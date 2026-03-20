Sparta dostala unikátní gól: 39 přihrávek za dvě minuty. Sexy, ohodnotil to analytik
Nálada na Letné byla ve čtvrtek před půlnocí opravdu špatná. Fotbalisté Sparty totiž tvrdě narazili v osmifinále Konferenční ligy, v odvetě prohráli s Alkmaarem vysoko 0:4. Že půjde o téměř nemožnou cestu za postupem, naznačil už první gól nizozemského celku, který se dá nazvat unikátním.
Brankář sparťanů Jakub Surovčík inkasoval přesně v čase 7:36. Trefil se útočník Isak Jensen, který procedil balon mezi nohama bránícího Pavla Kadeřábka. Střela byla hezká, umístěná, pro gólmana těžko chytatelná. Přesto to nejdůležitější se odehrálo už dvě minuty před tím.
Posledním hráčem letenského týmu, který se dotknul balonu, byl stoper Emmanuel Uchenna. V 5:32 nakopnul z vlastní poloviny dlouhý balon až k 35letému gólmanovi Jeroenu Zoetovi, který ho sebral do rukavic a rozjel velmi zajímavou akci.
Postupně se do ní zapojilo všech jedenáct hráčů Alkmaaru, kombinace jim zabrala dvě minuty a tři sekundy. Dohromady si vyměnili 39 přihrávek! „Sexy,“ napsal nizozemský analytik datové společnosti Opta na sociální síti X. Upozornil totiž na to, že víc přesných přihrávek, kdy se míče dotkla celá jedenáctka, a akce skončila gólem, zaznamenal v této sezoně evropských pohárů pouze PSV Eindhoven v Lize mistrů při výhře 6:2 nad Neapolí. Na hřišti byl i brankář Matěj Kovář.
„Byl to gól jako na tréninku?“ ptala se nizozemská reportéra na tiskové konferenci. „Byl to opravdu krásný gól. Je skvělé stát u postranní čáry a dívat se, jak váš tým hraje takhle dobře,“ pochvaloval si trenér Leeroy Echteld.
Zato Letenští rozebírali, co všechno udělali špatně. „Chybí tam osobní souboje, dostupování,“ líčil bývalý trenér Sparty František Straka ve studiu Nova Sport. „Tam bylo neustálé ustupování, místo toho, aby ten hráč šel do souboje a snažil se soupeře zablokovat,“ nechápal. „Největší rozdíl vidím v pohybu s míčem a bez něj. Sparta není tak čerstvá,“ přidal bývalý hráč Michal Pospíšil.
Nakonec to byl pro Spartu velmi tvrdý náraz.