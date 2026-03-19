Mainz - Olomouc 2:0. Sigma v Evropě končí, Janotka hodnotil: Obrovské obohacení a inspirace
PŘÍMO Z MAINZU | Tak už je čeká jen jedna fronta, ta ligová. Fotbalisté Sigmy opouští evropskou scénu v osmifinále Konferenční ligy, německý Mainz (0:2) byl po všech stránkách nad jejich síly. Nic na tom nezměnily ani tři bezbrankové poločasy, další zázrak už se konat nemohl. V Porýní byly karty rozdány jasně. „Je třeba si naprosto objektivně přiznat, že domácí vyhráli naprosto zaslouženě. Byli lepším týmem, musíme jim pogratulovat k postupu,“ popisoval olomoucký trenér Tomáš Janotka.
Když se Petr Ruman, expert deníku Sport, bývalý hráč Mainzu a taky jeho historicky první střelec gólu v pohárově Evropě, téměř hodinu před zápasem ve fanzóně před Mewa Arenou podepisoval, tipoval remízový výsledek a prodloužení. „Bude to vyrovnané, upozorňoval jsem na Sigmu i vedení Mainzu,“ vyprávěl.
Ne, predikce někdejšího útočníka nakonec nebyla blízko. Ani trošku. Olomouc se tvrdě srazila s realitou, bundesligový soupeř může se vší pokorou a bez přehánění klidně pomýšlet na celkové vítězství v Konferenční lize.
Hanáci ji opouštějí coby osmifinalisté – a navzdory slabému výkonu ve více než třicetitisícovém kotli mohou být na sebe hrdí. Dvanáct evropských utkání v této sezoně už moravskému klubu nikdo nevezme, stejně jako zážitky fanoušků, kterých přibývá. Do Porýní jich speciálním vlakem dorazilo dohromady přes tisíc, čili historicky největší evropský výjezd!
„Naši účast hodnotím maximálně pozitivně, kdo by vůbec čekal, že Sigma Olomouc bude takhle hájit prapor českému koeficientu? Ukázali jsme se po dlouhé době v Evropě, budeme mít na co vzpomínat. Když se dostanete mezi posledních šestnáct vyvolených, je to obrovský úspěch. Všichni v klubu můžou být právem hrdí, kam jsme došli. Jen více takových zážitků, které nám pomůžou do budoucna v tom, aby se nám příště už třeba nerozklepala kolena,“ řekl kouč Tomáš Janotka.
Jeho poslední věta je trefná, bouřlivá atmosféra a měsíc starý trávník nedovolily drtivé většině hráčů předvést nějaký nadstandard. Vlastně ani standard, oporám to nelepilo, kapitán Jan Kliment s křídelníkem Danijelem Šturmem byli tentokrát nuloví. Ani maďarský režisér Péter Baráth neměl den, korunoval to druhou žlutou kartou za klukovinu u standardky čtvrt hodiny před koncem duelu. Krátce nato přidal střídající Sieb druhou branku favorita a bylo po všem.
„Měli jsme hrát pestřeji, s náběhovou činností jsme nebyli spokojení. Mainz má skvělou organizaci a do ní zasazené skvělé hráče bundesligových parametrů. Museli bychom být drzejší a mít výraznější individuální výkony. Nebyl tam někdo, kdo by zazářil a dokázal víc ohrozit svým projevem obranu soupeře,“ potvrdil trenér.
Až odezní zklamání z vyřazení, možná už po závěrečné čtvrteční party ve Frankfurtu, bude na co vzpomínat. „Podzim byl jak horská dráha,“ usmál se Janotka. Ano, nikdo nečekal, že se Sigma dostane takhle daleko, ale ani nebylo v plánu prohrát na Gibraltaru. To všechno už je historie, Olomoučtí teď přepnou na Chance Ligu a na hřišti i v kancelářích budou chtít celkovou úroveň organizace povýšit zase na další úroveň.
„Pro všechny je to obrovská zkušenost, po dlouhé době jsme si vyzkoušeli zase evropský kolotoč. Už víme, co se tam všechno děje, jak se připravujete na přísná pravidla UEFA, aby všechno bylo ťip ťop. Musíte ušít na míru úspěšný taktický plán, protože potřebujete výsledky. Bez nich skončíte v propadlišti dějin skupiny. Takže je to obohacení a inspirace. Projedete různé země, kultury, způsoby hry, rukopisy trenérů, atmosféry... Emoce vám nikdo nevezme, ale nejde si je koupit. Musíte si všechno odmakat,“ dodal Janotka.
Rubat už se na Andrově stadionu bude již jen v rámci domácí soutěže. Hráči, kteří neodjíždějí reprezentovat, dostali šestidenní volno. „Je potřeba vypnout,“ přikývl levý bek Jiří Sláma. Pak začne tvrdý boj o základní sestavu, protože automatická rotace způsobená nahuštěným programem skončila. „Bude to neúprosné,“ uzavřel Janotka.
