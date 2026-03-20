Jak Alkmaar potupil Spartu: dominance na míči, bídný presink Pražanů. Priskeho ranili fanoušci
Ostuda, blamáž, kolaps podobný domácímu střetu s Atlétikem Madrid v Lize mistrů. Odveta osmifinále Konferenční ligy, v níž fotbalisté Sparty selhali s Alkmaarem, což bylo vyjádřeno potupným skóre 0:4, ještě více obnažila v posledních týdnech neúspěšný tým. „Skálopevný Alkmaar ponížil Spartu Praha a po přesvědčivém vítězství jde dál,“ napsal web ad.nl. Trefně. Proč se tak stalo?
Mentalita
Sparta se potřebovala vyhrabat z úderu, který schytala v osmé minutě. Inkasovala. Jenže reakce nepřišla, dál byla unylá, dýchavičná. Nenašel se nikdo, kdo by mužstvo nakopnul, pozvedl. Nepomohl ani příchod kapitána Lukáše Haraslína, naopak po něm dostali domácí ještě další tři branky. „Je to takový tichý konec,“ vykládal potichu před čtvrteční půlnocí Haraslín. „Ten gól na 0:1 nás samozřejmě trochu srazil, dostalo nás to do kolen. Pak už to bylo pro hráče těžké i po emoční stránce. Tentokrát nám ale chybělo i mnoho jiných věcí než jen ty emoce,“ doplnil. Ano, především kvalita.
Presink
Jak říkal trenér Karel Brückner, jdeme honit tygra, sofistikovaně nazváno využívat presink. Sparta se do něj musela pouštět, navíc je to její DNA, kupříkladu Jan Kuchta společně s Veljkem Birmančevičem v něm bývali výjimeční. Tentokrát se však vůbec nedařil, viz první gól, před nímž si hosté vyměnili míč devětatřicetkrát a drželi ho přes dvě minuty. „Bylo to špatně naposouvané. Prostředek to málo tlačil do jedné strany, aby ji odřízl. Alkmaar z toho pohodlně vyjížděl,“ vypozoroval Jakub Rada, internacionál, bývalý hráč Sparty a expert deníku Sport. „Vlastně nebylo poznat, jestli chtějí držet střední blok a z něj vyrážet, hřiště měli natažené do délky i šířky, což samozřejmě hostům vyhovovalo.“
Přepínání
Alkmaar jednoznačně dominoval zejména ve druhé půli ve schopnosti získat míče zpět. Všiml si toho také Rada, i když ještě neviděl přesná čísla. „Byla to věc, co mě hned zaujala, byl tam velký rozdíl v chování po ztrátě míče,“ sledoval, když si zápas pustil ještě zpětně. „Alkmaar byl hodně živý, když Sparta získala balon, do pár vteřin ho ztratila, oni byli okamžitě připravení získat ho zpět. U domácích mi to přišlo takové bez energie, šťávy, spíš jen popobíhání,“ byl tvrdý. Jeho dojem potvrzují také statistiky společnosti Wyscout. Sparta dovolila hostům průměrně o tři přihrávky více v jednom fragmentu hry. Ve druhém poločase však byl rozdíl úplně propastný, šlo o celkem osm předání míče ve prospěch Nizozemců.
Atmosféra
Měl to být další pekelný večer na Letné. Sám Brian Priske upozorňoval, jak jsou na stadionu evropské zápasy magické. Jenže nakonec se ozývalo z kotle potupné (ale vypovídající): Bojujte za Spartu! „Ranilo nás to,“ přiznal trenér. Holandský web noordhollandsdagblad.nl to vystihl bravurně: „Žádný pekelný večer. AZ bez milosti a s přesvědčením vyřadilo český tým ze soutěže. Výkon dokonce vynesl reptání od devatenácti tisíc diváků na stadionu. Z jeho tribun sálá anglický šarm a fanoušci věřili, že zažijí další kouzelnou noc. Nakonec viděli jen vysokou školu holandského fotbalu.“
Kvalita
Ten rozdíl byl až bolestný pro sparťanské fans a příznivce českého fotbalu. Alkmaar je přece až šestý tým holandské ligy, navždy bude ve stínu velikánů Ajaxu, Feyenoordu či Eindhovenu. Jenže Letenské prostě smázl technicky, takticky, pohybově. Byl skvělý. „Viděl jsem velkou variabilitu, úžasné chování v poslední třetině hřiště. Hodně proběhů, vysokou individuální kvalitu na míči v rámci driblingu,“ upozornil Rada. „Počet vytvořených šancí, střeleckých pozic v obou zápasech je úžasný. Nepamatuju, že by Spartu někdo takhle přehrál ani v Lize mistrů. Snad jen Atlético,“ doplnil.
Sparta vs. Alkmaar 0:4
Statistika
Sparta
Alkmaar
Držení míče
46 % (24:28)
54 % (28:41)
Držení míče - počet
86
85
Na soupeřově polovině
50
50
V soupeřově šestnáctce
13
19
Střely / na bránu
6/1
15/5
xG (očekávané góly)
1,44
2,18
Přihrávky / úspěšné
385/318 (83 %)
501/431 (86 %)
Dlouhé pasy / úspěšné
29/13 (45 %)
42/20 (48 %)
Centry / úspěšné
16/7 (44 %)
10/3 (30 %)
Souboje / úspěšné
126/56 (44 %)
126/68 (54 %)
Rohy
5
7
Ofsajdy
2
1
Fauly
8
11
Žluté karty
2
2