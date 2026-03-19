Sparta - Alkmaar 0:4. Blamáž a krutý konec Pražanů v Evropě, hosté je na Letné rozebrali
Magie evropské večerní Letné tentokrát nezabrala. Kvalita Alkmaaru zatarasila fotbalistům Sparty cestu do čtvrtfinále Konferenční ligy a proměnila sezonu v neúspěch. Rudí propadli doma 0:4, přes náznaky šancí vlastně ani nerozdmýchali naději na to, že by otočili nepříznivé skóre z prvního duelu (1:2). Je to kolaps, ostuda.
Když sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický dostal na začátku zimní přípravy dotaz na ambice jeho mužstva během jara, nevynechal evropskou scénu. Byl velmi odvážný i přímý směrem k trenérovi Brianovi Priskemu a hráčům: „Cílem Sparty by mělo být finále Konferenční ligy v Lipsku.“
Kouč jeho ambici přijal, ostatně dlouhodobá brankářská jednička Peter Vindahl už na podzim při výjezdu do Rijeky pronesl bojovně a sebevědomě: „V této soutěži můžeme porazit každého.“
Ano, v ligové fázi se celek vyšplhal až na velmi lichotivé čtvrté místo, což znamenalo přímý postup do osmifinále. Jenže v něm narazil. Alkmaar objektivně patřil k nejtěžším sokům, ale rozdíl v úrovni je až nečekaný. Ostudný.
Zapojte se do diskuze
Sparta na Nizozemce vůbec neměla. Předvedla snad jen jednu pozitivní záležitost. Do sestavy byl opět zakomponován sedmnáctiletý záložník Hugo Sochůrek - a stejně jako proti Slovácku ukázal, že na to takzvaně má. Hrál vyspěle, drze, předvedl i svoji největší zbraň, tedy driblink. Tím však klady končí…
Rozdíl v dovednostech bil do očí
Náznaky (velmi silné) nakonec přineslo už první utkání. V něm sice Sparta uhrála slušný výsledek, prohru 1:2, jenže průběh jednoznačně ovlivnil famózní výkon gólmana Jakuba Surovčíka. Vindahlova náhrada polapala dobré čtyři góly. Rozhodnuto prostě mohlo být už po prvním střetnutí osmifinále.
Ve druhém netrvalo dlouho a bylo jasno. Už v osmé minutě se prosadil Dán Isaak Jensen. Nešlo o gól z náhody, ale jasně vymyšlenou akci. Útočník střílel pod nohy blokujícího Pavla Kadeřábka, věděl, že se v jeho pohybu najde mezera. Surovčík nemohl zasáhnout, balon zapadla takzvaně za tyč.
Tomuto okamžiku předcházela pasáž, která předznamenala další chvíle. Sparťané sice začali slušně, ale hosté přibližně po třech minutách duelu převzali iniciativu. Před brankou drželi balon předlouhé chvíle, jasně ukazovali svou technickou dominanci. Právě rozdíl v individuálních dovednostech byl ve většině případů až do očí bijící.
V domácím týmu se k pár akcím dostal krajní hráč John Mercado, v Alkmaaru velmi špatný a kritizovaný, tentokrát lepší. Jenže jinak propadli prakticky všichni. Kadeřábek se na levé straně trápil, podobně Jan Kuchta na pravém křídle. Střeďáci Kaan Kairinen a Andrew Irving ztráceli oproti sokům rychlostně. Nakonec nepomohl ani příchod kapitána Lukáše Haraslína.
Naopak, ve druhém poločase Alkmaar před našlapaným stadionem pošlapal sparťanskou hrdost. Během čtvrthodiny nasázel tři branky, trefil se po dvou brejcích a také střelou ze střední vzdálenosti. Gólman Surovčík už to nevydržel a tvrdě se pustil do spoluhráčů, mával rukama a bezmocně řval. Za branky totiž nemohl.
Z tribun znělo: Není nutno, aby bylo přímo veselo. Jenže na Letné bylo černo, a to především z náskoku, který Nizozemci před českým obrem mají.
Uživatel_5871811