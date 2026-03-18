Spartě se vrátili před Alkmaarem dva marodi, trénoval i Haraslín. Kdo naopak chyběl?
Seznam zraněných hráčů se nejspíš zúží o dvě jména. Na dopoledním tréninku Sparty se před čtvrteční odvetou osmifinále Konferenční ligy proti Alkmaaru objevili stoper Asger Sörensen a záložník Santiago Eneme. Nechyběl ani křídelní hráč Lukáš Haraslín.
Ještě před půl jedenáctou, kdy oficiálně odstartoval předzápasový trénink, se pohybovala na jedné z hracích ploch strahovského centra malá skupinka hráčů. Tu doplnili i členové realizačního týmu včetně hlavního kouče Briana Priskeho.
Později se k Albionu Rrahmanimu, Kaanu Kairinenovi nebo Andrewi Irvingovi připojili další. V týmovém kolečku poblíž středového kruhu se nacházeli i navrátilci z marodky Santiago Eneme a Asger Sörensen.
První z nich se zranil už na konci prosince na Africkém poháru národů. Sparta informovala, že jeho zdravotní problémy zaberou vyšší jednotky týdnů. Možná proto přivedla na přestup Irvinga z anglického West Hamu. Nedá se ovšem předpokládat, že se Eneme okamžitě objeví v základní sestavě, kam se zařadil v průběhu podzimní části.
Pozitivní zpráva pro Priskeho je Sörensenův návrat do tréninku. Dánský stoper scházel od prvního jarního utkání proti Dukle (3:0), vynechal tedy celkem osm soutěžních zápasů. Stejně tak byl na hřišti i Emmanuel Uchenna, jenž po dlouhé pauze absolvoval zhruba hodinu hry v Alkmaaru (1:2) a následně (zřejmě z preventivních důvodů) nebyl v nominaci pro víkendové utkání se Slováckem.
Sparta totiž přišla v minulých dnech hned o dva stopery. Patrik Vydra bude mimo nejspíš až do konce sezony, protože v derby proti Slavii (1:3) si přivodil zlomeninu nohy. Nešťastně si přišlápnul balon. Adam Ševínský zase dohrával zápas v Alkmaaru se svalovým problémem. Nejméně prvních patnáct minut středečního tréninku, který byl otevřený pro média, neabsolvoval.
Na hřišti i Haraslín
Zato obavy kolem zdravotního stavu kapitána Haraslína, které vyvolala situace z nedělního zápasu, se nenaplnily. Slovenský reprezentant střídal předčasně, už v 58. minutě si lehl na trávník a s bolestivou grimasou ve tváři se chytal za pravou nohu.
„Říkal, že cítil mírnou bolest v tříslech,“ prozradil trenér Brian Priske do televizní kamery Oneplay Sport. „Znám Šula dobře na to, abych mohl říct, že bude ve čtvrtek připravený,“ doplnil. Později na tiskové konferenci však nebyl vůbec konkrétní.
Jeho původní předpověď platí. Haraslín spěchal po příchodu na trávník k balonu a hodil se do řeči s dvojicí hráčů Pavel Kadeřábek a Filip Panák. Priske měl k dispozici také mladíky Huga Sochůrka, Lukáše Moudrého, Lewise Azaku a Sebastiana Pecha. Mimo dál zůstává Matěj Ryneš, jehož rovněž trápí svalové zranění.