něj to byl křest ohněm už nyní.
„Jirka to neměl jednoduché, protože vstoupil do přípravy velice dobře, ale těsně před soustředěním onemocněl. Neabsolvoval hlavní část, vypadl z toho, musel si počkat na šanci. V konkurenci Berana nebo Barátha není jednoduché se prosadit pro nikoho. Ptal jsem se ho, jestli si věří a je nachystaný. Říkal jsem mu, že je to zápas za odměnu. I kdyby neodehrál už nic do konce jara, bude na to vzpomínat.“
Poodhalíte, jak jste přemýšlel o složení zdecimovaného středu obrany?
„Z hlediska naší zkušenosti víme, že Spáča je schopný tuhle pozici hrát, akorát trošku jinak. I proti Spartě se v některých zápasech z pozice šestky zasouval mezi stopery. Teď byla jediná změna, že součástí obranné řady hned od začátku. Věřili jsme mu, chystali jsme ho na to. Další variantou byl Slavíček nebo Baráth, ale nakonec to bylo nejpřirozenější pro Jirku, který jinak hraje šestku. Přemýšleli jsme tak, že on ani Sláma nejsou klasičtí stopeři, ale mohli se o sebe vzájemně opřít. Matúš Malý byl uprostřed jako styčný důstojník obrany a ti byli dva na kraji. Kluci předvedli skvělý výkon.“
Co varianta po vzoru Karla Brücknera a Michala Kováře na Real Madrid, to znamená osmnáctiletý Patrik Siegl?
„Myslím si, že přechod, kdy by přeskakoval z U19 nebo MSFL na bundesligový mančaft, by ho mohl zabít. Nebylo to pro nás takové téma. Jsme strašně rádi, že jsou tady s námi mladí kluci, zažijí si to, kryjí ostatním záda, ale měli jsme spíš jiné alternace. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom ho mohli využít, ale bylo by to o hodně úrovní výš. Věřím, že by to zvládl, ale jsou před ním hráči s větší kvalitou. Byl by to krásný příběh, ale asi epizodní.“
Proč jste si první střelu na bránu připsali až v úplném závěru?
„Každý z týmů měl trošku jinou taktiku. Oni se spoléhali na pevný střední blok, my naopak na vysoké postavení. V prvním poločase se nám dařilo nepouštět je na delší úsek na naši polovinu. Oba týmy byly takticky skvěle připravené, proto se příležitosti nerodily lehce. Do defenzivy jsme podali skvělý výkon, oni taky. Šancí i náznaků bylo pomálu. Chybělo mi víc centrů, když jsme měli skvělý náběh, měli jsme být i přímočařejší na stranách, aby centry svištěly do vápna.“
To by ale musel být třeba Ahmad Ghali odvážnější...
„Jo, to je to finále, které nám trošku chybělo. Ta rozdílovost. Dokázali jsme se tam dostat na několik přihrávek, najednou jsme byli v křídelním prostoru, ale pak je to tom, aby hráči udělali něco extra. Od Hadaše čekám větší sebevědomí, od Ghaliho o jedno seknutí mín. Pak mu totiž třeba centr zblokovali nebo se hra otočila. Je to o správnosti řešení, abychom využili Klimenta nebo Růska. Jim se pak strašně těžko časuje náběh.“
Jaký byl nový trávník?
„Já jsem nehrál, takže nevím... (smích) Ne, myslím, že bomba! Jestli to něčemu prospělo, tak fotbalu. Mohli jsme trávník měnit až v repre pauze. Kdybychom to udělali, tak jsme vyhráli. My totiž na špatných hřištích vyhráváme, to víme. (úsměv) Ale apeloval jsem na kluky, že když už se trávník vyměnil, ať je to vidět a stojí to za to. Ať je balon na zemi, jinak jsme mohli nechat ten starý. Všichni jsme byli v očekávání, klobouk dolů před všemi za to, jak se to udělalo v takovém časovém presu. Nikdo na tom netrénoval, jsem rád, že to bylo pevné, netrhalo se to. Nevznikaly ani malé drny, nerolovalo se to.“
U dvou ofsajdových gólů Němců jste byl klidný?
„Tentokrát úplně, byly to jasné ofsajdy. Nejsem zastánce alibismu. Rozumím tomu, že když je někde hrana, asistentovi se to jeví nejasně. Ale v momentě, kdy je to zjevný ofsajd, jsem pro, aby rozhodčí nebyli alibisti a na nic nečekali. Může dojít ke zranění. Co když gólman zbytečně skočí hráči pod nohy? Rozhodčí strašně spoléhají na VAR, který jim to posvětí. Radši se bojí chyby, ale jestli je to dva tři metry? Musí vzít zodpovědnost na sebe, to je můj názor.“