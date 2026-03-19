Haraslín: Tahali jsme za kratší konec, v obou zápasech. Na zdraví se nechci vymlouvat
Přišel ve druhé půli, Jaroslav Zelený mu ihned předal kapitánskou pásku. Ale ani Lukáš Haraslín nic nezmohl proti vlně, kterou Alkmaar povalil fotbalisty Sparty v odvetě osmifinále Konferenční ligy. Nizozemci na Letné domácí doslova spláchli výsledkem 4:0 a postoupili do čtvrtfinále.
Kapitáne, jste naštvaný?
„Co k tomu říct? Takhle jsme si to nepředstavovali. Jsme smutní, zklamaní, bohužel naše cesta v Evropě končí. Musíme ale uznat kvality soupeře. Myslím si, že jsme v obou těch zápasech tahali za kratší konec.“
Čím to bylo?
„Tentokrát jsme možná měli nějaký tlak v prvním poločase, ale těžko říct, v čem byl největší problém. Byla tam šance, nepadlo to, určitě jsme chtěli hrát jinak. Těžko se mi teď hledají slova, ale takový je fotbal. Je to takový tichý konec.“
Srazil vás hodně první gól v osmé minutě?
„Věděli jsme, že pokud chceme postoupit, musíme dát minimálně dva góly. Ten gól na 0:1 nás samozřejmě trochu srazil, dostalo nás to do kolen. Pak už to bylo pro hráče těžké i po emoční stránce. Když dostanete gól na 0:2, 0:3, tak už ta hlava funguje úplně jinak, než když vyhráváte. Dnes nám ale chybělo i mnoho jiných věcí než jen ty emoce.“
Během dvou týdnů jste vypadli z poháru i z Evropy, v lize se situace po derby také zkomplikovala. Dá se tahle sezona ještě zachránit?
„Konec bude o to náročnější. Vypadli jsme z domácího poháru i z Evropy, takže nám zbyla už jen liga. Všichni víme, že ten náskok soupeře je obrovský, ale ve fotbale nikdy nevíte. Teď nás čeká reprezentační přestávka, musíme nabrat nové síly a zvládnout těch devět zápasů, co jsou před námi.“
Co váš zdravotní stav? Limituje vás tříslo?
„Nechtěl bych svůj zdravotní stav moc komentovat. Nechci se na to vymlouvat. Bohužel tam nějaké problémy mám, ale jak říkám, nechci to specifikovat ani se na to nijak vymlouvat.“