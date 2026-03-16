Kritický Surovčík? Podpora od fanoušků i Rosického: Pochválil jsem ho. Mám radost, jak...
Po utkání s Alkmaarem v Konferenční lize brankář fotbalové Sparty Jakub Surovčík kritizoval přístup celého týmu. K situaci se po nedělní výhře 5:2 nad Slováckem vyjadřoval třeba trenér Brian Priske nebo zkušený obránce Pavel Kadeřábek. Transparentem Surovčíka podpořili fanoušci, a slova chvály přidal i sportovní ředitel Tomáš Rosický...
„Chybí nám vůle se poprat, fotbalisty přitom máme. Někdy je to prostě málo,“ pustil se Surovčík do kritiky po utkání s Alkmaarem, které Sparta nezvládla a prohrála 1:2.
Rozhovor byl pochopitelně velkým tématem i po utkání Chance Ligy se Slováckem. „Nemluvil jsem s ním o tom, ale vím, že Rosa (sportovní ředitel Tomáš Rosický) a Sivi (Tomáš Sivok, manažer A týmu) ano,“ hlásil trenér Pražanů Brian Priske.
A dodal: „Obecně jsem rád, když hráči mají svůj názor. A někdy je fajn, pokud ho řeknou veřejně. Nesmí jen překročit hranici, aby mluvili o některých hráčích a kritizovali je. Co vím, tak Suro měl docela respekt a řekl, že od sebe můžeme očekávat víc.“
Svůj názor přidal i Pavel Kadeřábek. „Ano, víme, že to nebylo ideální. Každý jsme si k tomu řekli svoje a asi takhle bych to nechal být,“ odpovídal.
Od fanoušků se Surovčík dočkal podpory. „Kubo, děkujeme, konečně to někdo řekl,“ stálo na transparentu, kterým se spolu s pyrotechnikou prezentovali na děkovačce po duelu se Slováckem.
A další pozitivní slova přidal Rosický. „S Kubou Surovčíkem jsem opravdu mluvil a za jeho slova ho pochválil. Kuba roste jako hráč i člověk, mám radost, jak novou situaci zvládá,“ popsal sportovní ředitel Letenských pro Sport.cz.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|26
|19
|7
|0
|58:20
|64
|2
Sparta
|26
|16
|6
|4
|54:30
|54
|3
Plzeň
|26
|14
|6
|6
|47:31
|48
|4
Jablonec
|26
|13
|6
|7
|32:27
|45
|5
Olomouc
|26
|11
|7
|8
|28:25
|40
|6
Liberec
|26
|10
|9
|7
|38:25
|39
|7
Hr. Králové
|26
|10
|7
|9
|35:32
|37
|8
Karviná
|26
|10
|3
|13
|38:44
|33
|9
Zlín
|26
|8
|7
|11
|32:38
|31
|10
Pardubice
|26
|7
|8
|11
|31:44
|29
|11
Teplice
|26
|6
|10
|10
|25:31
|28
|12
Bohemians
|26
|7
|6
|13
|20:32
|27
|13
Ml. Boleslav
|26
|6
|9
|11
|36:49
|27
|14
Slovácko
|26
|5
|8
|13
|22:36
|23
|15
Baník
|26
|5
|7
|14
|24:36
|22
|16
Dukla
|26
|3
|10
|13
|16:36
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu