Priske po debaklu: Bolí to hodně. Moje pozice ve Spartě? Nevím, jak odpovědět…
Je téměř jisté, že fotbalisté Sparty po návratu staronového kouče zůstanou bez trofeje. Vypadli z domácího poháru, v lize ztrácejí deset bodů na Slavii a nyní skončili i v osmifinále Konferenční ligy. „Je zatím brzo hodnotit tuhle sezonu,“ uvedl Brian Priske, který téměř půl hodiny hovořil o stavu mužstva, své pozici u týmu a také jasné prohře ve čtvrteční odvetě proti Alkmaaru (0:4). Sen o postupu do Lipska se na letenském stadionu roztříštil na malinké kousky.
Rozdíl čtyř gólů je dost. Měli jste špatný večer, nebo Alkmaar je zkrátka o tolik lepší?
„V první řadě musím pogratulovat Alkmaaru, protože výhru si plně zasloužili. Odvádějí dobrou práci, prezentují se hezkým stylem a mají kvalitní hráče. Samozřejmě jsme všichni očekávali a doufali, že to nebude dneska tak jasné. To je určitě znepokojující.“
Před utkáním jste mluvil o tom, že doufáte v další magický večer na Letné, ale z hráčů nebyla cítit energie, síla. Co vám k tomu chybělo?
„Myslím, že ta magie byla cítit už během rozcvičky a prvních pět minut. Fanoušci byli úžasní, dělali všechno, co mohli. Kluci ale zvládli jen úvod utkání. Dostali jsme brzy gól a všechno se otočilo, ten zápas to zabilo. Nakonec jsme neměli dostatek kvality, abychom byli lepší než AZ. Čtyři góly hodně bolí.“
Kotel nakonec volal: Bojujte za Spartu. Jak se to poslouchá?
„Samozřejmě to není příjemné, ale je to součástí fotbalu. Když prohrajete doma s takovým rozdílem, je fér, když fanoušci vyjádří nespokojenost. Byli už od rozcvičky fantastičtí a mají na to právo. Chápu jejich reakci. Ale nebylo to tím, že by kluci nebojovali. To ukázali i čtyři dny nazpátek, kdy jsme vyhráli.“
V posledních dvou týdnech jste vypadli z domácího poháru, ztratili téměř šanci na zisk titulu a teď skončili i v Konferenční lize. Jde o neúspěšnou sezonu?
„Chápu vaši otázku, je fér se ptát, ale myslím, že je pořád brzo se o tom bavit. Máme ještě dva měsíce do konce sezony, ve hře je pořád sedmadvacet bodů. Jasně, je zklamání, že jsme vypadli z českého poháru a dneska se nedostali do dalšího kola, ale to je prostě evropský fotbal.“
Má pozice? Omlouvám se, nevím jak odpovědět
Jak to myslíte?
„Odehráli jsme šest dobrých utkání v kvalifikaci a skončili v ligové fázi na čtvrtém místě. Chtěli jsme od začátku dojít co nejdál, byli jsme docela ambiciózní, ale vypadli jsme s týmem, který má dvojnásobnou hodnotu než my. Ten rozdíl byl velký. Bolí to, ale na hodnocení sezony je ještě brzy. Až tady budu sedět po posledním zápase a budeme bez trofeje, tak ta odpověď bude snadná.“
Máte pořád silnou pozici u týmu?
„Nevím. Omlouvám se, nevím jak odpovědět.“
Proč jste ale nepřesvědčili na jaře ve velkých zápasech proti Plzni, Slavii, Mladé Boleslavi nebo Alkmaaru?
„Je pro mě těžké teď odpovědět. Chci, abyste to nebrali jako výmluvu, ani fanoušci, ale když se podíváte na dnešní základní sestavu, postavili jsme to nejlepší, co jsme měli. Provázela nás smolná zranění, proto jsme museli postavit do středu zálohy mladého kluka (Sochůrka). A myslím, že v těchto velkých zápasech je vždycky důležité, když máte ty velké hráče, kteří mají důležitou roli. To je jedna z věcí, která hrála roli. Ale není to výmluva. Musíme si uvědomit, že v sestavě bylo několik hráčů, kteří přišli v létě a jsou noví.“
V zimní pauze jste říkal, že budujete ve Spartě nový tým a budete na jaře lepší. Ukázalo se, že není kádr ještě dostatečně silný na tak důležité boje?
„Myslím, že to je jasné. Když se podíváte na mužstvo v této sezoně, máme úplně jiný tým než před čtyřmi lety. Základní sestava je plná nových hráčů, kteří přišli v létě. Opravdu to není výmluva. Máme dobré hráče, ale momentálně hledáme konzistenci ve výkonech i sestavě. O víkendu jsme vyhráli a teď jsme dostali 0:4 s AZ. I když to byl samozřejmě jiný soupeř. Snažíme se dostat do hráčů sto procent, ale v klíčových zápasech proti Boleslavi nebo Alkmaaru to nebylo dostatečné. Je to něco, co musíme zlepšit.“