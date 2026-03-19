Sláma po vypadnutí Sigmy: Měli jsme to rozbalit hned od začátku. Teď je potřeba vypnout
PŘÍMO Z NĚMECKA | Patří k nejvytěžovanějším hráčům Sigmy v sezoně, levá strana obrany je jeho. Jiří Sláma však po vypadnutí z Konferenční ligy, kdy Olomouc v odvetě osmifinále na půdě německého Mainzu prohrála 0:2, přiznal, že teď to chce relax. „Je potřeba vypnout,“ podotkl před týmovou akcí ve Frankfurtu a následným šestidenním volnem.
Jak budete hodnotit vaši evropskou účast?
„Dneska zklamání, ale když se zpětně ohlídneme, tak to byly krásné zápasy. Výborná zkušenost pro všechny hráče, až na nějaké výjimky nikdo takové zápasy nehrál. Jeli jsme sem s odhodláním, chtěli jsme to zvládnout, bohužel se to nepovedlo. Bundesliga je Bundesliga, nemáme se za co stydět. Chtěli jsme hrát, ale první poločas jsme byli trošku ustrašení. Měli jsme to rozbalit hned od začátku, pak už to bylo těžké. Jak zápas plynul a oni dali gól, soustředili se pak na bránění, nedalo se s tím už nic dělat. Všichni už jsme asi cítili, že v deseti je to nad naše síly.“
Svázala vám nohy atmosféra?
„To si nemyslím, spíš jsme měli strach, že bychom dostali gól. Atmosféra spíš pomohla, každého to vtáhne do zápasu, pak nemyslíte nad hrou. Bohužel... Teď jsme všichni chytří, ale fakt si musíme vzít z toho všeho to pozitivní a soustředit se na ligu. Tam musíme vyhrávat, aby se mohlo povést něco podobného.“
Posunuli jste se?
„Stoprocentně. Já jsem tady strašně dlouho, od deseti let. Snil jsem o tom, že si zahraju takové zápasy. Před rokem a půl jsme si to ani nedokázali představit. Přišel trenér Janotka, pak velké omlazení a nikdo nepočítal, že by se udělal takový úspěch. Spíš se chtěl kádr budovat, najednou z toho bylo vítězství v poháru, Evropská liga, Konferenční liga. Strašně dobrá zkušenost.“
Co pozitivního si tedy vzít?
„To, že se s Lausanne, Rakówem, který má taky strašně moc cizinců, dá hrát. Dokázali jsme si to. Místy jsme je přehrávali, uhráli jsme i 0:0 s bundesligovým týmem, to je super výsledek. Že se to v odvetě nepovedlo, je fotbal. Zatím je to nad naše síly.“
Teď vás čeká drsná konkurence a boj o sestavu pro jedinou soutěž...
„Patří to k fotbalu, s novým majitelem určitě vzrostly požadavky a ambice. Je to přirozený vývoj klubu. Přichází se, odchází, to už je na trenérovi a sportovním úseku. Jako hráč takhle nepřemýšlíte, makáte na tréninku a děláte maximum.“
Odpočinete si?
„Myslím si, že je teď potřeba vypnout. I když se to nezdá, je toho fakt hodně. Říká se, že cestování je v pohodě, dá se to zvládnout, ale pak to člověku leze na hlavu, když pořád někam létá. Tím nechci říct, že ty zápasy nejsou nádherné! (úsměv) Ale když hrajete čtvrtek, neděle, není to sranda. Dokud to nevyzkoušíte, nevíte. I toto je pro nás zkušenost. Dokážeme to hrát, fyzicky jsme to zvládali a přeběhávali soupeře. Jdeme dál.“