Sparta vs. Alkmaar v TV: kde sledovat odvetu osmifinále Konferenční ligy živě?
Fotbalisté Sparty v úvodním osmifinále Konferenční ligy na půdě Alkmaaru podlehli domácím 1:2 a nyní je čeká odveta na Letné. Dokážou svěřenci Briana Priskeho zvrátit nepříznivý stav a vybojovat postup? Odvetný zápas začíná v epet Aréně ve čtvrtek 19. března od 21:00. Kde sledovat Sparta vs. Alkmaar živě?
Datum a čas: čtvrtek 19. března, 21:00
Místo konání: epet Aréna, Praha
Osmifinále: Konferenční ligy
Rozhodčí: Srdjan Jovanović (Srbsko)
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Jak si povedou Sparťané v odvetném osmifinále Konferenční ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Sparta vs. AZ Alkmaar začíná 19. března od 21:00.
Jak naladit Nova Sport 5?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč pro zákazníky O2
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
Sport
300 Kč
Pecka.TV
Plná palba
299 Kč
Sparta v evropských pohárech 2025/26
Letenští zvládli postoupit do osmifinále Konferenční ligy. Los jim ve skupinové fázi přidělil shůdné soupeře, po kterých vedla cesta do jarní fáze soutěže. Sparta nyní narazí na nizozemský Alkmaar, s kterým v úvodním klání prohrála na jeho hřišti 1:2.
|Sparta v Konferenční lize 2025/26
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1
2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0
3. zápas: Sparta - Raków 0:0
4. zápas: Legia - Sparta 0:1
5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2
6. zápas: Sparta - Aberdeen 3:0
7. zápas: Alkmaar - Sparta 2:1
8. zápas: Sparta - Alkmaar, 19. 3., 21:00
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrály v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, avšak jaro si v pohárech nezahraje. Viktoria Plzeň v Evropské lize skončila po prohře s Panathinaikosem na penalty. Spartu a Olomouc čekají odvety v osmifinále Konferenční ligy. O poháry usiloval i Baník Ostrava, ten však nezvládl play off proti Celje.