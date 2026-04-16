Šínův gól Alkmaaru v KL nestačil, po remíze 2:2 postoupil do semifinále Šachtar
Český fotbalista Matěj Šín skóroval za Alkmaar v odvetě čtvrtfinále Konferenční ligy při domácí remíze 2:2 se Šachtarem Doněck, jeho tým ale vzhledem k předchozí porážce 0:3 v soutěži končí. Zbývající tři zápasy mají výkop ve 21:00.
Alkmaar před nedělním finále Nizozemského poháru proti Nijmegenu nastoupil bez obvyklých opor, Šín tak poprvé v soutěži dostal šanci od začátku. Šachtar poslal do vedení v 58. minutě z brejku Alisson, o čtvrthodinu později srovnal z přímého kopu Jensen.
V 80. minutě přišla Šínova chvíle. Kovács mu v pokutovém území připravil hlavou míč proti noze a jednadvacetiletý záložník jej poslal „nohejbalově“ přesně ke vzdálenější tyči. Ostravský odchovanec dal první gól v ročníku Konferenční ligy a třetí soutěžní branku v sezoně za Alkmaar. AZ přesto na vítězství nedosáhl, o chvíli později se prosadil Meirelles.