Sigma v Mainzu: tisíc fans, představitel FAČR a párty. Janotka o změně v repre
PŘÍMO Z NĚMECKA | Johannes Guttenberg tady vynalezl knihtisk, fotbalisté Olomouce zde mohou vykouzlit opravdu velký úspěch. Do Mainzu k odvetě osmifinále Konferenční ligy dorazila s nadějným výsledkem 0:0 a taky s kompletním kádrem včetně zraněných hráčů i těch, kteří se nevešli na evropskou soupisku. Cítíte ve vzduchu teambuilding? Správně! „Ať je to, jak je to, ve čtvrtek zakončíme blok únorových a březnových zápasů. Pak mají hráči šestidenní volno, takže nebudu nikomu v ničem bránit...“ usmíval se trenér Tomáš Janotka. Ideální by samozřejmě bylo, pokud by šlo o párty postupovou.
Levý břeh Rýna, kousek od soutoku Mohanu. A hlavně v polích. Tady se nachází stadion Mainzu, který by měl být ve čtvrtek večer (18:45) plný, takže s více než třicetitisícovou návštěvou, z nichž zhruba tisícovka dorazí z Olomouce. Většina speciálním vlakem ve čtvrtek před polednem a v dobré náladě. Tohle je svátek! „Stoprocentně největší zápas pro celý klub v novodobé historii. Pro mě taky,“ přikývl kouč Sigmy.
Aby ne, po bezgólové plichtě je ve spolkové zemi Porýní-Falc všechno otevřené, byť favorit je jasný. Všichni, včetně klubových legend Marka Heinze, Radima Kučery, Jiřího Balcárka, kteří speciálem z Brna letěli se Sigmou taky, stejně jako člen Výkonného výboru FAČR Pavel Nezval, musejí být přesvědčení o tom, že už teď Hanáci těží nad plán.
„Nechci být skeptický, ale všichni očekávají, že domácí postoupí. My jsme tady od toho, abychom jim to zmařili. Nesázím, ale kurzy jsem viděl, baví mě to sledovat. Fotbal je krásný v tom, že favorité dokážou zaváhat,“ popisoval Janotka.
Do Německa vzal všechny členy kádru, tak nějak za odměnu. A taky v rámci teambuildingu. Nikdo to neřekne nahlas, ale je jasné, že ve čtvrtek v noci bude ve Frankfurtu, kde jsou hráči ubytovaní, párty, ať už to dopadne jakkoli. V nadupaném programu je to první pořádná příležitost pro týmovou akci, následuje totiž v rámci reprezentační přestávky šestidenní volno. Mužstvo se sejde zase až v polovině příštího týdne.
„Jde o kolektiv, soudržnost a týmovost. Jsem strašně vděčný za to, že nemusíme v dnešní době řešit některé věci a klub nám všem umožní tady být. Kluci to omrknou a nasají atmosféru. Říkal jsem jim, aby si to zapamatovali, až budou hrát v lize. Aby věděli, o co hrajeme a mohli si to zase prožít i ti, kteří teď neměli to štěstí a nedostali se na soupisku,“ uvedl trenér.
Když došla řeč na reprezentační pozvánku pro kapitána Jana Klimenta, naznačil Janotka, že nyní je situace v národním týmu lepší než dřív. „Musím pochválit realizační tým reprezentačního áčka, jsou tam po dlouhé době lidé, kteří s námi komunikují. Vážím si toho, že si někdo zjišťuje informace pod pokličkou, v jaké je kdo fázi zranění, zdravotním stavu a herní formě. Je to zásadní. Mluvil jsem několikrát s panem Suchopárkem, Klímič zase s panem Koubkem.“
Duel začíná v 18:45, ještě před ním bude mít bývalý hráč Mainzu Petr Ruman autogramiádu ve fanzóně.
Předpokládaná sestava
Koutný
Slavíček - Sylla - Malý - Sláma
Beran - Baráth
Šturm - Růsek - Ghali
Kliment