Šín chce vyřadit Spartu: Musel jsem sehnat 20 lístků. Role náhradníka? Adaptační sezona
Záložník Alkmaaru Matěj Šín má velkou motivaci vyřadit Spartu v osmifinále fotbalové Konferenční ligy. Pro své nejbližší sehnal na čtvrteční odvetu na Letné zhruba 20 vstupenek. V nizozemském týmu plní roli náhradníka, první sezonu proto bere jako adaptační. Věří, že jeho irský spoluhráč Troy Parrott, který v prvním utkání dvěma brankami rozhodl o výhře 2:1, si nechal další góly na odvetu a nikoli baráž s českou reprezentací. Řekl to na tiskové konferenci.
Šín jakožto odchovanec ostravského Baníku považuje zápasy s letenským mužstvem za velmi prestižní. „Tím, že je to Sparta, je pro mě o to větší motivace ji porazit, jít dál a ukázat, jak je AZ silný. Vždycky si v sobě zachovám baníkovce, který chce Spartu porazit,“ uvedl jednadvacetiletý hráč.
V hledišti bude mít značnou podporu. „Ty vado, musel jsem sehnat cca 20 lístků pro kamarády a rodinu. Je to pro mě o to speciálnější díky rivalitě mého bývalého týmu se Spartou,“ prohlásil Šín, který překonal onkologické onemocnění.
Na Letnou má příjemné vzpomínky. „Naposledy, když jsem tu hrál (v listopadu 2024 v lize s Baníkem), jsme vyhráli 3:1. Nebyla to taková bláznivá atmosféra, ale zítra tomu podle mě tak bude. Všichni v týmu jsme si toho vědomi,“ řekl Šín.
Do Alkmaaru přestoupil loni v srpnu z Baníku. V aktuálně šestém celku Eredivisie je především náhradníkem, posledních šest soutěžních zápasů strávil jen na lavičce včetně úvodního vzájemného duelu se Spartou. V pondělí naskočil za druholigový rezervní tým a zapsal se mezi střelce.
„Moje role je taková, že první sezona je adaptační. S tím mi byl představen plán už před přestupem, že první sezona bude adaptační na celý proces, na to, ať se seznámím s klubem, s tím, jak funguje. Myslím si, že všechno jde podle plánu,“ podotkl Šín.
Velkým tématem z českého pohledu je jeho spoluhráč Parrott. Minulý týden dvěma góly rozhodl o triumfu 2:1 nad Spartou, příští čtvrtek by se měl s irskou reprezentací představit v Edenu proti Česku v semifinále play off o mistrovství světa. Šín je členem širšího kádru národního týmu, v březnu bude reprezentovat výběr do 21 let.
„Bavíme se o tom. Oba dva se na to moc těšíme. Snad vyhraje Česko samozřejmě, tomu budu fandit nejvíce. Doufám, že si Troy nechá góly na zítřek a za Irsko mu to tak padat nebude,“ dodal Šín.