Předplatné

Kritický Surovčík? Podpora od fanoušků i Rosického: Pochválil jsem ho. Mám radost, jak...
39
Fotogalerie
iSport.cz
Konferenční liga
Vstoupit do diskuse (3)

Po utkání s Alkmaarem v Konferenční lize brankář fotbalové Sparty Jakub Surovčík kritizoval přístup celého týmu. K situaci se po nedělní výhře 5:2 nad Slováckem vyjadřoval třeba trenér Brian Priske nebo zkušený obránce Pavel Kadeřábek. Transparentem Surovčíka podpořili fanoušci, a slova chvály přidal i sportovní ředitel Tomáš Rosický...

„Chybí nám vůle se poprat, fotbalisty přitom máme. Někdy je to prostě málo,“ pustil se Surovčík do kritiky po utkání s Alkmaarem, které Sparta nezvládla a prohrála 1:2.

Rozhovor byl pochopitelně velkým tématem i po utkání Chance Ligy se Slováckem. „Nemluvil jsem s ním o tom, ale vím, že Rosa (sportovní ředitel Tomáš Rosický) a Sivi (Tomáš Sivok, manažer A týmu) ano,“ hlásil trenér Pražanů Brian Priske.

A dodal: „Obecně jsem rád, když hráči mají svůj názor. A někdy je fajn, pokud ho řeknou veřejně. Nesmí jen překročit hranici, aby mluvili o některých hráčích a kritizovali je. Co vím, tak Suro měl docela respekt a řekl, že od sebe můžeme očekávat víc.“

Svůj názor přidal i Pavel Kadeřábek. „Ano, víme, že to nebylo ideální. Každý jsme si k tomu řekli svoje a asi takhle bych to nechal být,“ odpovídal.

Od fanoušků se Surovčík dočkal podpory. „Kubo, děkujeme, konečně to někdo řekl,“ stálo na transparentu, kterým se spolu s pyrotechnikou prezentovali na děkovačce po duelu se Slováckem.

Video placeholder

A další pozitivní slova přidal Rosický. „S Kubou Surovčíkem jsem opravdu mluvil a za jeho slova ho pochválil. Kuba roste jako hráč i člověk, mám radost, jak novou situaci zvládá,“ popsal sportovní ředitel Letenských pro Sport.cz.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia26197058:2064
2Sparta26166454:3054
3Plzeň26146647:3148
4Jablonec26136732:2745
5Olomouc26117828:2540
6Liberec26109738:2539
7Hr. Králové26107935:3237
8Karviná261031338:4433
9Zlín26871132:3831
10Pardubice26781131:4429
11Teplice266101025:3128
12Bohemians26761320:3227
13Ml. Boleslav26691136:4927
14Slovácko26581322:3623
15Baník26571424:3622
16Dukla263101316:3619
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (3)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů