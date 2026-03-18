Mohuč vs. Olomouc v TV: Kde sledovat odvetu osmifinále Konferenční ligy živě?
Fotbalisty Olomouce čeká odveta v osmifinále Konferenční ligy. V úvodním duelu proti Mohuči vybojovali nadějnou remízu 0:0, a stále tak mohou pomýšlet na postup do čtvrtfinále. Zápas začíná v mohučské Mewa Aréně ve čtvrtek 19. března v 18:45. Kde sledovat Mohuč vs. Olomouc živě?
Vše o utkání Mohuč vs. Sigma Olomouc
Datum a čas: čtvrtek 19. března, 18:45
Místo konání: Mewa Aréna, Mohuč
Osmifinále: Konferenční ligy 2025/26
Rozhodčí: Andris Treimanis (Lotyšsko)
TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Olomouc vs. Mohuč živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Olomouce proti Mohuči v osmifinále Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Zápas Olomouc vs. Mohuč začíná ve čtvrtek 19. března od 18:45.
Jak naladit Sport 1?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč
Telly
Sport
300 Kč
Pecka.TV
Zlatá střední
249 Kč
Olomouc v evropských pohárech 2025/26
Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které sice nepostoupila, ale nyní bojuje v Konferenční lize. V té dokázala se štěstím projít do předkola play off, kde vyřadila švýcarské Lausanne, a v osmifinále ji tak čeká souboj s Mohučí. První duel dopadl 0:0.
|Olomouc v Konferenční lize 2025/26
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc 1:2
4. zápas: Olomouc - Celje 2:1
5. zápas: Lincoln - Olomouc 2:1
6. zápas: Olomouc - Lech 1:2
7. zápas: Olomouc - Lausanne 1:1
8. zápas: Lausanne - Olomouc 1:2
9. zápas: Olomouc - Mohuč 0:0
10. zápas: Mohuč - Olomouc, 19. 3., 18:45
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrály v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, avšak jaro si v pohárech nezahraje. Viktoria Plzeň v Evropské lize skončila po prohře s Panathinaikosem na penalty. Sparta a Olomouc pokračují v osmifinále Konferenční ligy. O poháry usiloval i Baník Ostrava, ten však nezvládl play off proti Celje.