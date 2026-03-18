Priske: „Čarodějný kotel“ na Letné a návraty zraněných. Co změna formace?
Sparta stojí před klíčovou evropskou odvetou a trenér Brian Priske má jasno: defenzivní kolaps z prvního utkání na půdě Alkmaaru se nesmí opakovat. Při snaze o obrat nepříznivého výsledku z prvního utkání (1:2) se bude chtít opřít o „Čarodějný kotel“ na Letné. Pomoct může i zdravý kapitán Lukáš Haraslín a další dva navrátilci z marodky. „Když se vám nedaří, výhra je nejlepší lék,“ připomíná dánský stratég důležitost víkendového úspěchu.
Jak se vám líbila reakce po prohře s Alkmaarem v ligovém zápase proti Slovácku (5:2)?
„Zareagovali jsme dobře, celkově jsme podali dobrý výkon a získali jsme důležitou výhru. Museli jsme udělat celkem dost změn, předtím jsme nehráli dobře v Holandsku a špatné bylo i derby a pohárový zápas (v Boleslavi). Proto pro nás šlo o důležité utkání, hráči to zvládli dobře po fotbalové i mentální stránce, což je důležité před klíčovým zápasem ve čtvrtek. Když se vám nedaří, výhra je nejlepší lék. Snad to pozvedlo naše sebevědomí.“
Jak těžké bude skórovat a zároveň nepovolit soupeři tolik šancí jako v prvním zápase? Jak najít balanc?
„Těžká otázka. Musíme se hlavně soustředit sami na sebe, snažit se vyhrát a dávat góly, zrychlovat hru ve správných momentech a zároveň samozřejmě neinkasovat. Očekávám, že naše obranná hra bude vypadat úplně jinak než před týdnem v Nizozemsku. Musíme bránit mnohem lépe, a to nejen v našem vápně, ale na celém hřišti musíme být kompaktnější a agresivnější. Defenzivně to byl z naší strany jeden z nejhorších výkonů, co jsem ve Spartě. Jsem si jistý, že takhle špatně neodehrajeme dva zápasy po sobě, a že hráči vědí, co mají směrem dozadu dělat.“
Vždycky říkáte, že formace jsou jen čísla. Ukázalo se ale, že systém 4-3-3 může být dlouhodobé řešení?
„Může být. V minulých letech jsme většinou hráli 3-4-3, ale v posledních měsících se to měnilo a útočili jsme v jiném rozestavení. Nakonec to není o formaci, ale o hráčích, aby našli správné prostory, vyhověli si a ukázali individuální kvalitu.“
Přesto, proč jste se rozhodli rozestavení změnit?
„Bylo to částečně o zraněních, o hráčích, které jsme měli k dispozici a také o formě jednotlivých hráčů. Záleží také na soupeři, hlavně v Česku je hodně týmů, co sází na formaci s pěti obránci.“
Jan Kuchta dal proti Slovácku dva góly. Jak mu to pomohlo?
„Kuchta je Kuchta. (smích). On nemusí dávat góly, aby hrál dobře. Kuchta je víc než jen góly, on je také intenzita, tvrdá práce a mentalita, kterou dodává týmu. Když to vyjde, jsem s ním hodně spokojený. Taky je to jeden z kluků, který mi občas přidává šediny.“ (smích)
Cítil jste na něm v tréninku, že mu góly psychicky pomohly?
„Góly a asistence hráčům vždycky pomáhají v sebevědomí a Kuchta není jiný. Teď je jen na něm, aby na takhle vysoké úrovni zahrál dva zápasy po sobě.“
Matyáš Vojta se střelecky trápí, ale ukazuje svou důležitost pro tým. Jak je pro vás cenný?
„Každý trenér chce, aby útočníci dávali góly. Kvůli tomu sem Vojta přišel, a každý den a každý zápas se snaží dokázat, že umí dávat góly. Fotbal ale není jen o gólech, ale o spolupráci se spoluhráči, defenzivní práci nebo mentalitě. Vojta dostává víc a víc minut, roste, v týmu a na hřišti se každým dnem cítí lépe, což je vidět i u ostatních nových hráčů.“
Několik hráčů mělo zdravotní problémy. Jak jsou na tom Lukáš Haraslín, Asger Sörensen, Santiago Eneme a Adam Ševínský?
„(Lukáš) Haraslín je připravený, stejně tak Asger (Sörensen) a Santiago (Eneme). Ševa (Adam Ševínský) to bohužel nezvládne.“
Alkmaar venku nemá takovou výkonnost. Co od soupeře očekáváte?
„Na to vám úplně neodpovím. Netuším, co se stane, dokud rozhodčí v devět hodin večer nefoukne do píšťalky. Alkmaar má řadu variant a řekněme, že venku hraje spíš konzervativně, párkrát hráli i na pět obránců. My se budeme muset přizpůsobit. Je to ale hlavně o nás, musíme do toho jít naplno a využít energii diváků, kteří určitě budou stát za námi. Ať soupeř nastoupí vzadu se třemi, čtyřmi, pěti nebo šesti hráči, bude na nás, abychom je překonali a snad z toho bude další kouzelný evropský večer na Letné.“
Pamatujete si holandský výraz Heksenketel? (doslova „čarodějný kotel“, v nizozemštině se používá pro označení stadionu s bouřlivou atmosférou). Očekáváte ho?
„Doufám v to. Tady na Letné to je při evropských nocích jiné. Naši fanoušci jsou skvělí a to nejen doma, ale i na výjezdech. Hlavně ovšem tady při evropských večerech pod světly jsou schopní nám přidat 5–10 % a věřím, že zítra to v tomto ohledu bude úžasné. Pak je na nás, abychom fanouškům dali, co si zaslouží. To je výborný výkon a dobrý fotbal. Budeme se snažit ukázat, že chceme postoupit do dalšího kola. Sám mám hodně vysoká očekávání.“
Sparta má s otáčením zápasů velké zkušenosti. Cítíte v tomto ohledu výhodu?
„Ano. Máme tu sice hodně nový tým, ale určitě nám pomáhá, že část z nás už tyhle zápasy v minulých letech hrála a zvládla. Určitě to není jednoduché, ale všechno je možné. Máme 90 minut a půjdeme do toho naplno.“
Říkáte 90 minut. Jak velké je pro vás téma případného prodloužení a penalt?
„Určitě je to možné. Snad to zvládneme už za 90 minut, ale pokud to půjde do prodloužení a do penalt, tak budeme připravení. Máme celkem nedávnou zkušenost (zápas MOL Cupu proti Mladé Boleslavi), kdy to nedopadlo ideálně, ale poučili jsme se z toho a určitě budeme připraveni.“