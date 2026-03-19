Sparta řeší systém i pravé křídlo. Kuchta je Kuchta, říká Priske. Šance na postup je…
Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske označil poslední výhru nad Slováckem za lék. Ale jestli byl natolik účinný, se ukáže až ve čtvrteční odvetě osmifinále Konferenční ligy proti Alkmaaru. Pražané budou před domácími fanoušky reagovat na prohru 1:2. K dispozici bude kapitán Lukáš Haraslín a očekává se také start teprve sedmnáctiletého záložníka Huga Sochůrka. Velkou debatu přinesla i změna rozestavení. „Byl to správný krok,“ zhodnotil expert deníku Sport a webu iSport Petr Ruman.
Správci hrací plochy ladili detaily, u postranní čáry přešlapovali členové televizního štábu z Nizozemska a až na vedlejší ulici se rozléhala zvuková zkouška mikrofonů. Ano, letenský stadion se ve středu po poledni chystal na další evropský večer.
Aby nebyl poslední v probíhajícím ročníku, mají sparťané vzhledem ke zkušenosti z prvního utkání osmifinále Konferenční ligy co zlepšovat. Před týdnem na hřišti Alkmaaru urvali milosrdnou prohru 1:2, pod kterou se výrazně podepsal brankář Jakub Surovčík. Bude nejspíš chytat i v domácí odvetě, protože kolega Peter Vindahl stále není v plné zátěži.
Mírným favoritem na postup je podle datových výpočtů superpočítače Alkmaar, byť těsně. Spartě bylo přisouzeno 46 %. Nizozemští novináři, kteří dorazili také na dopolední trénink sparťanů, byli opatrnější. „Alkmaaru se na venkovním hřišti moc nedaří,“ odůvodnil jeden z nich s tím, že AZ nevyhrál tři poslední zápasy mimo vlastní stadion, na který se vleze zhruba dvacet tisíc diváků.
„Musíme se v první řadě soustředit sami na sebe,“ pronesl trenér Sparty Brian Priske. „Před týdnem jsme podali z obranného hlediska jeden z nejhorších výkonů za mého působení ve Spartě. Byl jsem určitě zklamaný. Teď potřebujeme bránit lépe, a nejen ve vlastním vápně. Musíme být kompaktnější, agresivnější,“ nabádal v tiskovém sále letenského stadionu.
Dánský kouč už v poločase v Nizozemsku reagoval na matný výkon razantní změnou, když přešel na rozestavení se čtyřmi obránci. V neděli proti Slovácku (5:2) systém ještě víc upravil. Do středu zálohy vedle Kaana Kairinena a Andrewa Irvinga postavil teprve sedmnáctiletého Huga Sochůrka. Mimochodem, ten by měl podle informací deníku Sport a webu iSport po velmi dobrém výkonu pravděpodobně startovat i ve středu.
„Jde o dobré rozhodnutí, které určitě kvituju,“ zmínil Petr Ruman, expert deníku Sport a webu iSport. „Pokud má mužstvo zažité herní schéma, hráči si na něj stoprocentně zvyknou, ale zároveň je čitelné pro soupeře. Proto jsem přesvědčený, že v moderním fotbale je potřeba na základě podobných herních principů fungovat ve více rozestavení a nebýt fixovaný jen na jeden systém. Hlavně co se týče hry s míčem,“ poznamenal bývalý bundesligový hráč.
Je tedy možné, že Sparta se znovu postaví do systému 4-3-3. I když Letenští proti Slovácku zároveň přepínali do formace 4-2-3-1 s tím, že Irving či Sochůrek se vysouvali výš až pod hrotového útočníka. Tam se momentálně objevuje Matyáš Vojta.
„Ze začátku jde o překvapení i pro soupeře, kteří na to musejí reagovat. Dává to Spartě výhodu,“ zamyslel se Ruman. „Uvidíme, co se stane v dalších zápasech, ale určitě může jít o dlouhodobou variantu,“ prohodil Priske směrem k hernímu způsobu. „Přesto si myslím, že už v posledních třech až pěti měsících jsme při držení míče zkoušeli víc formací. Záleží ale víc na hráčích a schopnosti najít správné prostory,“ zakončil debatu.
Možné zapojení Uchenny a Sörensena
S podobnou neurčitostí mluvil i záložník Irving. „Ať už hrajeme v jakékoliv formaci, máme na každém postu dostatečnou kvalitu. Co se týče herních změn, opravdu tam nevidím až tolik rozdílů,“ odvětil 25letý Skot, který dostal v minulých dnech pozvánku do národního mužstva.
Pokud Sparta nastoupí se čtyřmi obránci, Priske může počítat i se zařazením Emmanuela Uchenny, jenž se zapojil do dopoledního tréninku. Stejná situace nastala u Asgera Sörensena. Dánský stoper scházel v týmu od prvního jarního zápasu s Duklou (3:0). Při zranění Matěje Ryneše se dají na krajích hřiště očekávat Pavel Kadeřábek a Oliver Sonne.
V ofenzivní trojce Priske vsadí pravděpodobně zleva na Lukáše Haraslína a uprostřed útočníka Vojtu. Vpravo se rozhodne mezi Johnem Mercadem a Janem Kuchtou, jenž proti Slovácku dal z pozice pravé desítky dva góly za zhruba dvacet minut na hřišti. „Díky tomu se jeho šance na start v dalším utkání zvýšila. Zda to bude přímo na základní sestavu, bude záležet i na taktice,“ uvedl další z expertů Stanislav Levý.
„Kuchta je Kuchta,“ líčil s lehkým úsměvem Priske. „Nemusí dávat góly, aby hrál dobře. On představuje taky intenzitu, tvrdou práci a mentalitu. Když mu to vyjde, jsem s ním hodně spokojený,“ dodal dánský kouč.
Najde nakonec klíč k dalšímu postupu na cestě do finále soutěže v Lipsku? V případě neúspěchu se dostane při druhém letenském angažmá pod rostoucí tlak.
Pravděpodobná sestava Sparty
Surovčík
Sonne Uchenna Zelený Kadeřábek
Sochůrek Kairinen Irving
Mercado Vojta Haraslín