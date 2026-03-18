Sparta vs. Alkmaar v TV: kde sledovat odvetu osmifinále Konferenční ligy živě?

Oliver Sonne slaví svůj první gól za Spartu
Fotbalisté Sparty v úvodním osmifinále Konferenční ligy na půdě Alkmaaru podlehli domácím 1:2 a nyní je čeká odveta na Letné. Dokážou svěřenci Briana Priskeho zvrátit nepříznivý stav a vybojovat postup? Odvetný zápas začíná v epet Aréně ve čtvrtek 19. března od 21:00. Kde sledovat Sparta vs. Alkmaar živě?

Vše o utkání Sparta Praha vs. AZ Alkmaar

Datum a čas: čtvrtek 19. března, 21:00

Místo konání: epet Aréna, Praha

Osmifinále: Konferenční ligy

Rozhodčí: Srdjan Jovanović (Srbsko)

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Sparta Praha vs. AZ Alkmaar živě v TV?

Jak si povedou Sparťané v odvetném osmifinále Konferenční ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Sparta vs. AZ Alkmaar začíná 19. března od 21:00.

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč pro zákazníky O2

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Sport

300 Kč

Pecka.TV

Plná palba

299 Kč

Sparta v evropských pohárech 2025/26

Letenští zvládli postoupit do osmifinále Konferenční ligy. Los jim ve skupinové fázi přidělil shůdné soupeře, po kterých vedla cesta do jarní fáze soutěže. Sparta nyní narazí na nizozemský Alkmaar, s kterým v úvodním klání prohrála na jeho hřišti 1:2.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrály v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, avšak jaro si v pohárech nezahraje. Viktoria Plzeň v Evropské lize skončila po prohře s Panathinaikosem na penalty. Spartu a Olomouc čekají odvety v osmifinále Konferenční ligy. O poháry usiloval i Baník Ostrava, ten však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0

7. zápas: Slavia - Barcelona 2:4

8. zápas: Pafos - Slavia 4:1

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň 0:0

7. zápas: Plzeň - Porto 1:1

8. zápas: Basilej - Plzeň 0:1

9. zápas: Panathinaikos - Plzeň 2:2

10. zápas: Plzeň - Panathinaikos 1:2 na penalty

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1

6. zápas: Olomouc - Lech 1:2

7. zápas: Olomouc - Lausanne 1:1

8. zápas: Lausanne - Olomouc 1:2

9. zápas: Olomouc - Mohuč 0:0

10. zápas: Mohuč - Olomouc, 19. 3., 18:45

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta 0:1

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta 1:2

6. zápas: Sparta - Aberdeen 3:0

7. zápas: Alkmaar - Sparta 2:1

8. zápas: Sparta - Alkmaar, 19. 3., 21:00

