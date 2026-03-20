Priskeho konec? V tuto chvíli není v řešení, Rosický vyčkává. Adepti však existují
Ta otázka visí ve vzduchu. Fotbalisté Sparty ostudně probendili osmifinále Konferenční ligy, Alkmaar doslova roztrhal jejich ambice na průnik do dalších kol. Vypadli rovněž v poháru, v Chance Lize nemají šanci na titul, naopak musí zabrat, aby před Plzní uhájili druhou pozici. Proto je nutné řešit budoucnost velkého šéfa, tedy trenéra Briana Priskeho.
Když ve čtvrtek v noci hodnotil propadák s Alkmaarem, dostal od deníku Sport dotaz také na celou sezonu a svou pozici. O první záležitosti promluvil ochotně, druhá ho mírně rozladila.
„Chápu vaši otázku, je fér se ptát, ale myslím, že je pořád brzo se o tom bavit. Máme ještě dva měsíce do konce sezony, ve hře je pořád sedmadvacet bodů. Jasně, je zklamání, že jsme vypadli z českého poháru a dneska se nedostali do dalšího kola, ale to je prostě evropský fotbal,“ vykládal. „Bolí to, ale na hodnocení sezony je ještě brzy. Až tady budu sedět po posledním zápase a budeme bez trofeje, tak ta odpověď bude snadná,“ doplnil.
Na druhou část jen odvětil: „Nechápu, nevím co na to říct.“
Je však jasné, že je jeho postavení zpochybňováno. Do Sparty se vrátil s pompou, jenže ambice nenaplňuje.
Podle informací deníku Sport se ale aktuálně jeho možný konec neřeší. Není ostatně divu. Je dost času. Nyní je na programu předlouhá ligová přestávka, sparťané půjdou do boje zase až v neděli 5. dubna, kdy navečer přivítají Karvinou. Sportovní ředitel Tomáš Rosický navíc není zastáncem rychlých řezů.
Na druhou stranu, adepti by se v případě potřeby našli. Kjetil Knutsen, trenér Bodö/Glimt, jenž Rosického zajímal, je po poslední sezoně v Lize mistrů nedosažitelný, stejně jako kouč Schalke Miron Muslič, který se rovněž objevil v letenských úvahách. Modrobílí však míří do bundesligy, na nabídku by jistojistě nekývnul.
Je tu však pořád Bo Svensson. Ten byl na radaru Sparty minulé jaro, kdy nakonec došlo na Priskeho návrat. Dán se zkušenostmi z bundesligy, kde vedl Union Berlín, je bez angažmá a Rosický o něm opravdu vážně uvažoval.
Přijde během reprezentační pauzy změna? Nebo v létě?
Jindrich Keprt