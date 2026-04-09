Koeficient: TOP 10 je blízko po výbuchu AEK. Šance 95 %, teď stačí jen...
Týmy z Chance Ligy už v evropských pohárech skončily, ale pro fanouška české kopané je na mezinárodní klubové scéně pořád o co hrát. Pro udržení první desítky v tabulce národních koeficientů nyní české týmy potřebují, aby co nejdřív vypadly řecký klub AEK Atény, který v prvním zápase čtvrtfinále Konferenční ligy prohrál 0:3 proti Rayu Vallecanu. Česko si tak na 95 % udrží klíčovou desátou příčku a s ní přímý postup do Ligy mistrů pro ročník 2027/28.
Na úvod drobná rekapitulace současného stavu. Česko v aktuální pětiletce posbíralo celkem 48,525 bodu, což přesně stačí na často zmiňované desáté místo. Jediný, kdo ještě může s tímto postavením zamíchat, je Řecko. Konkrétně aténské AEK, které se stále drží v Konferenční lize.
Ztráta země z Peloponésu je navíc velmi malá. Řekové nakupili za posledních pět let 48,012 bodu a ztrácejí tak jen 0,513 bodu.
Nyní je ale téměř jisté, že tohle manko již nestáhnou. Poslední zástupce AEK Atény totiž úvodní duel čtvrtfinále proti španělskému Rayu Vallecanu vůbec nezvládl a padl 0:3, což ho staví do extrémně nevýhodné pozice. Datová společnost Opta dávala Řekům před výkopem naději na postup zhruba 45 procent, nyní se však smrskla na pouhých 5,11 %.
Pokud v domácím prostředí nepředvedou nezapomenutelný obrat, mohou české týmy slavit. I v případě výhry o menší počet branek by totiž do řeckého koeficientu přibylo jen 0,400 bodu a český náskok by s velkým štěstím přežil.
Hotovo by pak nebylo ani v případě, že AEK opravdu dokážou zdánlivě nemožné a postoupí dál. V tu chvíli by přihodili ještě bonusových 0,100 bodu za postup a náskok by se ztenčil na 13 tisícin. Český fotbal by tedy potřeboval, aby v semifinále proti lepšímu z dvojice Mainz–Štrasburk hráči AEK dvakrát padli a odešli úplně s prázdnou.
|pořadí země
|sezona 2025/26
|celkem
|počet týmů/týmy ve hře
|9. Turecko
|11,075
|51,875
|5/0
|10. Česko
|11,025
|48,525
|5/0
|11. Řecko
|13,800
|48,012
|5/1
|12. Polsko
|15,750
|46,750
|5/0
|13. Dánsko
|12,250
|42,106
|5/0