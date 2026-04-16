Bomba pro český fotbal! AEK nepostoupilo, i mistr příští sezony půjde do Ligy mistrů
Bylo to hodně těsné, ale je hotovo a týmy Chance Ligy můžou slavit. Český fotbal těsně udržel díky pomoci ze Španělska desáté místo v žebříčku národních koeficientů UEFA. AEK Atény nedotáhly velký obrat proti Rayu Vallecanu až do konce, v součtu dvojzápasu prohrály 3:4 a vypadávají. Český mistr příštího ročníku tak bude mít jistou účast v hlavní fázi Ligy mistrů pro sezonu 2027/28.
O moc napínavější už to být nemohlo. Po snadné výhře Vallecana v domácím prostředí 3:0 se zdálo, že je vše rozhodnuté. Jenže AEK se na svém stadionu nevzdalo a manko za 51 minut srovnalo a drama bylo na světě. Rozhodující branku obstaral hostující Isi Palazon, když snížil na konečných 1:3, čímž rozhodl celé čtvrtfinále Konferenční ligy a spolu s ním také pořadí první desítky žebříčku koeficientů.
Poslední řecký zástupce totiž vypadl a na rozloučenou nechal ve sbírce 0,400 bodu za výhru, čímž se celkový zisk za poslední pětiletku zvýšil na 48,412. A to je skvělá zpráva pro české kluby.
Na desátém místě totiž s drobným náskokem 0,113 zůstává Česko, které v poslední pětiletce posbíralo dohromady 48,525 bodu a těsně uhájilo místo zaručující přímý postup do Ligy mistrů pro ročník 2027/28.
Právě přímá vstupenka do Champions League je totiž jediným rozdílem mezi umístěním na 10. a 11. příčce. Obě země dostanou do Evropy pět celků: jeden tým vstoupí do 2. předkola Konferenční ligy, druhý do 2. předkola Evropské ligy, třetí do 4. předkola Evropské ligy a čtvrtý do 2. předkola Ligy mistrů.
Výhoda pak přichází jen u šampiona země na desátém místě, který míří rovnou do ligové fáze Ligy mistrů, zatímco vítěz té jedenácté putuje jen do 4. předkola.
A Česko si tohle privilegium zajistilo už pro třetí sezonu po sobě.
Šín se trefil proti Šachtaru
Český fotbalista Matěj Šín skóroval za Alkmaar v odvetě čtvrtfinále Konferenční ligy při domácí remíze 2:2 se Šachtarem Doněck, jeho tým ale vzhledem k předchozí porážce 0:3 v soutěži končí.
Alkmaar před nedělním finále Nizozemského poháru proti Nijmegenu nastoupil bez obvyklých opor, Šín tak poprvé v soutěži dostal šanci od začátku. Šachtar poslal do vedení v 58. minutě z brejku Alisson, o čtvrthodinu později srovnal z přímého kopu Jensen.
V 80. minutě přišla Šínova chvíle. Kovács mu v pokutovém území připravil hlavou míč proti noze a jednadvacetiletý záložník jej poslal „nohejbalově“ přesně ke vzdálenější tyči. Ostravský odchovanec dal první gól v ročníku Konferenční ligy a třetí soutěžní branku v sezoně za Alkmaar. AZ přesto na vítězství nedosáhl, o chvíli později se prosadil Meirelles.